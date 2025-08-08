Bericht des US-Energieministeriums entlarvt das Klimaalarm-Narrativ

Ende Juli veröffentlichte das US-Energieministerium den Entwurf eines Berichts, in dem die vorhandene Fachliteratur über die Auswirkungen von Treibhausgasen ausgewertet wurde.

Sie entlarvt das Narrativ der Klimaalarmisten über CO2, extreme Wetterereignisse und steigende Meeresspiegel. Er weist auch auf die Datenbeschränkungen, die Unzulänglichkeiten der Klimamodelle und die übertriebenen Szenarien und Trends hin, die zur Erstellung „übertriebener Projektionen der künftigen Erwärmung“ verwendet werden.

Am 29. Juli veröffentlichte das US-Energieministerium („DoE“) einen Berichtsentwurf mit dem Titel „A Critical Review of Impacts of Greenhouse Gas Emissions on the U.S. Climate„. Der Bericht wertet die vorhandene Fachliteratur und Regierungsdaten über die Auswirkungen von Treibhausgasemissionen auf das Klima aus und bietet eine kritische Bewertung der herkömmlichen Darstellung des Klimawandels.

Er wurde von der 2025 Climate Working Group entwickelt, einer Gruppe von fünf unabhängigen Wissenschaftlern, die von Energieminister Chris Wright zusammengestellt wurde und über Fachwissen in den Bereichen Physik, Wirtschaft, Klimawissenschaft und akademische Forschung verfügt. Die Autoren des Berichts sind John Christy, Judith Curry, Steven Koonin, Ross McKitrick und Roy Spencer.

Zu den wichtigsten Ergebnissen gehört die Schlussfolgerung, dass die CO2-induzierte Erwärmung wirtschaftlich weniger schädlich zu sein scheint als gemeinhin angenommen, und dass aggressive Strategien zur Eindämmung des Klimawandels möglicherweise fehlgeleitet sind oder möglicherweise mehr Schaden als Nutzen bringen.

Die Behauptung, dass die Häufigkeit oder Intensität von Wirbelstürmen, Tornados, Überschwemmungen und Dürren zunimmt, wird durch historische Daten aus den USA nicht bestätigt. Sie räumt ein, dass erhöhte CO2-Konzentrationen das Pflanzenwachstum fördern und zur globalen Begrünung beitragen, weist aber auch auf die Verringerung des Alkaligehalts der Ozeane hin.

Anthony Watts bezeichnete den Bericht als eine „bahnbrechende Herausforderung des Status quo“ und eine „systematische Rüge der akzeptierten Klima-„Weisheit“. Es lohnt sich, Watts‘ Artikel vollständig zu lesen (lesen Sie HIER).

Watts wies auch auf einige der Reaktionen auf den Bericht von Klima-Alarmisten hin. Zum Beispiel RealClimate startete einen Thread, in dem der Bericht als „Versuch, das Endangerment Finding für Treibhausgasemissionen von 2009 aufzuheben“ bezeichnet wurde. „Ein Kommentator antwortete: „[Es] ist ein KRIEGSAKT gegen die menschliche Spezies durch die fossile Brennstoffindustrie.“

Das DoE nimmt derzeit Kommentare der Öffentlichkeit zum Berichtsentwurf entgegen, die Frist läuft bis zum 2. September 2025. In der Presseerklärung, die zur Stellungnahme auffordert, sagte Wright: „Der Aufstieg der Menschheit in den letzten zwei Jahrhunderten ist eine Geschichte, die es wert ist, gefeiert zu werden. Dennoch wird uns unablässig gesagt, dass genau die Energiesysteme, die diesen Fortschritt ermöglicht haben, jetzt eine existenzielle Bedrohung darstellen.“

„Der Klimawandel ist real, und er verdient Aufmerksamkeit. Aber er ist nicht die größte Bedrohung für die Menschheit. Als jemand, der Wert auf Daten legt, weiß ich, dass die Verbesserung der Lebensbedingungen der Menschen von der Ausweitung des Zugangs zu zuverlässiger, erschwinglicher Energie abhängt“, fügte er hinzu.

Der nächste Abschnitt dieses Artikels gibt einen Überblick über den Bericht, wie er in der Bekanntmachung veröffentlicht wurde, dass der Bericht für öffentliche Kommentare offen ist.

Überblick über den Bericht der Arbeitsgruppe Klima

Der Bericht gibt einen Überblick über die wissenschaftlichen Gewissheiten und Unsicherheiten in Bezug auf die Auswirkungen der anthropogenen Kohlendioxid- (CO2) und anderer Treibhausgasemissionen auf das Klima der Nation, auf extreme Wetterereignisse und auf ausgewählte Indikatoren für das gesellschaftliche Wohlergehen bzw. auf die Zukunft. Diese Emissionen erhöhen die Konzentration von CO2 in der Atmosphäre durch einen komplexen und variablen Kohlenstoffkreislauf, in dem ein Teil des zusätzlichen CO2 über Jahrhunderte in der Atmosphäre verbleibt.

Erhöhte CO2-Konzentrationen fördern direkt das Pflanzenwachstum, was weltweit zur „Begrünung“ des Planeten und zur Steigerung der landwirtschaftlichen Produktivität beiträgt. Sie führen auch dazu, dass die Ozeane weniger alkalisch sind (der pH-Wert sinkt). Dies könnte sich nachteilig auf die Korallenriffe auswirken, auch wenn die jüngste Erholung des Great Barrier Reefs anderes vermuten lässt.

Kohlendioxid wirkt auch als Treibhausgas und hat einen erwärmenden Einfluss auf Klima und Wetter. Prognosen zum Klimawandel erfordern Szenarien für künftige Emissionen. Es gibt Anhaltspunkte dafür, dass die in der Fachliteratur häufig verwendeten Szenarien die beobachteten und wahrscheinlichen künftigen Emissionstrends überbewertet haben.

Die mehreren Dutzend globalen Klimamodelle bieten wenig Anhaltspunkte dafür, wie stark das Klima auf eine erhöhte CO2-Konzentration reagiert, wobei die durchschnittliche Oberflächenerwärmung bei einer Verdoppelung der CO2-Konzentration zwischen 1,8 °C und 5,7 °C liegt. Datengestützte Methoden ergeben eine niedrigere und engere Spanne. Globale Klimamodelle beschreiben das Klima der letzten Jahrzehnten im Allgemeinen „heiß“. Die Kombination aus zu empfindlichen Modellen und unplausiblen Extremszenarien für künftige Emissionen führt zu übertriebenen Prognosen der künftigen Erwärmung.

Bei den meisten extremen Wetterereignissen in den USA gibt es keine langfristigen Trends. Behauptungen, dass die Häufigkeit oder Intensität von Wirbelstürmen, Tornados, Überschwemmungen und Dürren zunimmt, werden durch historische Daten aus den USA nicht bestätigt. Darüber hinaus werden bei der Bewertung von Veränderungen der Waldbrandaktivität häufig forstwirtschaftliche Praktiken außer Acht gelassen. Der Meeresspiegel ist seit 1900 weltweit um etwa 8 Zoll gestiegen, aber es gibt erhebliche regionale Unterschiede, die in erster Linie auf lokale Landabsenkungen zurückzuführen sind; die Gezeitenmessungen in den USA zeigen insgesamt keine offensichtliche Beschleunigung des Meeresspiegelanstiegs über den historischen Durchschnitt hinaus.

Die Zuordnung des Klimawandels oder extremer Wetterereignisse zu den menschlichen CO2-Emissionen wird durch natürliche Klimaschwankungen, begrenzte Daten und inhärente Modellmängel erschwert. Außerdem könnte der Beitrag der Sonnenaktivität zur Erwärmung Ende des 20. Jahrhunderts unterschätzt werden.

Sowohl Modelle als auch Erfahrungen deuten darauf hin, dass die CO2-induzierte Erwärmung wirtschaftlich weniger schädlich sein könnte als allgemein angenommen, und dass sich zu aggressive Maßnahmen zur Eindämmung des Klimawandels eher als schädlich denn als nützlich erweisen könnten. Schätzungen der sozialen Kohlenstoffkosten, mit denen versucht wird, den wirtschaftlichen Schaden von CO2-Emissionen zu quantifizieren, sind sehr empfindlich gegenüber den ihnen zugrunde liegenden Annahmen und liefern daher nur begrenzt unabhängige Informationen.

Es ist zu erwarten, dass die politischen Maßnahmen der USA nur geringe direkte Auswirkungen auf das Weltklima haben werden, und etwaige Folgen werden sich erst mit großer Verzögerung zeigen.