„Neue Definition des Todes“, um mehr Organe zu ernten

Kit Knightly

In einem Meinungsartikel in der New York Times wird eine „neue Definition des Todes“ gefordert, um die Zahl der verfügbaren Spenderorgane zu erhöhen.

Ich übertreibe nicht, es steht direkt in der Überschrift:

„Spenderorgane sind zu selten. Wir brauchen eine neue Definition des Todes.“

Manchmal kann man nur auf eine Schlagzeile schauen und sich wundern.

Natürlich ist die Neudefinition von Wörtern und Begriffen nichts Neues in der Welt des Great Reset. „Fall“, „Todesursache“, „Impfstoff“, „Terrorist“, „Demokratie“… alle haben in den letzten Jahren aktualisierte Definitionen erhalten. Die Gummierung der Sprache, sodass Wörter formbar werden, mit vagen oder sogar völlig umgekehrten Bedeutungen, ist eine Selbstverständlichkeit, genau wie Orwell es vorausgesagt hat.

In diesem Fall nehmen Sie das Wort „tot“ und „erweitern“ seine Definition auf… Menschen, die noch am Leben sind.

Nochmals, ich übertreibe nicht:

„Die Lösung besteht unserer Meinung nach darin, die Definition des Hirntods auf irreversibel komatöse Patienten mit lebenserhaltenden Maßnahmen auszuweiten. Nach dieser Definition wären diese Patienten unabhängig davon, ob eine Maschine ihren Herzschlag wiederherstellt, rechtlich tot.“

Die Begründung ist einfach: Wir brauchen mehr Spenderorgane, und es gibt nicht genug Menschen, die entweder den Hirntod oder den Kreislauftod erleiden. Deshalb müssen wir unsere Definition des Todes auf Menschen ausweiten, die lange Zeit im Koma liegen.

Menschen, die im Koma liegen, sind ja nicht wirklich lebendig. Es sind die höheren Funktionen, die das Leben wirklich definieren.

Ja, im Ernst:

„Die Gehirnfunktionen, die für das Leben am wichtigsten sind, sind das Bewusstsein, das Gedächtnis, der Wille und das Verlangen. Wenn diese höheren Hirnfunktionen unwiderruflich verschwunden sind, ist es dann nicht fair zu sagen, dass eine Person (im Gegensatz zu einem Körper) aufgehört hat zu existieren?“

Ich bin sicher, dass niemand, der dies liest, es wirklich nötig hat, dass ich erkläre, was für einen schrecklichen Präzedenzfall dies schaffen wird… aber ich werde es tun.

Zunächst sei auf das Offensichtliche hingewiesen: In dem Moment, in dem „irreversibel komatös“ zum neuen Standard für „tot“ wird, wird – unausgesprochen oder auf andere Weise – Druck auf Mediziner ausgeübt, Menschen für tot zu erklären. Vor allem, wenn es um die Entnahme von Organen geht.

Institutionen lösen die Verantwortung in „Protokollen“ und „Leitlinien“ auf, das haben wir bei Covid gesehen. Niemand muss wissentlich oder absichtlich jemanden töten, es genügt, ein Kästchen auf einem Formular anzukreuzen und die Maschinerie in Gang zu setzen.

Über die verbesserten Ergebnisse für Patienten, die auf Spender warten, wird berichtet werden (unabhängig davon, ob es sie wirklich gibt oder nicht). Die Eltern, die Krankenhäuser verklagen, weil sie „zu schnell“ oder „ohne bestimmte Zustimmung“ Organe entnommen haben, werden das nicht tun.

Allgemeiner ausgedrückt: Sobald man anfängt, die Grenze zwischen Leben und Tod zu lockern, indem man von einem „sinnvollen Leben“ oder einem „lebenswerten Leben“ spricht, nähert man sich auf Zehenspitzen der Eugenik an. Zuerst sind es die „irreversibel komatösen“ Menschen (die, wie Sie wissen, wieder aufwachen und gesund sein können). Dann sind da die körperlichen Krüppel, die geistig Behinderten, die Alten und Gebrechlichen.

Kann jemand, der an Alzheimer oder Demenz erkrankt ist, wirklich als „lebendig“ betrachtet werden, wenn er sich nicht erinnern kann, wer oder wo er ist? Kann man jemanden mit Parkinson wirklich als lebendig betrachten, wenn er sich nicht mehr bewegen kann?

Das ist kein rutschiger Abhang, sondern eine steile, mit Babyöl beschmierte Felswand.

Wir sehen bereits die Zunahme anderer politischer Maßnahmen auf der ganzen Welt, die das menschliche Leben herabsetzen, von MAID in Kanada bis zum drohenden Sterbehilfegesetz in Großbritannien. Sie greifen es auch von der anderen Seite an, mit dem Gerede über Spätabtreibung – oder sogar nach der Geburt.

Diese Art der Neudefinition des Todes kann nichts anderes bewirken als die Ausweitung einer nihilistischen Haltung, die den Wert des menschlichen Lebens herabsetzt.

Einfach ausgedrückt: Wenn sie die Definition von „tot“ erweitern, schränken sie die Definition von „lebendig“ ein.

Und es gefällt mir wirklich nicht, wohin das führen könnte.