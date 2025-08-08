Korallen am Great Barrier Reef auf dem fünfthöchsten Stand seit Beginn der Aufzeichnungen – aber die Mainstream-Medien spinnen immer noch das Narrativ vom „Wendepunkt

Chris Morrison

Korallenbestand trotz Bleiche auf hohem Niveau

Trotz Anzeichen einer Erholung in den letzten Monaten haben die Korallen am Great Barrier Reef (GBR) ihr viertes Rekordjahr nicht erreicht. Leider befindet sich der Korallenbestand nur noch auf dem fünfthöchsten Stand seit Beginn der kontinuierlichen Beobachtungen vor fast 40 Jahren. Die starke Bleiche im Jahr 2024, die höchstwahrscheinlich durch die Wassertemperaturspitzen einer starken El Niño-Ozeanschwingung verursacht wurde, führte zu einem Rückgang im gesamten Riff, insbesondere in den kühleren Gewässern im Süden. Dennoch bleibt die Korallenbedeckung über dem langfristigen Durchschnitt – in der zentralen Region liegt die Bedeckung bei 28,6 % im Vergleich zum langfristigen Durchschnitt von 19,8 % – laut der aktuellen Erhebung 2024–25 des Australian Institute of Marine Science (AIMS). Da die Wassertemperaturen wieder auf das frühere Niveau zurückkehren, scheint die Erholung in vollem Gange zu sein. Die bis März 2025 abgeschlossenen AIMS-Erhebungen zu den einzelnen Riffen zeigen, dass die Bleiche an einem Riff „hoch“, an sieben Riffen „mittel“ und an 38 Riffen „niedrig“ ist. Bis Ende Mai waren diese Werte auf 0, 0 bzw. 30 gesunken.

Aktueller Bericht: Keine neue Bleiche festgestellt

In ihrem jüngsten Bericht über den Gesundheitszustand des GBR stellte die Riffbehörde im Juli leicht erhöhte Wassertemperaturen um das Riff fest, die jedoch zu niedrig sind, um die Korallen vorübergehend zu belasten. Es wurde festgestellt, dass zwischen dem 1. Juni und dem 20. Juli dieses Jahres 338 einzelne Erhebungen zum Gesundheitszustand an 44 einzelnen Riffen in den nördlichen, zentralen und südlichen Meeresparkregionen durchgeführt wurden. „Während dieses Zeitraums wurde keine Korallenbleiche beobachtet“, heißt es in dem Bericht.

Mediale Ignoranz gegenüber positiven Entwicklungen

Unnötig zu erwähnen, dass die Freude unter den Sandwichbrett-Aktivisten, die die Geschichte für die BBC und den Guardian schreiben, grenzenlos war. Sie berichten im Allgemeinen nicht über gute Nachrichten im GBR, da sie möglicherweise gegen die Richtlinien der „falschen Balance“ verstoßen, die die Net-Zero-Fantasie unterstützen. Die letzten Jahre des Rekordwachstums waren zweifellos eine große Enttäuschung – vielleicht sogar eine Katastrophe, denn in aufgeblähten Klimareferaten wie dem der BBC hätte dies leicht zu Ängsten vor Entlassungen führen können. Dieses Jahr ist ein echter Aufschwung, und schon zur Mitte der Saison berichtete die BBC, dass der Lebensraum einen „Kipppunkt“ erreicht haben könnte. Dieser Unsinn wurde auch vom Guardian festgestellt, der hinzufügte, dass Wissenschaftler Gebiete beobachten, die sie „Friedhöfe der Korallen“ nennen. Die Zeitung behauptet, dass die weit verbreitete Bleiche zum ersten Mal 1998 beobachtet wurde (von wem zum ersten Mal?) und sich 2002, 2016, 2017, 2020, 2022, 2024 und 2025 wiederholte. Den tatsächlichen Zahlen in der nachstehenden Grafik zufolge fielen die letzten vier Ereignisse in eine Zeit nahezu schwindelerregenden Korallenwachstums, das durch den Rückgang im Jahr 2025 unterbrochen wurde.

Peter Ridd widerspricht Klimakatastrophen-Narrativ

Dr. Peter Ridd, eine der führenden wissenschaftlichen Autoritäten für das GBR, schrieb im Australian, dass die normalisierte Korallenbedeckung von einem Rekordhoch auf 0,29 gesunken ist, aber das war immer noch doppelt so viel wie 2012. „Die Zahl der rohen Korallenbedeckung war in den letzten fünf Jahren höher als in jedem anderen Jahr seit Beginn der Aufzeichnungen im Jahr 1985“, betonte er. Wenn man die Unsicherheitsspanne berücksichtigt, unterscheiden sich die aktuellen Zahlen nicht signifikant von vielen der vorangegangenen Jahre. Dem Riff gehe es immer noch gut, fuhr er fort, obwohl es in den letzten zehn Jahren sechs angeblich katastrophale Korallenbleiche-Ereignisse gegeben habe. „Wenn diese Berichte wahr wären, dürfte es überhaupt keine Korallen mehr geben“, fügte er hinzu.

Korallen erholen sich seit Jahrmillionen

Die Erholung der Korallen in den letzten vier Jahren ist erstaunlich, nicht zuletzt deshalb, weil sie auf ganz natürliche Kräfte hinweist, die am Werk sind. Seit Hunderten von Millionen Jahren wachsen tropische Korallen in Gewässern mit Temperaturen zwischen 24 °C und 32 °C. Bei höheren Temperaturen scheinen sie schneller zu wachsen. Sie bleichen als Reaktion auf plötzliche Temperaturspitzen, aber immer mehr Forschungsergebnisse deuten darauf hin, dass sie sich sehr schnell von diesem vorübergehenden Stress erholen. In den letzten 20 Jahren wurden die Bleichereignisse von Aktivisten eng mit dem menschlichen Einfluss in Verbindung gebracht. Und das, obwohl es keinen wissenschaftlichen Beweis für die Behauptung gibt, dass der Mensch vorübergehende Temperaturspitzen in kleinen Meeresgebieten verursacht. Nichtsdestotrotz stellt AIMS fest, dass „das prognostizierte Störungsregime unter dem Klimawandel durch marine Hitzewellen gekennzeichnet ist, die immer häufiger, heftiger und länger anhaltend sind“. Die Lösung ist natürlich unser alter politischer Freund, Net Zero – „damit die Korallenriffe diese Bedingungen überleben können, ist eine Kombination aus globalen Treibhausgasreduktionen zur Stabilisierung der Temperaturen erforderlich“. Großartige Politik, schade um die rechthaberische Wissenschaft. Aber die AIMS ist die Organisation, die ihren Bericht mit der Behauptung beginnt, die Ureinwohner, die um das Riff herum jagten und sammelten, seien „Australiens erste Wissenschaftler“ gewesen.