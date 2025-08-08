Scott Ritter über Trumps Außenpolitik: Ist der Präsident „unhinged“?

In einer kürzlich ausgestrahlten Episode von Judging Freedom mit Moderator Judge Andrew Napolitano sprach der ehemalige UN-Waffeninspektor und Militäranalyst Scott Ritter über die Außenpolitik von US-Präsident Donald Trump, die jüngsten Drohungen von General Christopher Donahue gegen Russland und die verzweifelten Aktionen des israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu in Gaza. Ritter, bekannt für seine scharfsinnige Analyse, äußerte sich kritisch zu Trumps Verhalten und der strategischen Lage in der Ukraine sowie im Nahen Osten.

General Donahues Drohungen gegen Kaliningrad: Eine leere Geste?

Judge Andrew Napolitano: Scott, sind Sie sich irgendeiner öffentlichen Gegenreaktion bewusst, die auf die Aussage von General Christopher Donahue folgte, in der er eine Bodeninvasion in Kaliningrad androhte?

Scott Ritter: Ich bin nicht über eine Gegenreaktion der Trump-Administration informiert, und ich glaube, der Grund ist, dass General Donahue lediglich Befehle ausführte, um sich tough und selbstbewusst zu präsentieren. Donahue ist ein hochdekorierter Offizier mit einer beeindruckenden Karriere, unter anderem als Kommandeur der Delta Force und in leitenden Positionen im Joint Special Operations Command. Er ist ein militärischer Profi, aber er hat eine Situation geerbt, in der die USA laut General Kaboli, seinem Vorgänger, nicht auf die hohe Intensität moderner Kriege vorbereitet sind. Kaboli gab zu, dass die USA die Zerstörungskraft in der Ukraine unterschätzt haben und nicht auf derartige Konflikte vorbereitet sind. Ukrainische Drohnenoperatoren, die an der Prosk-Front kämpften, erklärten gegenüber der NATO, dass deren Truppen in diesem Krieg innerhalb von Tagen ausgelöscht wären. Die NATO und die USA sind nicht in der Lage, Donahues Drohungen umzusetzen. Er sprach von der Zerstörung der russischen Flugabwehr in Kaliningrad, aber ein Angriff auf Kaliningrad wäre ein Angriff auf russisches Territorium. Die Russen würden sofort mit konventionellen oder nuklearen Mitteln reagieren, und Donahue sowie sein Stab wären innerhalb einer Stunde tot. Er weiß, dass die USA die Kapazitäten für eine solche Operation nicht haben, aber er wurde angewiesen, diese Drohungen auszusprechen.

Ritter betonte, dass Donahues Aussagen durch das Weiße Haus und die Joint Chiefs of Staff abgestimmt wurden und Teil einer politischen Inszenierung sind. Die russische Reaktion war klar: Ein Angriff auf Kaliningrad würde eine massive Vergeltung nach sich ziehen. Die USA und die NATO seien militärisch nicht in der Lage, solche Drohungen in die Tat umzusetzen, und Donahue sei sich dessen bewusst.

Trumps Außenpolitik: Ein narzisstischer Neokonservatismus?

Judge Andrew Napolitano: Ist Moskau zuversichtlich, seine militärischen Ziele in der Ukraine 2025 zu erreichen?

Scott Ritter: Die Russen setzen keine festen Kalenderdaten für ihre Operationen. Sie lassen sich von den Ergebnissen leiten, nicht von politischen Fristen. Städte wie Charkiw oder Pokrowsk fallen, wenn die Russen die Bedingungen dafür schaffen. Sie sind zuversichtlich, ihre Ziele zu erreichen, aber ohne Zeitdruck. Russische Generäle, die ich respektiere, erwarten in den nächsten zwei Monaten bedeutende Fortschritte, möglicherweise einen Zusammenbruch der ukrainischen Front, wie ich es seit Monaten vorhersage.

Judge Andrew Napolitano: Was halten Sie von den Berichten über zwei britische Oberste und einen MI6-Agenten, die von russischen Truppen in der Ukraine gefangen genommen wurden?

Scott Ritter: Ich habe die Berichte gelesen, bin aber skeptisch. Es könnte sich um russische Propaganda handeln. Ähnliche Behauptungen, wie die über einen getöteten US-General in Mariupol, stellten sich als falsch heraus. Die genannten britischen Oberste sind keine Geheimagenten, sondern öffentlich bekannte Personen. Es gibt keine Bestätigung, dass sie vermisst werden, was Fragen aufwirft. Ich würde keine Maßnahmen auf Basis dieser Berichte ergreifen.

Judge Andrew Napolitano: Laut einem Leak der New Republic plant das Verteidigungsministerium unter Pete Hegseth, Truppen während der gesamten Amtszeit Trumps auf US-amerikanischen Straßen einzusetzen. Wie fühlen sich amerikanische Soldaten dabei, für normale Polizeiarbeit eingesetzt zu werden?

Scott Ritter: Kein Soldat, den ich kenne, will auf amerikanischem Boden gegen US-Bürger eingesetzt werden. Während meiner Zeit im Marine Corps, etwa während der Rodney-King-Unruhen in Los Angeles, waren wir nicht glücklich darüber, in Uniform gegen Amerikaner zu stehen. Auch der Vorfall in Del Rio, Texas, wo Marines einen Teenager erschossen, war ein schrecklicher Tag. Soldaten wollen keine Polizeiaufgaben übernehmen; das ist ein verfassungsrechtliches und moralisches Problem. Die Verwirrung unter Soldaten, die während der Proteste am Weißen Haus eingesetzt wurden, zeigte, wie unklar ihre Befehle waren. Die Mehrheit der Soldaten lehnt solche Einsätze ab.

Judge Andrew Napolitano: Präsident Trump hat auf Truth Social über ein Treffen seines Sondergesandten Steve Witkoff mit Wladimir Putin berichtet, das Fortschritte gebracht habe. Ist das realistisch, oder bleibt der Krieg bestehen, bis Russland seine Ziele erreicht?

Scott Ritter: Putin hat klare Bedingungen für einen Waffenstillstand genannt: Der Rückzug der Ukraine aus den russischen Gebieten Cherson, Saporischschja, Donezk und Luhansk sowie ein Verzicht auf eine NATO-Mitgliedschaft. Das würde sofort den Krieg beenden. Ohne diese Zugeständnisse wird Russland weiterkämpfen, bis es alle Gebiete kontrolliert. Trump scheint optimistisch, weil ein Waffenstillstand ihm politisch nützen könnte – er spricht offen von einem Nobelpreis. Doch er kümmert sich weder um ukrainische noch russische Leben, sondern um seinen eigenen Ruhm. Er ist von Neokonservativen umgeben, die ihm schlechte Ratschläge geben, und hat sich in einen narzisstischen Neokonservativen verwandelt. Witkoff könnte ein Hoffnungsschimmer sein, aber seine Glaubwürdigkeit ist durch Trumps widersprüchliche Handlungen, wie die Unterstützung israelischer Angriffe auf den Iran, geschwächt.

Ritter wies darauf hin, dass Putin diplomatisch geschickt handelt, indem er die Bedingungen für einen Waffenstillstand vereinfacht hat, um Trump eine politische Lösung anzubieten. Doch ohne ukrainische Zugeständnisse wird der Krieg weitergehen.

Netanjahus Drohung, Gaza zu besetzen: Ein Akt der Verzweiflung

Judge Andrew Napolitano: Netanjahu droht mit der Besetzung Gazas. Ist das ein Zeichen von Verzweiflung?

Scott Ritter: Absolut. 600 ehemalige Angehörige des israelischen Geheimdienstes und Militärs – die Elite des Landes – haben Netanjahus Gaza-Politik als Desaster bezeichnet. Es gibt einen Konsens, dass seine Pläne nicht umsetzbar sind. Netanjahu ist politisch und juristisch in die Enge getrieben. Hamas fügt den israelischen Streitkräften täglich Verluste zu, und Israel erreicht keine klaren Ziele. Die internationale Reputation Israels leidet unter der Hungersnot und dem Tod von Zivilisten. Europa bewegt sich darauf zu, einen palästinensischen Staat anzuerkennen, was undenkbar war. Netanjahus Drohungen sind politisches Imponiergehabe, das er nicht umsetzen kann.

Trumps gefährliche Nuklearpolitik

Ritter kritisierte auch Trumps Umgang mit nuklearen Bedrohungen. Die kürzliche Verlegung von Ohio-Klass Submarinen und die angebliche Stationierung von B61-12-Nuklearbomben in Großbritannien seien gefährliche Schritte. Russland habe mit der Serienproduktion der hypersonischen Archyp-Rakete die strategische Lage in Europa verändert, was Trump bewusst gemacht werden müsse. Ritter hofft, dass Trump beginnt, bessere Berater wie Witkoff zu hören, um die Eskalation zu vermeiden.

Fazit: Ein Präsident ohne Kompass?

Scott Ritter zeichnet ein besorgniserregendes Bild von Trumps Außenpolitik, die von Narzissmus und neokonservativen Einflüssen geprägt ist. General Donahues Drohungen gegen Russland seien leere Gesten, die die militärische Unterlegenheit der NATO offenbaren. In der Ukraine bleibt Russland entschlossen, seine Ziele zu erreichen, während Trump auf einen schnellen Waffenstillstand hofft, um politische Punkte zu sammeln. Netanjahus Drohungen in Gaza stuft Ritter als verzweifelt ein, da sie weder militärisch noch politisch umsetzbar sind. Angesichts der komplexen globalen Lage fordert Ritter eine realistischere und weniger egozentrische US-Politik, um weitere Eskalationen zu verhindern.