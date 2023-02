Wochen nach der COVID-Impfung werden Messenger-RNA-Sequenzen im Blut nachgewiesen

Einer neuen Studie zufolge wurden Boten-RNA-Sequenzen aus den Impfstoffen COVID-19 von Pfizer und Moderna noch Wochen nach der Impfung im Blut mehrerer Personen gefunden.

Forscher in Dänemark analysierten Proben von Geimpften und entdeckten Teil- oder sogar Vollsequenzen der Boten-RNA (mRNA) nach der Impfung. Die Sequenzen wurden erst 28 Tage nach der Impfung gefunden, also im längsten Zeitraum, den die Studie analysierte.

Die Ergebnisse bedeuten, dass die mRNA, die sich in Lipid-Nanopartikeln befindet, um in den Körper zu gelangen, viel länger verbleibt, als die Behörden in den Vereinigten Staaten und anderswo zugeben.

Die US-amerikanischen Zentren für Krankheitskontrolle und -prävention beispielsweise behaupten, dass die mRNA „innerhalb weniger Tage“ abgebaut wird. Die Infectious Diseases Society of America sagt, dass die mRNA „schnell verstoffwechselt und über zelluläre Verarbeitungsmechanismen eliminiert wird“.

Henrik Westh, Professor für klinische Mikrobiologie an der Universität Kopenhagen, und die Co-Autoren der neuen Studie zeigten sich von den Ergebnissen überrascht.

„Wir fanden überraschenderweise Fragmente der COVID-19-Impfstoff-mRNA bis zu 28 Tage nach der Impfung im Blut von chronischen HCV-Patienten, die mit mRNA-Impfstoffen von Pfizer-BioNTech und Moderna geimpft worden waren“, schreiben sie.

Im Rahmen der Studie wurden Proben von 108 geimpften Menschen mit chronischer Hepatitis C oder HCV genommen und bis zu 28 Tage nach der Impfung untersucht.

Zehn der Proben, d. h. 9,3 Prozent, wiesen Teil- oder Vollsequenzen der mRNA-Sequenz auf.

Die Impfstoffe geben mRNA in Lipid-Nanopartikeln ab.

Die Forscher erklärten, dass sich die nachgewiesene mRNA wahrscheinlich noch in den Nanopartikeln befand, die „langsam von der Injektionsstelle entweder direkt ins Blut oder über das Lymphsystem freigesetzt wurden“. Ohne die Nanopartikel würde die mRNA „schnell abgebaut“.

Sie behaupteten, dass die neuen Daten „in keiner Weise die Schlussfolgerung ändern, dass beide mRNA-Impfstoffe sicher und wirksam sind.“

Diese Schlussfolgerung zeugt von Voreingenommenheit und übersieht, dass Pseudouridin, das zur Modifizierung der RNA in den Impfstoffen verwendet wird, „die Stabilität der RNA erheblich verändert“, so Dr. Robert Malone gegenüber The Epoch Times. Aus Dokumenten, die 2022 an die Öffentlichkeit gelangten, geht hervor, dass die europäischen Regulierungsbehörden Bedenken wegen der verkürzten und veränderten RNA in den Impfstoffen geäußert haben.

Die Forscher sagten auch, dass die im Blut verbleibende mRNA „eine verlängerte Spike-Protein-Produktion ermöglicht, was bei einigen Personen einen Vorteil für eine kontinuierliche Immunantwort darstellt“.

Sollte dies zutreffen, käme dies einem chronischen Low-Level-Boosting gleich, das die Immunprägung oder die Fokussierung des Körpers auf die veralteten Stämme, auf die die Impfstoffe abzielen, noch verstärken würde, so Malone, der an der Entwicklung der mRNA-Technologie beteiligt war.

Malone sagte, dass die Schwierigkeit, mRNA spezifisch aus den Impfstoffen zu identifizieren, insbesondere im Laufe der Zeit, bedeutet, dass es RNA aus den Impfstoffen im Blut einiger der anderen Proben gegeben haben könnte.

Westh, Pfizer und Moderna reagierten nicht auf eine Bitte um Stellungnahme.

Die Arbeit wurde im Journal of Pathology, Microbiology, and Immunology veröffentlicht. Finanzierungsquellen wurden nicht genannt.

Bei Untersuchungen an Mäusen wurde die Verbreitung der mRNA über die Injektionsstelle und die Lymphknoten hinaus festgestellt. In einer früheren Arbeit wurde der Nachweis von mRNA in den Keimzentren der Lymphknoten bis zu 60 Tage nach der Impfung mit den Impfstoffen von Pfizer und Moderna beschrieben. Eine andere Gruppe von Forschern wies mRNA aus den Impfstoffen zwei Wochen nach der Impfung nach. Bei Untersuchungen an Mäusen wurde die Verbreitung der mRNA über die Injektionsstelle und die Lymphknoten hinaus festgestellt.

Die Arbeiten machen deutlich, dass „wir wirklich nicht wissen, wie lange diese RNA bestehen bleibt“, so Malone. „Die wahre Bedeutung all dessen ist, dass die Annahme, dass unerwünschte Ereignisse, die später als zwei bis drei Wochen auftreten, nicht mit dem Arzneimittel in Verbindung gebracht werden können, wieder einmal eindeutig falsch ist.“

Die mRNA gibt dem Körper die Anweisung, das Spike-Protein zu produzieren, das die Menschen vor COVID-19 schützen soll.

Experten haben die Befürchtung geäußert, dass das zirkulierende Spike-Protein toxisch ist und zu Myokarditis, einer durch die Impfstoffe verursachten Herzentzündung, und anderen unerwünschten Ereignissen nach der Impfung beiträgt.

„Das Spike-Protein verursacht Entzündungen, das Spike-Protein verursacht Blutgerinnsel, das Spike-Protein verursacht Amyloid und Prionenerkrankungen, und das Spike-Protein verursacht all diese Autoimmunerkrankungen“, sagte Dr. Paul Marik, Mitbegründer der Front Line COVID-19 Critical Care Alliance, gegenüber der Epoch Times. „Es ist ein totaler Angriff aus allen Richtungen, und das ist nur der Anfang dessen, was Spike bewirkt. Es scheint, je mehr Spikes man hat, desto mehr Entzündungen hat man.“

Im Januar berichteten US-Forscher, dass sie bei geimpften Personen, die eine Herzmuskelentzündung erlitten hatten, hohe Konzentrationen von Spike-Proteinen gefunden hatten.

Einige Monate zuvor hatten Forscher aus Colorado berichtet, dass sie bei Menschen mit Myokarditis nach einer COVID-19-Infektion oder einer Impfung „nahezu identische Veränderungen in der Genexpression“ gefunden hatten, wobei die Veränderungen bis zu 137 Tage nach der Infektion und 182 Tage nach der Impfung festgestellt wurden. Sie sagten, dass weitere Studien erforderlich sind, „um das volle Ausmaß der molekularen Pathologie der COVID-19- und mRNA-Impfstoff-assoziierten Myokardschäden zu definieren, einschließlich des Ausmaßes und der Art und Weise, wie diese durch die Exposition gegenüber dem S[pike]-Protein ausgelöst werden“.