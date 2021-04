Woher kommt die „Covid-Pandemie“ und was ist ihr Zweck?

Paul Craig Roberts ist ein US-amerikanischer Ökonom und Publizist. Er war stellvertretender Finanzminister während der Regierung Reagan und ist als Mitbegründer des wirtschaftspolitischen Programms der Regierung Reagans bekannt.

Zunächst einmal: Covid ist ein echtes Virus. Es spricht vieles dafür, dass Covid ein Produkt der illegalen Biowaffenforschung ist. Die Forschung, Viren übertragungsfähiger zu machen, begann an der Universität von North Carolina und wurde in das Labor in Wuhan, China, verlegt, wo sie teilweise von Dr. Fauci vom N. I. H. finanziert wurde.

Die offizielle Erklärung für die Forschung ist, im Voraus Wissen über ein solches Virus zu gewinnen, um effektiver und schneller einen Impfstoff entwickeln zu können. Diese Erklärung könnte wahr sein oder auch nicht.

Das Covid-Virus ist real, aber die „Pandemie“ wurde auf vier Arten inszeniert:

Der Real Time Reverse Transcription Polymerase Chain Reaction -Test (PCR-Test)wurde verwendet, um Infektionen dramatisch zu überbewerten. Es ist nun eine bekannte und anerkannte Tatsache, dass die Durchführung des Tests über 35 Amplifikationsschwellenzyklen eine falsch-positive Infektionsrate von bis zu 97 % erzeugt. Die Weltgesundheitsorganisation hat inzwischen stillschweigend zugegeben, dass der Test im Bereich von 25-30 Zyklen durchgeführt werden sollte, und nicht im Bereich von 35-40 Zyklen, der die Grundlage für die veröffentlichten Infektionsraten bildet. (> LINK auf englischsprachige Website)

Eine effektive, sichere und kostengünstige Behandlung der Covid-Infektion durch HCQ und Ivermectin wurde von den Gesundheitsbehörden und den unterwürfigen medizinischen Verbänden und Fachleuten blockiert.

Es wurden wirtschaftliche Anreize geschaffen, die den Krankenhäusern finanzielle Vorteile bieten, damit sie Nicht-Covid-Todesfälle als Covid-Todesfälle melden. Dies ist bei der hohen Falsch-Positiv-Rate des PCR-Tests leicht zu bewerkstelligen. Beachten Sie, dass es in diesem Jahr keine Grippesaison gab und keine Grippefälle gemeldet wurden. Der Grund dafür ist, dass die Grippe als Covid gezählt wurde und die Grippetodesfälle als Covid-Todesfälle gezählt wurden.

Die Sudelmedien dienten als Propagandaministerium für die „Covid-Pandemie“. Die Sudelmedien verbreiteten pflichtbewusst Desinformation und Angst und zensierten alle gegenteiligen Expertenratschläge und Meinungen. Ignorante Sudelmedien brandmarkten weltbekannte Experten als „Verschwörungstheoretiker“, weil sie das offizielle orchestrierte Narrativ in Frage stellten.

Was ist der Zweck der inszenierten „Pandemie“?

Ein Zweck sind die Impf-Profite für Big Pharma.

Ein anderer Zweck ist die Kontrolle über die Bevölkerung und der Untergang der bürgerlichen Freiheit, die die Behörden mit Lockdowns und Maskierungsvorschriften erreicht haben. Die Behörden nutzen nun die Covid-Mutationen, um diese Kontrollmaßnahmen auszuweiten und zu intensivieren.

Die Sinnlosigkeit und die kontraproduktiven Folgen von Lockdowns und Vermummungen sind für viele angesehene Experten so offensichtlich, dass sich die Frage stellt, ob eine bösere Agenda am Werk ist. Mike Whitney berichtet über die Bedenken eines dieser Experten, eines ehemaligen Wissenschaftlers und Vizepräsidenten von Pfizer. Lesen Sie „Pure, Unalloyed Evil“ („Reines, ungetrübtes Böses“) > LINK auf englischsprachige Website > LINK auf deutsche Übersetzung.

Diejenigen, die in Gesellschaften geboren und sozialisiert wurden, die bereits ins Böse übergegangen sind, kennen es nicht anders. Ich habe das Wachstum des Bösen in den letzten 30 Jahren beobachtet. Ein Teil des Erfolgs des Bösen ist die Diskreditierung der Wahrheit, eine Entwicklung, die ich seit vielen Jahren beobachte und über die ich berichte. Fakten und Beweise haben gegenüber emotionsbasierten Agenden an Einfluss verloren. Die Unterwerfung von Fakten unter Gefühle erlaubt es dem Bösen, das Narrativ zu kontrollieren.

Die Frage, die sich uns stellt, ist, ob Covid-Impfstoffe Teil einer Entvölkerungsagenda sind. Dies ist eine ernsthafte und reale Frage.