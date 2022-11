Die Ukraine ist eines der weltweit korruptesten Länder, aber sie bekommt ohne jeden Kontrollmechanismus Dutzende Milliarden überwiesen. Wohin geht das Geld?

Ich habe bereits darüber berichtet, dass alleine die EU der Ukraine in diesem Jahr mehr Geld überwiesen hat, als sie brauchte, und dass vollkommen unklar ist, wohin das Geld versickert. Dass die EU die letzte der Ukraine versprochene Zahlung in Höhe von drei Milliarden Euro nicht überweisen kann, hat daher kaum Schlagzeilen gemacht, denn Kiew ertrinkt auch so in Geld.

Im wöchentlichen Wochenrückblick des russischen Fernsehens hat der Moderator in einem Kommentar ebenfalls die Frage gestellt, wohin die Milliarden gehen, die in Kiew unkontrolliert verschwinden. Eine mögliche Antwort fand er ausgerechnet im US-amerikanischen Fernsehen. Ich habe den russischen Kommentar übersetzt.

Beginn der Übersetzung:

Selensky bekommt keine Weihnachtsmilliarden

Wie viel braucht er? Die Gesamtsumme, über die sich alle einig zu sein scheinen, beträgt fünf Milliarden Dollar pro Monat. Nur für Gehälter, Sozialleistungen, Renten und Stipendien. Auf dem NATO-Gipfel in