Westliche Medien fixieren sich auf Putschisten, die in Burkina Fasos Hauptstadt russische Fahnen schwenken, während sie die lange Geschichte der US-amerikanischen und französischen Kontrolle über das Land übersehen – und ihre destabilisierenden Folgen.

Der Binnenstaat Burkina Faso hat sich als wertvoller diplomatischer und nachrichtendienstlicher Aktivposten in der US-Beherrschung des afrikanischen Kontinents erwiesen. In den letzten zehn Jahren hat das von den USA geführte Africa Command (AFRICOM) die militärische Kapazität des Landes aufgebaut, um die regionalen US-Operationen zu unterstützen.

Am 30. September 2022 stürzte ein weiterer Militärputsch die Regierung von Burkina Faso, als Demonstranten die französische Botschaft in der Hauptstadt Ouagadougou umstellten und zerstörten. Die Wut der Demonstranten konzentrierte sich auf die Franzosen und hinter ihnen ihre US-Verbündeten, weil sie es nicht geschafft hatten, eine unaufhörliche Welle islamistischer militanter Angriffe im ganzen Land zu stoppen.

Beide Länder hatten Militärpersonal entsandt, um die Armee von Burkina Faso auszubilden, aber die extremistischen Angriffe eskalierten weiter. Der islamistische Angriff im Land begann 2016 als Folge des von den USA geführten NATO-Regimewechselkriegs gegen Libyen, der letztendlich das Nachbarland Mali destabilisierte und es der mit Al-Qaida verbündeten Boko Haram ermöglichte, Teile des Territoriums mit geplünderten Waffen zu erobern Libyens Militärdepots.

In Burkina Faso haben westliche Medien eine kleine Anzahl von Demonstranten beobachtet, die nach dem Putsch russische Fahnen auf den Straßen schwenkten, was darauf hindeutet, dass Moskau am Sturz der Regierung schuld sein könnte. Der Putsch hat zur Vereidigung von Capt. Ibrahim Traoré als Präsident geführt; oder Interimspräsident, je nachdem, welchen Bericht man liest. Aber wie wir sehen werden, hat der Westen die längste Geschichte der Einmischung in das Land.

In den letzten zehn Jahren hat Burkina Faso, das in Westafrika liegt und von strategisch wichtigen Ländern umgeben ist, mehrere Staatsstreiche erlebt. Viele der Militärs, die zivile Regierungen absetzen, und auch untereinander, wurden vom Pentagon ausgebildet. Aber warum will Washington ein so kleines Land beherrschen?

Vom französischen Kolonialismus zum US-Neokolonialismus

In den späten 1880er Jahren kämpften die Franzosen um die Kontrolle über Teile des Wassoulou-Reiches, einschließlich Binnenland, das sie später in Republik Obervolta umbenannten. In den 1950er Jahren überwachte die US Central Intelligence Agency französische geologische Erkundungen und stellte große Kupfer-, Gold- und Manganvorkommen fest.

Nach der Unabhängigkeit von Frankreich im Jahr 1960 wurde der Staat Voltaic Democratic Union genannt. Präsident Maurice Yaméogo beschuldigte die französische Armee, seine Gegner auszubilden. Die CIA wurde hellhörig, als der Stabschef der Armee, Sangoulé Lamizana, 1966 die Macht übernahm, um einen Generalstreik niederzuschlagen, der durch die Kürzungen der öffentlichen Ausgaben von Yaméogo ausgelöst wurde. Die CIA sagte: „Die pro-westliche Ausrichtung von Obervolta wird wahrscheinlich nicht beeinträchtigt.“

In den frühen 70er Jahren war Lamizana immer noch an der Macht und hatte Gelder aus den USA erhalten. Die Herzen der Nixon-Regierung bluteten für die sehbehinderten Menschen des Landes: „Flussblindheit … ist endemisch … Infolgedessen können große Teile fruchtbaren Landes im Savannengebiet … nicht für die Entwicklung geöffnet werden.“

1980 übernahm Colonel Saye Zerbo die Macht. Von der CIA als „gemäßigt“ bezeichnet, wurde er zwei Jahre später von Dr. Jean-Baptiste Ouédraogo gestürzt, über den die CIA kaum etwas sagte.

1983 übernahm Kapitän Thomas Sankara, von seinen Anhängern „Afrikas Che Guevara“ genannt, die Macht. Er setzte ein Programm der Massenerziehung, der Frauenrechte, der Lokalpolitik und der Entwicklung der Infrastruktur durch. Er benannte das Land in Burkina Faso oder Land of True Men um. Aber Sankara behielt die wirtschaftlichen Verbindungen zu Paris. Die CIA befürchtete, Sankara sei zu schwach, um die so genannte „extreme Linke“ daran zu hindern, an die Macht zu kommen und sich mit der Sowjetunion zu verbünden.

Sankara wurde 1987 gestürzt und ermordet. Blaise Compaoré, der frühere Freund und mutmaßliche französische und US-Geheimdienstagent , der ihn verriet und tötete, übernahm und regierte bis 2014.

Die Aufzeichnungen der CIA versiegen ab diesem Zeitpunkt. 1995 artikulierte die New York Times Washingtons Interesse an Burkina Faso, indem sie Compaoré als einen produktiven diplomatischen Mittelsmann darstellte, der „sein Binnenland … in ein unwahrscheinliches diplomatisches Machtzentrum verwandelt“ hatte, im Namen Frankreichs im Exil lebende algerische Islamisten beherbergte und zwischen den gegnerischen Seiten vermittelte Bürgerkrieg in Togo.

Der „Krieg gegen den Terror“ von AFRICOM erreicht Burkina Faso

Unter US-Präsident George W. Bush wurde Burkina Faso von der Liste der verbotenen Länder gestrichen, wodurch US-Militärhilfe in das Land fließen konnte. Vier Jahre später unterzeichnete das US Africa Command (AFRICOM) ein bilaterales militärisches Kooperationsabkommen.

Durch die Unterstützung der wachsenden militärischen Rolle Burkina Fasos in der Wirtschaftsgemeinschaft der westafrikanischen Staaten und durch die Ausrichtung der jährlichen Übungen Operation Flintlock im Jahr 2010 hat AFRICOM die Streitkräfte des kleinen Landes gepflegt.

Im Jahr 2012 richteten US-Spezialeinheiten Berichten zufolge kleine Stützpunkte in Burkina Faso ein, um Aufklärungsflüge und sogenannte Anti-Terror-Operationen gegen Islamisten zu unterstützen, die in Nachbarländern und -regionen wie Mali, Mauretanien und der Sahara operieren. Die Operationen mit dem Codenamen Creek Sand sind ein Segen für US-Söldner wie Derek Stansberry, der 2010 mit Dynamit erwischt und für nicht schuldig befunden wurde. Die regionalen Informationen werden in ein Fusionszentrum eingespeist, das als Aztec Archer bekannt ist.

Nach Protesten trat Präsident Compaoré schließlich 2014 zurück. Damals übernahm das Militär unter Oberstleutnant Isaac Zida, dem ehemaligen stellvertretenden Kommandeur der Präsidentengarde, die Macht. Zida war auf der MacDill Air Force Base in Florida im Rahmen von Kursen der Joint Special Operations University des Pentagon ausgebildet worden. 2015 führte Geheimdienstchef General Gilbert Diendéré, der von den USA unter Flintlock im Rahmen ihres sogenannten Krieges gegen den Terror ausgebildet worden war, einen letztlich gescheiterten Putsch an.

Burkina Faso erlebte ein Jahr später eine Angriffswelle militanter Islamisten. Die extremistische Infiltration war ein Querschläger des Interventionismus der USA und der NATO in der Region. Stephanie Savell, Co-Direktorin des Cost of War Project der Brown University, räumte ein: „Die Gewalt [in Burkina Faso] schwappte nach der von den USA und der NATO unterstützten Revolution 2011 in Libyen, die den langjährigen libyschen Diktator stürzte, aus dem benachbarten Mali über Muammar al-Gaddafi und trug 2012 zur politischen Destabilisierung Malis bei.“

Inmitten von Putschen und islamistischen Angriffen bilden die USA die Armee von Burkina Faso aus

Im Jahr 2019 bildete die DC National Guard die Streitkräfte des Landes aus. Agenten von Alkohol, Tabak, Schusswaffen und Sprengstoffen, der Drug Enforcement Agency, dem FBI, Marshals und dem Geheimdienst trugen zu der Schulung bei.

Defense Post behauptet , das Ziel des Programms sei es, „zur Stabilisierung der Sicherheitslage in einer fragilen Demokratie beizutragen“. Aber es war klar, dass das US-Militär mindestens genauso motiviert war durch den Wettbewerb der Großmächte mit Russland und China. Als Abteilungsleiter des National Guard Bureau für internationale Angelegenheiten sagte Col. Craig Hummer gegenüber der Defense Post: „Wenn diese Konstellation wächst, wird es uns, den Vereinigten Staaten, ermöglichen, unseren Wettbewerbsraum auf dem Kontinent zu erweitern.“

Im Jahr 2020 bestätigte die US-Botschaft in einem Merkblatt mit dem Titel „Expanded US Engagement in Burkina Faso“ , dass „über 3.000 burkinische Soldaten und Gendarmen jedes Jahr direkte Empfänger von US-Ausbildungs- und Ausrüstungsprogrammen sind, einschließlich Friedenssicherungstrainings“.

Präsident Roch Kaboré führte das Land bis Januar dieses Jahres, als er von Oberst Paul-Henri Damiba abgesetzt wurde. Der in den USA ansässige Wissenschaftler Nick Turse stellt fest, dass Damiba wie seine Vorgänger auch eine US-Ausbildung bei Flintlock, dem Schulungs- und Unterstützungskurs für Notfalloperationen in Afrika des Außenministeriums, dem Grundoffizierskurs für militärische Geheimdienste in Afrika und dem zivilen militärischen Unterstützungselement des Pentagon genossen hatte.

Im Laufe der Jahre hat das mehrheitlich muslimische Burkina Faso Hunderte von Terroranschlägen erlebt, die Ablegern von Al-Qaida und ISIS angelastet wurden. Teile der Bevölkerung protestierten gegen das vermeintliche Versäumnis der Regierung, die Anschläge zu beenden. Die Demonstrationen fanden in der Hauptstadt Ouagadougou statt, wo zufälligerweise der Großteil der geheimen US-Operationen ihren Sitz hat.

Die BBC hingegen beschrieb die Situation wie folgt: Aus den USA erhielt Damiba „Instruktionen über das Recht des bewaffneten Konflikts und die Achtung der Menschenrechte“. Unter vielen Dingen, die von der BBC ausgelassen werden, ist, dass sich viele Burkinabé um diese Zeit gegen die neokoloniale Präsenz der Franzosen wandten, deren Botschaft genau die Militärbeamten beherbergte, die zusammen mit den USA die Nation militarisiert gehalten hatten.

Aber Damiba hielt nicht lange durch. Im September dieses Jahres wurde er von Kapitän Ibrahim Traoré gestürzt, der sagte, Damiba habe sich als unfähig erwiesen, die islamistischen Angriffe zu stoppen.

Hat das Pentagon auch Traoré trainiert?

„Das müssen wir recherchieren und uns bei Ihnen melden“ , antwortete

das Pentagon auf eine Anfrage von Nick Turse.

Was die russischen Flaggen betrifft, die in der Hauptstadt von Burkina Faso wehen, stellte der Rundfunkdienst der US-Regierung Voice of America fest, dass sie von einem lokalen Händler handgefertigt wurden und von Burkinabé als Aufruf zur russischen Intervention gehisst wurden. Tatsächlich waren russische Militärgüter im Land nicht präsent – ​​zumindest noch nicht.

Laut VOA hatte der pro-russische Burkinabé Medien aus Mali konsumiert, in denen die russische Wagner-Gruppe derzeit auf Einladung von Bamako gegen militante Islamisten kämpfte. Sie glaubten, die Privatmiliz nebenan habe sich bewährt, und wollten nun, dass sie die französischen Spezialeinheiten ersetzen, die nach sieben Jahren in ihrem Land so kläglich gescheitert waren.

Aber unter Berufung auf anonyme „Experten“ behauptete VOA: „Russland wird mehr schaden als nützen, wenn es darum geht, eine langfristige Lösung für Burkina Fasos Sicherheitsprobleme zu finden.“