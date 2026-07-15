Wohin steuert das Imperium?

Von James Corbett

Von allen Kommentaren zum 4. Juli, die ich dieses Jahr gelesen habe, war der Beitrag von Kit Knightly für Off-Guardian.org mit dem Titel „Amerika war nie das Problem“ der überraschendste.

Ich sage „überraschend“, weil die meisten dieser Artikel zum Unabhängigkeitstag von und für Amerikaner geschrieben werden und im Allgemeinen eine Variation der Klage sind, dass „die Jugend von heute nicht weiß, worum es beim Unabhängigkeitstag wirklich geht!“ Knightly hingegen ist ein Brite, der für ein internationales (aber vermutlich überwiegend britisches) Publikum schreibt, und er möchte etwas ganz anderes zum Ausdruck bringen.

Nämlich:

Amerika war nie das Imperium, es war lediglich der Ort, an dem das Imperium eine Zeit lang lebte.

Es hatte zuvor andere Heimstätten, und es wird in Zukunft weitere geben. Wie eine Einsiedlerkrebs, der seine Schalen abwirft, wenn er wächst.

Die Nation der Vereinigten Staaten – wie auch immer man den Begriff der Nation definieren mag – war ebenso ein Opfer wie jeder von uns.

Sie sollten den ganzen Artikel lesen. Er ist kurz und gut geschrieben und bringt einen wichtigen Punkt auf den Punkt. Das globale(istische) Imperium hatte in den letzten 80 Jahren sicherlich seinen Hauptsitz in Washington, aber es ist kein grundlegend amerikanisches Phänomen. Vielmehr handelt es sich um ein parasitäres Gebilde, das seit Jahrhunderten – vielleicht sogar seit Jahrtausenden – existiert und im Laufe der Zeit verschiedene Wirte befallen hat.

Nun sieht es so aus, als würden die Globalisten im Begriff sein, ihre amerikanische Hülle abzuwerfen und in sonnigere Gefilde anderswo abzuziehen.

Doch wenn sie einen solchen Schritt planen, wirft das eine interessante Frage auf. Nämlich: Wohin wird sich das Imperium als Nächstes verlagern? Welches Land werden diese Parasiten als Nächstes befallen, und wo wird sich ihre nächste Operationsbasis befinden, sobald Amerika in Chaos und Gewalt gestürzt worden ist?

Heute stelle ich einige Möglichkeiten vor, wohin das Imperium gehen könnte, sobald es die USA verlässt.

Seid ihr bereit? Lasst uns unsere Denkmützen aufsetzen und einen Blick darauf werfen.

HALIFAX

Okay, habt bitte etwas Geduld mit mir. Ich weiß, dass die Vorstellung, Halifax könnte bald die Heimat des „Bösen Imperiums“ werden, Kanadier vor Lachen krümmen und Nicht-Kanadier dazu bringen wird, nach ihrem Atlas zu greifen. Schließlich würde niemand, der bei klarem Verstand ist, auf die Idee kommen, irgendetwas von Bedeutung in Halifax anzusiedeln, geschweige denn die Zentrale eines globalen Imperiums, oder?

Richtig.

Aber wir dürfen nicht vergessen: Wenn wir über die bösen, räuberischen Psychopathen sprechen, die diese globalistische Verschwörung seit Jahrhunderten leiten, dann sprechen wir über Menschen, die per Definition nicht bei klarem Verstand sind.

Ein typisches Beispiel: Mark Carney.

Anfang dieses Monats kündigte der kanadische Premierminister (und Hauptverschwörer bei Bilderberg, der Bank of England, der UNO und Epstein) Mark Carney die Gründung einer neuen globalen Verteidigungsbank an. Die neue Institution, die offiziell „Defence, Security and Resilience Bank“ (DSRB) heißt, definiert sich selbst als „eine multilaterale Bank, die sich ausschließlich im Besitz von Nationalstaaten befindet und dazu dient, das erforderliche Kapital zu mobilisieren, um gleichgesinnten Verbündeten und Partnern bei der Finanzierung ihrer Kapazitäten für die Verteidigung, Sicherheit und Widerstandsfähigkeit der demokratischen Welt zu helfen.“

Die Bank befindet sich bereits seit über einem Jahr in der Planungsphase, doch irgendwie hat Kanada nun die Führungsrolle bei diesem Projekt übernommen. Vielleicht war es Carneys mittlerweile berüchtigte „Middle Powers“-Rede auf dem Weltwirtschaftsforum 2026, die Kanada an die Spitze dieses Projekts gebracht hat, wie manche nun spekulieren.

Wenn das die Absicht von Carneys Tirade in Davos war, scheint sie sich ausgezahlt zu haben. Auf dem NATO-Gipfel in der vergangenen Woche hat Carney die DSRB offiziell ins Leben gerufen und dabei ihre zehn Gründungsmitglieder bekannt gegeben.

… Ähm, sagen wir lieber neun Gründungsmitglieder.

… Wie ich schon sagte: ihre acht Gründungsmitglieder.

Die Bank, so wird uns gesagt, strebt an, über 134 Milliarden Dollar an günstigen Finanzmitteln aus den Mitgliedsländern zusammenzutragen, um das militärisch-industrielle Ungetüm zu füttern, „die Sicherheit der Verbündeten zu stärken“ und ihnen durch langfristige, kostengünstige Finanzierungen dabei zu helfen, ihre NATO-Ausgabenverpflichtungen zu erfüllen. Ein Standort für die neue Bank steht noch nicht fest, aber Toronto, Montreal, Ottawa, Halifax und Vancouver sind Berichten zufolge alle im Rennen.

Dennoch ist es zweifelhaft, dass selbst jemand, der so realitätsfern ist wie Carney, wirklich glaubt, die DSRB werde eine kanadische Stadt in die operative Basis für die neue, von den Mittelmächten geführte Weltordnung verwandeln.

Erstens bedeutet die eher unscheinbare Liste der Gründungsmitglieder der Bank, dass es ihr schwerfallen wird, das Projekt überhaupt zu finanzieren. Albanien, Belgien, Kanada, Griechenland, Lettland, Luxemburg, Rumänien, die Türkei und die Ukraine mögen schöne Reiseziele sein oder auch nicht, aber wirtschaftliche Großmächte sind sie nicht.

Zweitens, und das trifft den Nagel vielleicht noch mehr auf den Kopf: Die eigentliche Idee hinter Carneys Konzept der „Mittelmächte“ besteht darin, dass er sich nicht dafür einsetzt, dass Kanada oder ähnliche Mittelmächte die Führung in der Neuen Neuen Weltordnung übernehmen. Er argumentiert lediglich, dass sie einen Platz am Verhandlungstisch haben müssen.

Dennoch kann man es einem Kanadier nicht übel nehmen, wenn er die Gegenüberstellung von „Hauptsitz der Weltregierung“ und „Halifax“ zu komisch findet, um sie in einem Leitartikel wie diesem nicht zu erwähnen.

PEKING

Zugegebenermaßen wird Peking dem informierten Leser sofort als wahrscheinlicherer Kandidat für die (Un-)Ehre, die „zukünftige globalistische Hauptstadt“ zu werden, erscheinen als Halifax. Tatsächlich steht es ganz oben auf meiner Liste der Kandidaten für das globalistische Hauptquartier nach Washington.

Es gibt natürlich historische Gründe für die Annahme, dass China ein Favorit der Globalisten ist und Peking daher ihre erste Wahl für eine neue Operationsbasis sein wird, falls (oder besser: wenn?) Amerika im Chaos versinkt.

Wie Sie aus meinen Arbeiten zu China und der Neuen Weltordnung wissen, ist die Schaffung des chinesischen Schreckgespenstes des 21. Jahrhunderts ein Prozess, den die globalistische Clique bereits im frühen 20. Jahrhundert eingeleitet hat. Damals begann die Rockefeller-Familie, ihre „sehr positiven Gefühle für das Land“ zu entwickeln, die – wie selbst die Propaganda der berüchtigten Öl-Oligarchen-Familie offen zugibt – „von Generation zu Generation weitergegeben wurden“, sodass „China für uns [die Rockefellers] in gewisser Weise kein so unbekannter Ort war, wie es sich vielen Amerikanern vielleicht angefühlt haben mag“.

Zu dieser Zeit holte Yale in China auch den damals noch unbekannten Mao Zedong aus der Versenkung und lud ihn ein, die Leitung der Studentenzeitung zu übernehmen. Sogar die „Yale Daily News“ prahlt damit, dass „Mao Tse Tung ohne die Unterstützung von Yale vielleicht nie aus der Versenkung aufgestiegen wäre, um China zu führen“. Diese Verbindung hielt bis weit ins späte 20. Jahrhundert hinein an; so wurde 1990 in einem Bericht in „The New Federalist“ angemerkt, dass „jeder US-Botschafter in Peking seit Kissingers Abkommen mit Mao Zedong Mitglied desselben winzigen Yale-Kults war“.

Hinzu kam der gezielte Aufbau der chinesischen Wirtschaft – angefangen bei dem Treffen zwischen Rong Yiren und David Rockefeller im Jahr 1980, bei dem die finanziellen Verbindungen geknüpft wurden, die den Aufstieg des chinesischen Drachen ermöglichten, über den Zustrom von Investitionen der Fortune-500-Unternehmen in das Land bis hin zur Verlagerung amerikanischer Industriekapazitäten nach China und der Weitergabe amerikanischer Militärtechnologie an den vermeintlichen Feind.

Ja, China ist schon seit langem der geplante zukünftige Sitz der neuen, multipolaren Weltregierung. Genau aus diesem Grund beschloss der in Ungnade gefallene Erzuglobalist Maurice Strong, nach seinem politischen Sturz im Rahmen des „Öl-für-Lebensmittel“-Bestechungsskandals bei der UNO dorthin zu fliehen.

Und nun scheint China die naheliegende Wahl für den nächsten Sitz des globalen Imperiums zu sein, während Amerika beginnt, die alte Weltordnung von innen heraus zu zerreißen.

Es wurde argumentiert, dass China der eigentliche Gewinner des Iran-Kriegs sei.

Zweifellos dehnt sich Chinas geopolitischer Einfluss weiter aus, da es eine prominentere Position im Nahen Osten und in Afrika einnimmt.

Chinas Dominanz im Handel mit Seltenen Erden ist schon seit einiger Zeit bekannt, und es wurde viel Aufhebens darum gemacht, dass ein erheblicher Teil der militärischen Kapazitäten des Westens (ganz zu schweigen von den industriellen Kapazitäten) von den Launen der chinesischen Regierung abhängt.

Und China sichert sich weiterhin die Vorherrschaft im Bereich der Spitzenforschung, vom vielbeschworenen KI-Wettlauf bis hin zur Anwerbung hochkarätiger Wissenschaftler. Da ist nicht nur die wahrhaft verrückte Geschichte um Charles Lieber und die ebenso abwegige Geschichte vom Wurm-Schmuggel, sondern erst diese Woche hat Omar Yaghi – ein Nobelpreisträger für Chemie an der University of California, Berkeley – offiziell eine Stelle an der Tsinghua-Universität in Peking angetreten, um dort ein Institut zu leiten, das künstliche Intelligenz einsetzt, um die Entdeckung neuer Materialien zu beschleunigen.

Ja, es scheint, als habe die (sorgfältig koordinierte) Machtübergabe an China bereits begonnen. Wer kann daran zweifeln, dass im Falle eines Zusammenbruchs der USA die Mächte, die es nicht geben dürfte, nicht einfach in den nächsten Flug nach Peking steigen würden?

BRÜSSEL

…Doch bevor diese Möchtegern-Oligarchen ihre Koffer für China packen, gibt es noch einen weiteren wichtigen Kandidaten für die Rolle als „Globalisten-Gastgeberstadt“, den wir in Betracht ziehen sollten: Brüssel.

Ja, die malerische europäische Stadt, die für Waffeln und Schokolade bekannt ist, hat sich auch als zuverlässiger Stützpunkt für Diktatoren der Europäischen Union und NATO-Drogenschmuggler bewährt, was sie zu einer weiteren logischen Wahl als Standort für die globalen Mafiosi macht, um dort Fuß zu fassen.

Wenn ein Gastgeber des globalen Imperiums die nachgewiesene Fähigkeit benötigt, seine Bürger rücksichtslos zu unterdrücken, und eine mutwillige Missachtung der menschlichen Freiheit an den Tag legen muss, wer könnte dann bestreiten, dass Brüssel, die Heimatbasis der EU, diese Anforderungen erfüllt? Tatsächlich hat die EU in den letzten Jahren hart daran gearbeitet, jeden wichtigen Punkt der globalistischen Agenda umzusetzen.

Natürlich steckt die EU hinter dem Vorstoß, die verschlüsselte Kommunikation unter ihren Leibeigenen zu beenden. Tatsächlich, wie Kit Knightly bei Off-Guardian berichtet, hat das Europäische Parlament, nachdem es den bemerkenswerten Schritt unternommen hatte, gegen einen Gesetzentwurf zu stimmen, der Tech-Unternehmen die Durchführung von Massenscans der gesamten Online-Kommunikation aller Bürger erlaubt hätte, – ganz im Stil der EU – die Abstimmung einfach wiederholt. Diesmal wurden Sonderregeln eingeführt, um sicherzustellen, dass der Gesetzentwurf auf jeden Fall verabschiedet wird, sofern nicht eine Supermehrheit des Parlaments dagegen stimmt. (Demokratie, meine Damen und Herren!)

Und natürlich treibt die EU ihre Bürger in die Fänge des rund um die Uhr aktiven digitalen Überwachungsnetzes. Erst in der vergangenen Woche hat die EU „fortschrittliche Warnsysteme gegen Ablenkung am Steuer“ in allen in Europa verkauften Neuwagen vorgeschrieben, angeblich um die Verkehrssicherheit zu verbessern, indem erkannt wird, wenn Fahrer den Blick von der Straße abwenden. In Wirklichkeit, wie „All About Cookies“ berichtet, verwandeln die Vorschriften alle Autos in der EU schlichtweg in ständig aktive Überwachungsgeräte und bieten keinerlei Transparenz darüber, was mit den über das System gesammelten Daten geschieht.

Und natürlich führt die EU biometrische Ein- und Ausreisescanner ein sowie Maßnahmen gegen die Meinungsfreiheit und eine Politik, die dem „großen Austausch“ Vorschub leistet.

Und Brüssel dient nicht nur als Gastgeber für die Eurokraten, sondern beherbergt auch die NATO-Gespenster und strebt danach, zum Hauptquartier der neuen europäischen Armee zu werden, die die Globalisten so eifrig aufstellen wollen.

Man kann also mit Fug und Recht behaupten, dass diese ansonsten unscheinbare europäische Hauptstadt ein Kandidat für den zukünftigen Sitz der angehenden Weltoligarchen ist.

IRGENDWO ANDERS?

Halifax? Peking? Brüssel?

Warum nicht Kiew? (Entschuldigung, „Kyiv“.)

Oder die Türkei? (Entschuldigung, „Türkiye“.)

Oder Timbuktu? (Entschuldigung, „ⵜⵏⵀⵗⵜ“.)

Oder, mal ganz im Ernst, wie wäre es mit Buenos Aires, wo Peter Thiel Berichten zufolge ein zweites Zuhause einrichtet, um möglicherweise nach Argentinien umzuziehen?

Oder wie wäre es mit Astana, einem Kandidaten für den zukünftigen Hauptsitz der Globalisten, dessen freimaurerische Architektur die Stadt schon lange zu einem Schauplatz für gruselige Videos über die Kontrolle durch die Illuminati gemacht hat?

Oder vielleicht zieht das „Reich des Bösen“ doch nicht aus Amerika weg. Vielleicht verlegt es seinen Sitz einfach von Washington nach Denver, das nicht nur mit der Nähe zum Atomkriegsbunker im Cheyenne Mountain, sondern auch zu dem gruseligen Kunstwerk zur „Neuen Weltordnung“ im Denver International Airport punkten kann.

Sicher, es macht Spaß, über solche Dinge zu spekulieren. Aber spielt das wirklich eine Rolle?

Schließlich wissen wir bereits: Nur weil London einst die Hauptstadt eines Weltreichs war, war das Reich selbst nicht von Natur aus englisch. Und in diesem Zeitalter der „Pax Americana“ ist das globalistische Imperium nicht von Natur aus amerikanisch.

Tatsächlich ist es wichtig, sich vor Augen zu halten: Ganz gleich, an welchen Ort sich die Globalisten letztendlich zurückziehen – oder selbst wenn sie am Ende doch in Washington bleiben –, ändert dies nichts am Wesen des globalistischen Systems selbst und verändert auch unsere Position als Leibeigene auf ihrer globalen Plantage nicht grundlegend.

Sicher, eine von Peking geführte Weltordnung würde anders aussehen als eine von Brüssel geführte Weltordnung oder eine von Buenos Aires geführte Weltordnung oder jede andere Art von Weltordnung. Sie würde sich anders anfühlen. Sie würde eine andere Sprache sprechen, einen anderen kulturellen Charakter haben und in einem anderen historischen Narrativ verortet sein. Aber letztendlich wäre es immer noch ein Weltreich.

Letztendlich ist unsere Rolle dabei also dieselbe wie immer: weiterhin die Glocke der Freiheit zu läuten, die Sache der menschlichen Freiheit zu fördern und auf die Torheit derer hinzuweisen, die behaupten, dass eine andere Art von Weltreich (eine multipolare Weltordnung!) gut für die Menschheit sei.