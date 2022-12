Wollte uns die TV-Serie „Akte X“ warnen?

In den sozialen Medien kursieren Ausschnitte aus der Serie „Akte X“, die eine verblüffende Ähnlichkeit mit der Situation aufweisen, in der wir uns jetzt befinden. Wer auch immer das Drehbuch für diese Episode geschrieben hat, ist entweder ein Zeitreisender oder ein hochrangiger Agent des Tiefen Staates, scherzt Unternehmer Kim Schmitz, besser bekannt als Kim Dotcom.

Agent Scully behauptet in der Serie, dass die DNA von Menschen manipuliert werden kann, um das Immunsystem auszuschalten. Sie stützt sich dabei auf die Theorien des Fernsehmoderators Tad O’Malley, gespielt von Joel McHale.

Es handelt sich um ein Virus in einem Virus, das den Menschen durch den Pockenimpfstoff injiziert wird. In diesem Fall wird der Impfstoff als Waffe eingesetzt. „Die ultimative Waffe. Die Fähigkeit, den Planeten zu entvölkern. Um alle zu töten, außer den wenigen Auserwählten.“ Mit anderen Worten, durch Manipulation ihrer DNA.

Watch this and have your mind blown. Whoever wrote the script for this episode of X-Files has to be a time traveler or a senior deep state operative who revealed the entire plan just for giggles 🤯🤣