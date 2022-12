Transhumanismus-Horror: Eliten wollen Kinder im Mutterleib gentechnisch verändern, hochgezüchtete Globalistenkinder (Video)

Der Wunsch der Menschen, ihre menschlichen Fähigkeiten zu erweitern, wird den Globalisten ein Instrument der totalen Kontrolle über unser Leben in die Hand geben.

Die Globalisten haben große Träume: Sie wollen gottgleiche Macht über die Menschen, ihre Fortpflanzung und ihren genetischen Code haben. Unter den neuen Schlagwörtern „Human Upgrade“ oder „Body Tuning“ verkaufen sie ihre Pläne, die Menschen mit Chips für den täglichen Gebrauch auszustatten. Mit ihrem Wunsch, über das Leben herrschen zu können, machen sie nicht einmal vor ungeborenen Kindern halt: Sie wollen sogar schon im Mutterleib an den genetischen Voraussetzungen von Babys herumpfuschen.

Genschere im Mutterleib

In einem „Welt“-Interview spricht der Virologe Prof. Dr. Hendrik Streeck vom Universitätsklinikum Bonn über „Body Tuning“ oder „Human Upgrade“: belastbare Babys oder implantierte Chips in der Hand, mit denen man an der Kasse bezahlen oder die Tür aufschließen kann.

Er glaubt, dass jeder schon einmal davon geträumt hat, seine kognitiven Fähigkeiten zu verbessern. „Schneller denken zu können oder die Leistung zu verbessern“. Dr. Streeck erklärt, dass es drei Arten von Körpertuning gibt, um dies zu ermöglichen.

Mit Medikamenten chemisch aufgerüstet werden. Durch Technologie, indem man ein Implantat oder etwas anderes in den Körper einpflanzt. Und schließlich die Manipulation der DNA, indem man schon vor der Geburt Dinge heraus- oder hineinschneidet und ein Kind, ein Baby mit einem Upgrade bekommt.

„Der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Alles ist möglich“, erklärt Dr. Streeek. Streeck denkt über die CRISPR-Technologie (Genschere) nach. Die Möglichkeiten sind weitreichend: „Wir können damit alle möglichen Dinge bei ungeborenen Menschen verändern. Wir könnten etwa Kinder schaffen, die gegen bestimmte Krankheiten immun sind oder resistenter gegen Erkältungen. Und auch in anderen Bereichen wird viel geforscht, z. B. in der Technik und Pharmazie. Er vergleicht das mit der Verabreichung von Ritalin bei ADHS, um die Betroffenen leistungsfähiger zu machen und ihr Denken zu beschleunigen.

Hochgezüchtete Globalistenkinder

Dr. Streeck warnt vor den negativen Auswirkungen des Eingriffs in das menschliche Genom. Kinder, deren Genetik auf diese Weise verändert wurde, könnten mit unvorhersehbaren und langfristigen Nebenwirkungen konfrontiert werden. Man muss immer bedenken, dass diese genetische Veränderung an die Nachkommen weitergegeben wird. Dennoch glaubt er, dass jeder zweite Deutsche für solche „Körper-Upgrades“ offen sein könnte.

Wie so viele transhumanistische Schreckensvisionen phantasieren auch das Weltwirtschaftsforum (WEF) und sein Chefarchitekt Klaus Schwab vom „Great Reset“ schon lange davon, Kinder mit Gehirnchips auszustatten. Erst im August dieses Jahres erklärten sie auf der WEF-Website, wie Gehirnchips nicht nur die Gesundheit verbessern würden, indem sie Beeinträchtigungen wie Lernschwächen und Depressionen beseitigen, sondern auch den Weg dafür ebnen würden, dass Kinder übermenschliche Fähigkeiten erlangen:

„Superhelden dominieren schon seit einiger Zeit die großen und kleinen Bildschirme, aber es gibt eine subtile Veränderung. Viele Kinder erwarten, dass sie selbst Superkräfte entwickeln. Diese Erwartungen mögen unerreichbar klingen, aber wir machen bereits die ersten Schritte in Richtung einer „erweiterten Gesellschaft“, schreibt die WEF-Agenda-Mitarbeiterin Kathleen Phillips in einem Blogbeitrag mit dem Titel „Erweiterte Technologie kann die Art und Weise verändern, wie wir leben, aber nur mit der richtigen Unterstützung und Vision“.

Führende Politiker der Welt haben sich mit den angeblichen Vorteilen für die Jüngsten gebrüstet – und ethische Bedenken weggewischt, indem sie betonten, sie seien wie „Superhelden“. Man fühlt sich auf bedrohliche Weise an die Impfpropaganda erinnert, die eingesetzt wird, um kleinen Kindern experimentelle Gentherapien zu injizieren.

Chip-Implantate für alle?

Streeck sprach auch über die technische Möglichkeit, sich einen Chip unter die Haut implantieren zu lassen, um an der Supermarktkasse zu bezahlen. Was lange Zeit als „Verschwörungstheorie“ abgetan wurde, ist jetzt offenbar bestenfalls eine Frage der Ethik. „Wollen wir wirklich, dass unsere Daten überall entdeckt werden? Die Grenzen dessen, was wir tun können, verschwinden langsam“, sagt Streeck.

Wie Xiao Liu im Juni 2020 auf der Website des Weltwirtschaftsforums (WEF) schrieb, „treten wir in die Ära des „Internet der Körper“ ein: Wir sammeln unsere physischen Daten über eine Reihe von Geräten, die implantiert, verschluckt oder getragen werden können.“

Apple rühmt sich bereits mit einem neuen Implantat in der klinischen Erprobungsphase, das den Nutzern die Möglichkeit gibt, ihr Gehirn zu nutzen, um ihr iPhone oder iPad mit ihren Gedanken zu steuern. Darüber hinaus werden bereits App-Stores für die zukünftigen Gehirnchips erdacht.

Transhumanistische Gottesspiele

Der WEF-Berater und Transhumanismus-Vordenker Yuval Noah Harari geht sogar noch einen Schritt weiter. Er träumt von einem „Anti-Virus-Programm für den Verstand“, um negative – und wahrscheinlich auch kritische – Gedanken aus dem Menschen zu vertreiben. In der Zukunft, so glaubt Harari, „werden Bioingenieure den alten Sapiens-Körper nehmen und absichtlich seinen genetischen Code umschreiben, seine Gehirnschaltungen neu verdrahten, sein biochemisches Gleichgewicht verändern und ihm sogar völlig neue Gliedmaßen wachsen lassen. Auf diese Weise werden sie neue Götterwesen erschaffen, die sich von uns Sapiens so sehr unterscheiden, wie wir vom Homo erectus.“ In weniger als einem halben Jahrhundert werden also Cyborgs die Menschheit ersetzen.

In dieser Welt der maschinell erschaffenen Elitegötter erscheinen konventionelle, gewöhnliche Menschen ohne solche „Upgrades“ nur als eine Herde von Vieh, das kontrolliert und beherrscht werden muss. Selbst die menschliche Fortpflanzung soll kontrolliert werden; die Schönen und Reichen können sich ihre Wunschkinder aus dem Reagenzglas aussuchen. Von den Menschen hält Harari ohnehin nicht viel. Wie er erklärt, gibt es keine wissenschaftlichen Beweise dafür, dass Sapiens, anders als Schweine, eine Seele haben. Transhumanisten wollen die Menschheit überwinden und ihre Macht festigen. Leider wird der Wunsch der Menschen, ihre menschlichen Fähigkeiten zu erweitern, den Globalisten ein Instrument zur totalen Kontrolle über unser Leben in die Hand geben.

Sehen Sie sich das Interview mit Professor Dr. Hendrik Streeck vom Universitätsklinikum Bonn und Welt TV-Moderatorin Franca Lehfeldt an, das exklusiv von der RAIR Foundation USA übersetzt wurde:

Übersetzung des Videos für unsere Gehörlosen Leser.

TV-Moderatorin – Franca Lehfeldt

Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Welt-Gesundheit. Unser heutiges Thema ist „Human Upgrades“.

Die Forschung und die Fortschritte, die in diesem Bereich denkbar sind, sind vergleichbar mit dem menschlichen Willen, Kolonien auf dem Mond zu errichten.

Nicht lange, nachdem die Menschheit den Mond erreicht und dort Fußspuren hinterlassen hatte, wollte sie es möglich machen, dort zu leben.

Auch wenn auf dem Gebiet der Genetik bereits so viel geforscht wurde, ist noch nicht alles erreicht. Es besteht nach wie vor der Wunsch, die Biologie zu manipulieren und die menschliche Genetik zu verändern. Doch trotz aller Fortschritte lässt sich der Alterungsprozess nicht aufhalten oder umkehren. Heute diskutieren wir mit Prof. Hendrik Streeck, was bereits möglich ist und was nicht.

Er kommt von der Uniklinik Bonn zu uns. Hallo, Hendrik. Schön, dass du wieder bei uns sein kannst.

Hendrik Streeck

Hallo, Franca; immer wieder eine Freude.

TV-Moderatorin – Franca Lehfeldt

Wie ich schon sagte, die Manipulation der Biologie, bitte erklären Sie uns, was die Quintessenz von Human Upgrades ist.



Hendrik Streeck

Nun, wer hat nicht schon einmal darüber nachgedacht, bessere kognitive Fähigkeiten zu haben? Schneller denken zu können oder die Leistung zu verbessern. Es gibt eigentlich drei verschiedene Arten von Human Upgrades.

Chemisch mit Medikamenten aufgerüstet werden. Durch Technologie, indem man sich ein Implantat oder etwas anderes in den Körper einsetzen lässt. Und schließlich die Manipulation der DNA, indem man schon vor der Geburt Dinge heraus- oder hineinschneidet und ein Kind, ein Baby mit einem Upgrade bekommt.



TV-Moderatorin – Franca Lehfeldt

Das klingt alles noch sehr komplex und etwas futuristisch, aber welche Teile des menschlichen Körpers könnten wir aufrüsten?



Hendrik Streeck

Da sind der Fantasie tatsächlich keine Grenzen gesetzt. Das liegt an der Gen-Editierung, der so genannten CRISPR-Technologie. Sie ermöglicht die Manipulation der DNA in Embryonen. Alles ist möglich.

Es könnten Kinder geschaffen werden, die gegen bestimmte Viren immun sind.

Oder man könnte sie sogar kälteresistent machen, indem man Gene von Lachsen in ihre DNA einbaut.

Der Phantasie sind keine Grenzen gesetzt. Alles ist möglich.

Die Verbesserung des Menschen durch Technologie ist jedoch eine andere Geschichte, aber es wird viel geforscht. Und schließlich gibt es noch chemische Upgrades – so etwas wie Doping für das Gehirn.



TV-Moderatorin – Franca Lehfeldt

Eine der von Ihnen erwähnten Methoden, die Manipulation des menschlichen Körpers durch genetisches Editing, ist also bereits medizinisch möglich. Dennoch stellt sich die Frage: Ist das eine realistische Vision für die Zukunft? Wenn wir uns in unserem eigenen Freundeskreis umsehen, habe ich keine Freunde, die mit einem Mikrochip herumlaufen und mit ihrem Chip Türen öffnen.

Das klingt alles ein bisschen zu sehr nach Science Fiction.



Hendrik Streeck

Ja, die Entwicklung solcher Chips ist möglich, und man kann sogar schon mit dem Handgelenk bezahlen. Die Frage ist, ob wir das wirklich wollen.

Wollen wir wirklich, dass unsere Informationen überall erkannt werden? Die Grenzen dessen, was wir tun können, verschwinden langsam. Sie kennen ADHS, das Zappelphilipp-Syndrom, bei dem Kindern Ritalin zur besseren Konzentration verschrieben wird.

Derzeit wird es immer häufiger verschrieben, was eine besorgniserregende Entwicklung ist.

Ritalin wird zur Leistungssteigerung eingesetzt und hilft Kindern, schneller zu denken und sich besser zu konzentrieren.

In vielen Bereichen muss noch geforscht werden, aber die Möglichkeiten sind bereits vorhanden.

Auch das wird erforscht.



TV-Moderatorin – Franca Lehfeldt

Das ist ein treffendes Stichwort, denn wir müssen ehrlich zu unserer eigenen Spezies, dem Homosapiens, sein und darüber informieren, was vorhanden oder möglich ist, denn es wird früher oder später umgesetzt werden.

Die Frage ist: Wo ist die rote Linie zwischen einer Therapie und dem Optimierungswahn, der Sucht nach dem ewigen Leben und der Vermehrung?

Wir haben einen Bericht von Johannes Feld über den aktuellen Stand im Bereich der Technologie, die evolutionäre Manipulationen beinhaltet.

WELT TV-Bericht

Besser sehen, besser hören und mehr fühlen? Umfragen zeigen, dass 90% der deutschen Bevölkerung bereit wären, ihren Körper zu verbessern, wenn sie die Möglichkeit dazu hätten.

Human Enhancement macht es möglich.

Verbesserung in allen Bereichen der Leistungsfähigkeit des menschlichen Körpers. Einige haben bereits damit begonnen, sich Chips implantieren zu lassen, die das Zugticket oder den Wohnungsschlüssel ersetzen.

Einige sind sogar noch einen Schritt weiter gegangen. So ließ sich der britische Farbkünstler Neal Harbisson eine Kamera in seinen Schädel implantieren.

Das Implantat ermöglicht es ihm, Farben als hörbare Vibrationen in seinem Kopf zu spüren und zu hören, was ihm den Titel des ersten gesetzlich anerkannten Cyborgs der Welt einbrachte.

Nicht jedes Human Enhancement muss in den Körper integriert werden. Das Vorläuferprojekt, die Google-Brille, soll zum Beispiel den Arbeitsprozess vereinfachen und Menschen mit Behinderungen bei ihren täglichen Aufgaben helfen.

Human Enhancement kann schon sehr früh im Leben eingesetzt werden. Neben unmittelbaren körperlichen und geistigen Verbesserungen gibt es auch die Möglichkeit, Körperfunktionen über die Reproduktion mit Hilfe der Präimplantationsdiagnostik zu verbessern.

Ein sehr prominentes Beispiel dafür präsentierte ein Forscherteam der chinesischen Universität Shenzhen.

Im Jahr 2018 behaupteten sie, es seien HIV-resistente Zwillinge geboren worden, die als Embryonen einer CRISPR-basierten Genbearbeitung unterzogen worden waren.

Der internationale Aufschrei war damals groß, weil eine solche Manipulation der menschlichen DNA ethisch umstritten war.

Die ethische Diskussion über die Verbesserung des menschlichen Erbguts ist immer ein heißes Thema, insbesondere wenn es um die Sicherheit und den verantwortungsvollen Einsatz von Technologie geht.

TV-Moderatorin – Franca Lehfeldt

Wir haben gerade das Schlagwort gehört: Manipulation. Wenn wir über die Manipulation unserer Biologie und unserer Evolution sprechen. Da stellt sich die Frage, wie Sie schon sagten: Was sind die ethischen Aspekte?

Was für Debatten gibt es dazu?

Hendrik Streeck

Nun, da die Möglichkeiten endlos sind, stellt sich die Frage: Sollte man es überhaupt tun?

Wie wir gerade in dem Bericht gesehen haben, wurden Babys geboren, denen der HIV-Rezeptor fehlte.

Es ist wichtig zu bedenken, dass diese Veränderungen an die Nachkommen weitergegeben werden.

Auf diese Weise wird wirklich unsere eigene Evolution manipuliert.

Andererseits hätten wir die Möglichkeit, schwere Krankheiten bei Kindern zu verhindern, z. B. Mukoviszidose. In diesem Fall wäre das Gen-Editing…

TV-Moderatorin – Franca Lehfeldt

Könnten Sie erklären, was das genau ist? Ich weiß es nämlich nicht.

Hendrik Streeck

Es handelt sich um eine schwere Erbkrankheit, bei der bestimmte Röhren in der Lunge, die normalerweise den Schleim flüssiger machen, nicht richtig funktionieren.

Dies führt zu Atembeschwerden und kann tödlich sein.

Mit Gene Editing könnte dies jedoch korrigiert werden.

Es wird jedoch Grenzen geben, und die Frage ist, wo diese Grenzen gezogen werden sollen.

Wir haben in Deutschland auch die Präimplantationsdiagnostik. Das Erbgut eines Kindes wird vor der Geburt untersucht, um festzustellen, ob es irgendwelche Defekte gibt. In den USA oder Israel ist es jedoch nicht erlaubt, zu bestimmen, ob ein Kind männlich oder weiblich sein wird, um eine Auswahl zu treffen.

Man könnte sogar noch einen Schritt weiter gehen und ein Kind mit blauen oder braunen Augen auswählen. Oder sogar ein Kind mit dichtem Haar.

Die Liste ließe sich endlos fortsetzen, daher ist es wichtig, klare ethische Grenzen zu ziehen.

TV-Moderatorin – Franca Lehfeldt

In Deutschland gibt es einen Ethik-Rat, und spätestens seit der Corona-Pandemie wissen die meisten Menschen davon.

Meine Frage ist: Wo sehen Sie Gefahren oder Risiken? An welchem Punkt sind wir in dieser Debatte?

Wie steht die deutsche Gesellschaft zu diesem Thema? Oder die wissenschaftliche Gemeinschaft in Deutschland?

Unter welchen Umständen würden Sie sagen, die Risiken sind zu groß?

Wann sollten wir uns von solchen Technologien oder Forschungen distanzieren?

Hendrik Streeck

Ich denke, dass jeder einzelne Umstand diskutiert werden sollte, und deshalb haben wir einen Ethikrat, der diese Fragen stellt.

Das Thema ist viel zu breit gefächert, um eine klare Grenze zu ziehen, zumal es Vorteile hat, wenn man früh genug gegen bestimmte Krankheiten vorgeht.

TV-Moderatorin – Franca Lehfeldt

Wir haben über die Risiken gesprochen, aber wir müssen auch die verschiedenen Bereiche diskutieren, in denen Human Upgrades eingesetzt werden könnten. Es gibt Unterschiede zwischen externen Upgrades und Upgrades im Inneren des Körpers.

Hendrik Streeck

Bisher haben wir über genetische Veränderungen gesprochen, aber auch technologische Upgrades sind möglich.

Die meisten Menschen haben bereits einen Fitnessmonitor am Handgelenk, um sich zu verbessern.

Und vielleicht haben Sie schon von Google Glass gehört?

Wenn diese Brille getragen wird, werden Informationen für das Auge des Trägers angezeigt.

Zum Beispiel ist eine Gesichtserkennung möglich.

Oder man kann schnell Informationen über ein bestimmtes Objekt lesen.

Wie wäre es, wenn es direkt in das Auge implantiert würde?

Vielleicht gäbe es sogar die Möglichkeit, im Infrarotspektrum zu sehen. So könnte man zum Beispiel sehen, ob der Herd an- oder ausgeschaltet ist und ob ein Eindringling im Haus ist. Man könnte sogar elektromagnetische Wellen sehen, was es einfacher machen würde, sein Handy zu finden. In diesem Bereich wird bereits geforscht.

Implantate würden direkt in das Gehirn eingesetzt werden.

Diese könnten über Nacht Informationen direkt in das Gehirn herunterladen.

Eine weitere Option, die in der Forschung bereits sehr weit fortgeschritten ist, ist der Exo-Anzug.

Dieser Anzug hilft beim Tragen und Heben von Gegenständen, was in Pflegeheimen hilfreich wäre.

Er könnte den Pflegern helfen, Patienten zu tragen oder sie in ein anderes Bett zu legen, indem er ihnen mehr Kraft verleiht.

Auch für Soldaten könnte dies von Vorteil sein.

TV-Moderatorin – Franca Lehfeldt

Wenn man sich diese drei verschiedenen Möglichkeiten anschaut, ist klar, dass sie alle sehr unterschiedlich sind.

Wie groß ist die Akzeptanz solcher Methoden in der deutschen Gesellschaft, vor allem, wenn es um die Steigerung der kognitiven Leistungsfähigkeit geht?

Hendrik Streeck

Es ist eigentlich ziemlich überraschend, aber jeder zweite Befragte hält Human Upgrades für akzeptabel.

Vor allem, wenn es um die Beschäftigung geht. Wie zum Beispiel die Hilfe beim Tragen schwerer Gegenstände.

Skeptischer ist die Gesellschaft, wenn es nur um rein kosmetische Veränderungen geht oder um einen Vorteil zu erlangen.

In diesem Fall würde nur ein Drittel in Betracht ziehen, sich aufrüsten zu lassen.

TV-Moderatorin – Franca Lehfeldt

Die Deutschen werden also nicht Schlange stehen, um sich morgen etwas direkt ins Gehirn implantieren zu lassen?



Hendrik Streeck

Nein.

Das scheint nicht der Fall zu sein, aber wir sind auch noch nicht so weit mit der Technologie.

Deutschland scheint technologisch hinterherzuhinken, aber das tut nichts zur Sache.



TV-Moderatorin – Franca Lehfeldt

Lassen Sie uns über Biohacks sprechen, weil das ein wichtiger Begriff ist. Es gibt einen Unterschied zwischen einem Human Upgrade und einem Bio-Hack. Wie Sie erwähnt haben, sind es kosmetische Veränderungen oder kleine Verbesserungen.

Wenn ich vor Mitternacht ins Bett gehe, ist das dann ein Biohack?

Werde ich dadurch länger leben und schöner sein?

Bitte erzählen Sie uns mehr darüber.



Hendrik Streeck

Inzwischen haben viele von uns Apps, Gesundheits-Apps oder einen Fitnessmonitor.

Oder wir haben eine Apple Watch, mit der wir versuchen, unser Leben zu optimieren.

Ein Teil der Selbstoptimierung ist mehr Schlaf, der uns zu einem gesünderen Leben verhilft.

Schlaf ist sehr wichtig, und die meisten Menschen schlafen nicht genug.

Das beeinflusst unsere Lebensqualität.



TV-Moderatorin – Franca Lehfeldt

Werde ich noch belächelt, wenn ich sage, dass ich mich nach zehn Stunden Schlaf gut fühle?

Viele Leute lachen, wenn ich das sage, aber so falsch scheint es dann doch nicht zu sein.

Hier ist ein weiterer Mythos, oder ist er wahr: Wird man durch vegane Ernährung fitter?

Lebe ich dann länger? Oder ist das alles nur ein Marketingtrick? Oder Wunschdenken?



Hendrik Streeck

Die Studien zu diesem Thema sind sehr geteilt, aber man muss bedenken, dass sich Vegetarier oder Veganer grundsätzlich gesünder ernähren als andere Menschen.

Wir wissen, dass rotes Fleisch Krebs und Herz-Kreislauf-Erkrankungen verursachen kann.

Die Daten zeigen jedoch, dass Vegetarier aufgrund ihrer gesünderen Lebensweise zwar gesünder sterben, aber nicht länger leben.



TV-Moderatorin – Franca Lehfeldt

OK, was ist mit Milch und Eiern? Gesund oder ungesund?



Hendrik Streeck

Nun, natürlich sind Proteine in der richtigen Menge immer gesund. Man kann sie auch vegan konsumieren.



TV-Moderatorin – Franca Lehfeldt

Vielen Dank, Hendrik Streeck, für Ihren heutigen Besuch in unserem Studio. Wir haben so viel gelernt.

Wir wissen jetzt, dass die Manipulation des Menschen umstritten ist. Aber kleine Biohacks, wie zum Beispiel früher ins Bett zu gehen, können helfen. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, wir verabschieden uns mit dem Alphaville-Song „Forever Young“ und bitten Sie, darüber nachzudenken, wie Sie sich selbst optimieren lassen würden – oder vielleicht gar nicht.

Überlegen Sie, ob es sich wirklich lohnt, der Unsterblichkeit nachzujagen.

Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.