In Neuseeland ist die Jagd auf Andersdenkende eröffnet worden.

Der neuseeländische Nachrichtendienst (NZSIS) hat kürzlich eine Broschüre veröffentlicht, die den Menschen helfen soll, Warnzeichen für „gewalttätigen Extremismus“ zu erkennen.

In der Broschüre werden Dutzende von Anzeichen aufgelistet, die darauf hindeuten könnten, dass „ein Freund oder ein Familienmitglied einen Terroranschlag vorbereitet“. Ja, wirklich.

Neuseeland ist zum Polizeistaat geworden. Jeder, der eine andere Meinung vertritt, ist ein Feind. Die neuseeländische Regierung gibt Broschüren heraus, in denen der Öffentlichkeit mitgeteilt wird, dass sie als Terroristen gemeldet werden sollen, wenn sie den Verdacht haben, dass ihre Freunde oder Familienangehörigen gegen die Politik der Regierung sind, einschließlich COVID-Maßnahmen.

New Zealand has gone full police state🧐

Anyone with a different POV is an enemy.



New Zealand govt booklets being released telling the public that if they suspect their friends or family are opposing govt policies, incl COVID measures, they should be reported as terrorists



