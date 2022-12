Neuer Pandemie-Vertrag: Wird dieses Globale Bereitschaftsüberwachungsgremium der WHO und Weltbank dazu dienen, abweichende Staaten zur Rechenschaft zu ziehen?

Meryl Nass

Diese Organisation, die gemeinsam von der WHO und der Weltbank betrieben wird, ist eine Möglichkeit der WHO, „die Welt zur Rechenschaft zu ziehen“, sobald ihr bindender Vertrag und/oder ihre Änderungen in Kraft sind.

Globales Bereitschaftsüberwachungsgremium

Das Global Preparedness Monitoring Board (GPMB) ist ein unabhängiges [ho ho ho!] Überwachungs- und Rechenschaftsorgan, das die Bereitschaft für globale Gesundheitskrisen sicherstellen soll. Das GPMB wird gemeinsam vom Generaldirektor der Weltgesundheitsorganisation und dem Präsidenten der Weltbank einberufen und setzt sich aus weltweit anerkannten Führungspersönlichkeiten und „Experten“ aus den verschiedensten Bereichen zusammen, darunter Medizin, globale Gesundheit, Veterinärepidemiologie, Umwelt, Menschenrechte, Wirtschaft, Recht, Gender und Entwicklung. Sie hat die Aufgabe, den politischen Entscheidungsträgern und der Welt eine unabhängige und umfassende Einschätzung der Fortschritte bei der Verbesserung der Bereitschaft und der Reaktionsfähigkeit auf Krankheitsausbrüche und andere Notfälle mit gesundheitlichen Folgen zu geben. Kurz gesagt, die Arbeit des GPMB besteht darin, einen Fahrplan für eine sicherere Welt zu erstellen. Quelle Auf der Webseite mit der Überschrift: Rechenschaftspflicht, Kohärenz, Engagement: GPMB teilt Prioritäten für die Bereitschaft auf dem Weltgesundheitsgipfel heißt es weiter:

Auf dem Weltgesundheitsgipfel in Berlin am 17. Oktober 2022 legten die neuen Co-Vorsitzenden des GPMB, Joy Phumaphi und Jeremy Farrar (auf Interimsbasis), die Prioritäten des Gremiums für die Bereitschaft auf der Hauptveranstaltung des Weltgesundheitsgipfels „Game Changer: Architecture for Pandemic Preparedness“ in Berlin. Die Sitzung bot Experten auf dem Gebiet der globalen Gesundheitsvorsorge die Gelegenheit, die globalen Reformen zu erörtern, die nach der COVID-19-Pandemie erforderlich sind.

Im Mittelpunkt der Diskussion standen die Themen Überwachung, Einbindung der Bevölkerung, One Health und Investitionen – alles Themen, die das GPMB seit Langem als entscheidend für die Weiterentwicklung belastbarer Mechanismen zur Pandemie Vorsorge betrachtet. Joy Phumaphi und Jeremy Farrar konzentrierten sich auf die Lektionen, die während COVID-19 über die globale Bereitschaft gelernt wurden, und darauf, wie die Welt aus der Vergangenheit lernen und sich auf Schlüsselreformen konzentrieren muss, um sowohl die aktuelle Pandemie zu bewältigen, als auch sich auf zukünftige Gesundheitsnotfälle vorzubereiten. Sie erläuterten auch, wie das GPMB bei diesem Prozess helfen kann.