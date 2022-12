Hier ist, was eine Quelle über die CIA und die Ermordung von JFK sagte

Tucker Carlson bezweifelt, dass die CIA eine Rolle bei JFKs Tod gespielt hat.

Watch the latest video at foxnews.com

Nicht lange, nachdem Jack Ruby Lee Harvey Oswald vor laufender Kamera im Keller des Polizeipräsidiums von Dallas erschossen hatte, begannen viele Amerikaner, Fragen zum Kennedy-Attentat zu stellen. Sie müssen zugeben, dass die Abfolge der Ereignisse ziemlich ungewöhnlich war. Ein einsamer Schütze ermordet den Präsidenten der Vereinigten Staaten. Und dann, weniger als 48 Stunden später, wird dieser einsame Schütze selbst von einem anderen einsamen Schützen ermordet.

Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit dafür? Es ist eine Sache, wenn Sie vom Blitz getroffen werden – selten, aber möglich. Aber wenn jedes Mitglied Ihrer Familie ebenfalls vom Blitz getroffen wird, und zwar an verschiedenen Tagen, dann könnte man den Verdacht bekommen, dass es sich nicht um ganz natürliche Ereignisse handelt. Aber, oh, antwortete die US-Regierung, sie sind es. Diese bizarre Kette von Morden war völlig natürlich“.

Weniger als ein Jahr nach der Ermordung von JFK veröffentlichte das Weiße Haus unter Johnson den sogenannten Warren Commission Report. Der Bericht kam zu dem Schluss, dass sowohl Lee Oswald als auch Jack Ruby allein gehandelt hatten, obwohl ihre Motive unklar blieben. Keiner hat ihnen geholfen. Es gab keine wie auch immer geartete Verschwörung. Der Fall ist abgeschlossen. Zeit, weiterzumachen.

Und viele Amerikaner haben weitergemacht. Damals wussten sie nichts, wie schäbig und korrupt die Warren-Kommission war. Es sollte noch fast 50 Jahre dauern, bis die CIA unter Zwang zugab, dass sie den Ermittlern tatsächlich Informationen über ihre Beziehungen zu Lee Harvey Oswald vorenthalten hatte.

Aber selbst damals, bevor das bekannt war, erschien die Erklärung der Regierung nicht ganz plausibel. Und einige Leute begannen, offensichtliche Fragen dazu zu stellen. Zu diesem Zeitpunkt, als die Amerikaner begannen, an der offiziellen Geschichte zu zweifeln, hielt der Begriff „Verschwörungstheorie“ Einzug in unseren Sprachgebrauch. Wie Professor Lance DeHaven-Smith in seinem Buch zu diesem Thema feststellt, gab es den Begriff „Verschwörungstheorie“ vor 1964 in der amerikanischen Alltagssprache nicht. Im Jahr 1964, dem Jahr, in dem die Warren-Kommission ihren Bericht vorlegte, veröffentlichte die New York Times fünf Artikel, in denen der Begriff ‚Verschwörungstheorie‘ vorkam.

Heute taucht der Begriff „Verschwörungstheorie“ natürlich in so gut wie jedem Artikel der New York Times über die amerikanische Politik auf. Damals wie heute wird er als Waffe gegen jeden eingesetzt, der Fragen stellt, die die Regierung nicht beantworten will. Aber trotz 60 Jahren Beschimpfungen sind diese Fragen nicht verschwunden. Im Gegenteil, sie haben sich mit der Zeit vervielfacht.

Und hier ist eine von ihnen. Im April 1964 besuchte ein Psychiater namens Louis Joylon West Jack Ruby in seiner Isolierzelle in einem Gefängnis in Dallas. Laut Wests schriftlicher Beurteilung befand er, dass Jack Ruby „technisch unzurechnungsfähig“ sei und sofort in eine psychiatrische Klinik eingewiesen werden müsse. Dies sind Schlussfolgerungen, zu denen seltsamerweise niemand gekommen war, der zuvor mit Jack Ruby gesprochen hatte. Den Menschen, die ihn kannten, schien Ruby völlig gesund zu sein. Louis Jolyon West erklärte ihn für verrückt.

Was West jedoch nicht sagte, war, dass er zu dieser Zeit für die CIA gearbeitet hatte. Louis Jolyon West war ein Vertragspsychiater für die Spionagebehörde. Er war auch ein Experte für Bewusstseinskontrolle und ein prominenter Akteur im inzwischen berüchtigten MKUltra-Programm, bei dem die CIA Amerikanern ohne deren Wissen starke Psychopharmaka verabreichte.

Was um alles in der Welt hatte also dieser Psychiater in Jack Rubys Gefängniszelle zu suchen? Die Medien schienen nicht daran interessiert zu sein, dies herauszufinden. Tatsächlich erwähnte die New York Times in einem ausführlichen Nachruf auf West aus dem Jahr 1999 nie die Tatsache, dass er für die CIA gearbeitet hatte, geschweige denn, dass er in Jack Rubys Zelle war, was von Bedeutung zu sein scheint. Sie können also verstehen, warum sich nicht verrückte Menschen fragen, was wirklich passiert ist. Und natürlich haben sich das viele gefragt.

Im Jahr 1976, das längst in Vergessenheit geraten ist, setzte das Repräsentantenhaus einen Sonderausschuss ein, um das JFK-Attentat erneut zu untersuchen. Ihre überparteiliche Schlussfolgerung? Jack Kennedy wurde mit ziemlicher Sicherheit im Rahmen einer Verschwörung ermordet. Aber die Frage ist, wer hat sich verschworen? Der offensichtliche Verdächtige wäre die CIA. Warum sonst sollte die Behörde den Ermittlern wichtige Beweise vorenthalten? Gibt es eine harmlose Erklärung dafür, warum sie diese Geheimhaltung über so viele Jahre aufrechterhalten hat? Nicht, dass wir wüssten. Und es ist illegal.

1992 verabschiedete der Kongress den President John F. Kennedy Assassination Records Collection Act. Dieses Gesetz schreibt die vollständige Offenlegung aller Dokumente bis 2017 vor, 54 Jahre nach der Ermordung von JFK. Die letzte Regierung versprach, dieses Gesetz vollständig einzuhalten. Unter starkem Druck von CIA-Direktor Mike Pompeo hielt sie jedoch letztlich Tausende von Seiten an CIA-Dokumenten zurück.

Neue Akten zum JFK-Attentat werfen Fragen auf Video

Watch the latest video at foxnews.com

Heute, am Nachmittag, hat die Regierung Biden genau dasselbe getan. Das wären Tausende von Seiten an Dokumenten nach fast 60 Jahren, nach dem Tod jeder einzelnen beteiligten Person. Aber wir können sie immer noch nicht sehen. Es ist klar, dass es nicht darum geht, eine Person zu schützen. Sie sind alle tot. Es geht darum, eine Institution zu schützen. Aber warum?

Nun, heute haben wir beschlossen, es herauszufinden. Wir sprachen mit jemandem, der Zugang zu diesen noch immer verborgenen CIA-Dokumenten hatte, einer Person, die mit dem Inhalt der Dokumente bestens vertraut war. Wir haben diese Person direkt gefragt: „Hatte die CIA ihre Hand im Spiel bei der Ermordung von John F. Kennedy, einem amerikanischen Präsidenten? Und hier ist die Antwort, die wir wortwörtlich erhielten. Zitat: „Die Antwort ist ja. Ich glaube, sie waren daran beteiligt. Es ist ein ganz anderes Land als das, was wir dachten. Es ist alles eine Fälschung.“

Eine verblüffendere Antwort als diese kann man sich kaum vorstellen. Noch einmal: Das ist kein „Verschwörungstheoretiker“, mit dem wir gesprochen haben. Nicht einmal annähernd. Es handelt sich um jemanden, der über direkte Kenntnisse der Informationen verfügt, die der amerikanischen Öffentlichkeit wieder einmal vorenthalten werden. Und die Antwort, die wir erhalten haben, war unmissverständlich. Ja, die CIA war an der Ermordung des Präsidenten beteiligt. Nun werden einige Leute nicht überrascht sein, wenn sie hören, dass sie es immerzu vermutet haben. Aber unabhängig davon, wie Sie darüber denken oder was Sie über das Kennedy-Attentat dachten, halten Sie inne und überlegen Sie, was dies bedeutet.

Es bedeutet, dass es innerhalb der US-Regierung Kräfte gibt, die sich der demokratischen Kontrolle völlig entziehen. Diese Kräfte sind mächtiger als die gewählten Beamten, die sie angeblich beaufsichtigen. Diese Kräfte können den Ausgang von Wahlen beeinflussen. Sie können sogar ihre Mitschuld an der Ermordung eines amerikanischen Präsidenten verbergen. Mit anderen Worten, sie können so ziemlich alles tun, was sie wollen. Sie bilden eine Regierung in der Regierung, die allein durch ihre Existenz die Idee der Demokratie verhöhnt. So zynisch wir auch geworden sind, nachdem wir 30 Jahre lang beobachtet haben, wie Regierungsbeamte die Wähler, die sie beschäftigen, ignorieren, so schockiert waren wir, dies zu erfahren. Das ist inakzeptabel.

Seit der Ermordung von John F. Kennedy haben die Amerikaner mit jedem Jahr weniger Vertrauen in ihre Regierung. Vielleicht ist das der Grund. Und die Menschen wissen das schon seit Langem. Zu den Leuten, die es wussten, gehören alle CIA-Direktoren seit November 1963. Und auf dieser Liste steht auch Obamas CIA-Direktor John Brennan, eine der unheimlichsten und unehrlichsten Figuren im amerikanischen Leben.

Auf dieser Liste stünde leider auch unser Freund Mike Pompeo, der in der letzten Regierung die CIA leitete. Mike Pompeo wusste das. Wir haben Pompeo gebeten, heute Abend zu uns zu kommen, und obwohl er selten ein Fernsehinterview ablehnt, hat er sich geweigert zu kommen. Wir hoffen, er wird es sich noch einmal überlegen.