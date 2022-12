General behauptet, dass britische Marines verdeckte Operationen in der Ukraine durchgeführt haben

Will Porter

Britische Royal Marines haben nach Angaben des ehemaligen Leiters der Eliteeinheit hochriskante Spezialoperationen in der Ukraine durchgeführt. Er sagte, dass britische Kommandotruppen in diesem Jahr mehr als einmal in das Land entsandt wurden.

Wie Generalleutnant Robert Magowan in der offiziellen Zeitschrift der Royal Navy, dem Globe and Laurel, schreibt, wurden seit Januar rund 350 Marinesoldaten zu zwei Einsätzen in die Ukraine entsandt. Der erste Einsatz war die Unterstützung bei der Verlegung des diplomatischen Personals des Vereinigten Königreichs nach Polen kurz vor dem Einmarsch Russlands.

Der zweite Einsatz fand im April statt, kurz nach dem Rückzug Moskaus aus der Region um die ukrainische Hauptstadt, so Magowan, der früher Generalkommandant der Royal Marines war und jetzt als hoher Beamter dem Chef des Verteidigungsstabs unterstellt ist.

„Im April kehrten sie in das Land zurück, um die diplomatische Mission wiederherzustellen und wichtige Mitarbeiter zu schützen“, so der General. „Während beider Phasen unterstützten die Kommandos andere diskrete Operationen in einem äußerst sensiblen Umfeld und unter hohem politischen und militärischen Risiko.“

Obwohl Magowan nicht näher erläuterte, worum es sich bei diesen „anderen“ Missionen handelte, ist er der erste britische Beamte, der seit Beginn des russischen Angriffs im Februar öffentlich Sondereinsätze in dem Land bestätigt. Das britische Verteidigungsministerium hat zwar eingeräumt, dass Soldaten zum Schutz des Botschaftspersonals entsandt wurden, hat aber nie über Einsätze in dem von Magowan beschriebenen Umfang gesprochen und äußert sich nur selten zu verdeckten Operationen.

Auf die Behauptungen des Generals angesprochen, erklärte ein Sprecher der Royal Navy lediglich, dass die Marinesoldaten „zur Unterstützung der diplomatischen Präsenz Großbritanniens in die Ukraine entsandt wurden“, betonte aber, dass „sie keine Kampffunktion hatten“.

Die Marineeinheit, die für beide Einsätze entsandt wurde, bekannt als 45. Commando, ist nach Angaben der Times heute auf „arktische Kriegsführung“ spezialisiert und hat zuvor am Falklandkonflikt sowie an den US-geführten Invasionen im Irak und in Afghanistan teilgenommen.

Truppen des 45. Kommandos waren zu Winterübungen in Norwegen stationiert, als sie Anfang des Jahres zur Unterstützung der Evakuierungsbemühungen von der Ukraine nach Polen gerufen wurden. Der Nachbarstaat diente als Auffanglager für westliche Militärhilfe für Kiew und ausländische Freiwillige, die sich dem Kampf anschließen wollten.

Magowan lobte die Marineinfanteristen auch für ihre Hilfe bei der Ausbildung ukrainischer Streitkräfte auf fremdem Territorium und sagte, sie seien „stark in den Prozess involviert“ gewesen und planten nun, „ukrainische Marineinfanteristen“ auszubilden.

Britische Militärausbildner wurden angeblich Anfang des Jahres abgezogen, um mögliche Zusammenstöße nach dem Einmarsch russischer Truppen in das Land zu vermeiden, aber Spezialeinheiten haben die Ausbildungsbemühungen seitdem fortgesetzt, wie örtliche Kommandeure gegenüber der Times erklärten. Ukrainische Offiziere erklärten, britische Soldaten seien im April in die Region Kiew zurückgekehrt, um Rekruten im Umgang mit von Großbritannien gelieferten Waffen wie der Panzerabwehrwaffe NLAW zu unterrichten. Obwohl diese Ausbildung mit einem der von Magowan berichteten Einsätze zusammenfiel, ist unklar, ob es sich bei diesen Soldaten um Royal Marines handelte.