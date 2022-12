Die Europäische Union wirft 1 Milliarde Euro zum Fenster hinaus und der Grund dafür ist geradezu bizarr

Das Gebäude des Europäischen Parlaments in Brüssel hat ein Stabilitätsproblem und versinkt – buchstäblich – im Sumpf. Letzte Woche wurden die Renovierungspläne vorgestellt.

Ein größenwahnsinniger Bau aus Glas und Stahl soll das Parlament aus dem Sumpf ziehen und ihm mehr Anziehungskraft verleihen. Kosten: unglaubliche 1 Milliarde Euro, sagte der Europaabgeordnete Michiel Hoogeveen (JA21) im Europäischen Parlament.

Wir befinden uns jetzt in Straßburg, dem offiziellen Sitz des Europäischen Parlaments, in einem hochmodernen, voll ausgestatteten Parlamentsgebäude. Es wird nur 48 Tage im Jahr genutzt. In der übrigen Zeit des Jahres ist es hier leer, so Hoogeveen.

Als ob der 200 Millionen Euro teure Umzugszirkus nicht schon genug wäre, will das Europäische Parlament eine weitere Milliarde Euro für ein 450 Kilometer entferntes Gebäude ausgeben, so der Abgeordnete weiter.

„Das ergibt überhaupt keinen Sinn. Deshalb mein Vorschlag: das Europäische Parlament dauerhaft nach Straßburg zu verlegen. Sparen Sie Milliarden an Steuergeldern und verschenken Sie die Brüsseler Gebäude zurück an den Sumpf“, sagte Hoogeveen.

Während also die Menschen in der Kälte stehen und sich ihre Einkäufe nicht mehr leisten können, steckt Brüssel eine Milliarde Euro an Steuergeldern – das Geld der Europäer – in ein Gebäude, das im Sumpf versinkt.