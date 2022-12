Baby stirbt an einem großen Blutgerinnsel, nachdem der Arzt die Bitte der Eltern um eine Transfusion ohne Impfung ignoriert hat

Cornelia Hertzler sagte, die Ärzte hätten bei ihrem kleinen Sohn ein Blutgerinnsel „innerhalb weniger Stunden nach“ einer Bluttransfusion aus einer allgemeinen Blutbank entdeckt.

Ein kleiner Junge im US-Bundesstaat Washington starb an einem großen Blutgerinnsel, nachdem ihm ein Krankenhaus eine Bluttransfusion aus einem allgemeinen Vorrat verabreicht hatte, anstatt ihn, wie von seinen Eltern gewünscht, einem ungeimpften Spender zuzuführen.

Kurz nach der Geburt des kleinen Alexander am 3. Januar 2022 entdeckten seine Eltern Cornelia Hertzler und Ron Bly nicht nur, dass seine Speiseröhre und seine Luftröhre nicht richtig miteinander verbunden waren, sondern auch, dass er an einem Herzfehler litt – Double Outlet Right Ventricle (DORV), bei dem sich sauerstoffhaltiges und sauerstoffarmes Blut vermischen -, der für ein langfristiges Überleben eine Operation erforderte.

Um sich einer Neugeborenen-Herzoperation zu unterziehen, wurde Alexander mit dem Flugzeug in das Providence Sacred Heart Medical Center in Spokane, Washington, geflogen, ein katholisches Krankenhaus (wie LifeSiteNews bestätigt wurde), wo seine Eltern dem Krankenhaus gegenüber klarstellten, dass sie „keine Bluttransfusionen von der Blutbank“ wünschten, weil sie „besorgt waren, dass Blut von geimpften Spendern Blutgerinnsel verursachen könnte.“

Bly erklärte Louisa Clary von der Vaccine Safety Research Foundation am Donnerstag, dass ihre Vorsicht zumindest teilweise durch den Tod einer Freundin ausgelöst wurde, die über 60 und „sehr gesund“ war, aber „drei Tage nach der Moderna-Impfung einen Herzinfarkt erlitt“.

Nachdem man den Eltern wiederholt gesagt hatte, dass die Verwendung von ungeimpftem Blut eines bestimmten Spenders sehr schwierig und „sehr teuer“ sein würde, räumte das Krankenhaus am Tag vor Alexanders erster Operation schließlich ein, „dass die Familie lediglich einige Formulare ausfüllen musste, um Blut von bestimmten Spendern zu akzeptieren und zu verwenden“, berichtet Brian Wilkins, Chefredakteur des COVID-Blogs.

„Wie sich herausstellte, war der gesamte Prozess relativ einfach und kostengünstig“, so Hertzler. Wie Bly jedoch gegenüber Clary betonte, verzögerte das Krankenhaus die Bereitstellung des „Papierkrams, um gerichtetes Spenderblut zu erhalten“, immer weiter.

So wurde der Papierkram nicht rechtzeitig bearbeitet, damit die Eltern das ungeimpfte Blut für eine Transfusion zum Zeitpunkt von Alexanders zweiter Operation verwenden konnten. Während bei der Operation selbst kein Blut benötigt wurde, stellte Dr. Eleane Beadle fest, dass Alexander am nächsten Tag aufgrund eines niedrigen Hämoglobinspiegels eine Bluttransfusion benötigte.

„Anstatt noch ein paar Tage zu warten, bis das von uns gespendete Blut vollständig verarbeitet und verfügbar war, verwendete die Ärztin für die Transfusion Blut aus einer allgemeinen Blutbank“, so Bly gegenüber Clary.

Wikins wies darauf hin, dass in Washington am 1. Februar 2022 70 % der Bevölkerung vollständig geimpft waren und 79 % mindestens eine Injektion erhalten hatten, so dass die Wahrscheinlichkeit, dass Alexander vaxxiertes Blut erhielt, bei fast 80 % lag.

Der Arzt „fand das Blutgerinnsel innerhalb weniger Stunden nach der Transfusion“, sagte Hertzler am Donnerstag zu Clary.

Hertzler sagte, dass die Ärzte ihnen zwar zuvor gesagt hatten, dass Blutgerinnsel in einem Fall wie Alexander sehr selten sind“, aber nachdem er ein Blutgerinnsel bekommen hatte, sagten sie: Nun, das kommt vor. Aber … es ist etwas, das ein Blutverdünner beheben kann.“

„Und die Blutverdünner – sie gaben ihm die höchste Dosis, die sie einem Säugling geben konnten. Und es hat nichts gebracht. [Das Gerinnsel] wuchs einfach weiter“, fuhr sie fort.

Hertzler glaubt, dass, wenn das Gerinnsel „normal“ gewesen wäre, die Blutverdünner zu seiner Auflösung beigetragen hätten. Sie sagte, dass „angesichts unseres Verständnisses“ der Befunde abnormaler Gerinnsel bei den geimpften Verstorbenen „wir wissen, dass es sich nicht um ein normales Blutgerinnsel handelt“.

Bly erklärte in einer Spendenaktion für Alexander, dass das Gerinnsel „riesig“ wurde und „sich schließlich von seinem linken Knie bis zu seinem Herzen erstreckte.“

Eine bakterielle Infektion mit MRSA „besiedelte das Blutgerinnsel, und keine Medikamente oder Antibiotika konnten das Gerinnsel verkleinern oder die Infektion entfernen.“

Baby Alex starb 12 Tage nach der Operation, am 17. Februar 2022. Er wurde in Walla Walla, Washington, nach einer russisch-orthodoxen Beerdigung beigesetzt, teilte Wilkins mit.

Bly fügte später auf Alexanders Spendenseite hinzu, dass seine Frau das Sacred Heart Children’s Hospital kontaktiert habe und dass das Krankenhaus „behauptet, sie könnten keinen Eintrag über unseren Sohn finden“.

Hertzler erzählte Clary, dass sie „das Aufnahmeteam“ des Krankenhauses angemailt hatte und ein Formular zum Ausfüllen erhielt, in dem sie gebeten wurde, ihren Ausweis und jeden Namen anzugeben, unter dem Alexander aufgeführt sein könnte.

„Ich schickte meinen Nachnamen, seinen Nachnamen, seinen legalen Namen … und sie versuchte jeden einzelnen Namen und konnte nichts finden und sagte, ich kann keinen Eintrag über ihn in unserem System finden.“

LifeSiteNews hat sich am Donnerstag mit dem Providence Sacred Heart Medical Center in Verbindung gesetzt und um Informationen gebeten, um „ein paar Fakten“ zu einer Geschichte über ein Baby zu bestätigen, das Anfang des Jahres im Krankenhaus geboren wurde.

„Ich habe keine Informationen darüber und dieses Gespräch ist beendet“, antwortete ein Krankenhausmitarbeiter.

Hertzler teilte Clary mit, dass Alexander eine „Ehrengeburtsurkunde“ habe, da sich die Ausstellung der offiziellen Geburtsurkunde in seinem Geburtskrankenhaus lange verzögert habe, was sie auf die Abwesenheit des Personals zurückführte.

Der neuseeländische High Court hat in den vergangenen Wochen die vorläufige Vormundschaft für ein vier Monate altes Baby übernommen, nachdem seine Eltern hartnäckig gefordert hatten, dass bei der Operation zur Behebung des Herzfehlers ihres Sohnes nur Blut verwendet wird, das nicht mit dem COVID-19-„Impfstoff“ verunreinigt ist.

Ein Video, das zeigt, wie das Kind den Eltern von der Polizei weggenommen wird, ist inzwischen im Internet zu sehen. Man kann die Mutter weinen und flehen hören, während die Behörden ihr Kind wegnehmen.

Nach der Einführung der COVID-Impfungen sind scharenweise Herzprobleme aufgetreten. Ein wichtiger neuer Autopsiebericht hat ergeben, dass drei Menschen, die kurz nach der COVID-Impfung unerwartet und ohne Vorerkrankungen zu Hause gestorben sind, wahrscheinlich durch den Impfstoff getötet wurden. Aus dem Bericht geht hervor, dass die Todesfälle möglicherweise auf einen impfstoffbedingten Autoimmunangriff auf das Herz zurückzuführen sind.