Israelisches Gesundheitsministerium hat Vertrag mit Pfizer „verloren“

Im Jahr 2020 wurde Israel im Austausch gegen epidemiologische Daten über seine Bevölkerung vorrangig mit Coronaimpfstoffen versorgt.

Das israelische Gesundheitsministerium hat nun vor Gericht erklärt, dass es die Vereinbarung mit Pfizer über die gemeinsame Nutzung epidemiologischer Daten zu den Coronaimpfstoffen nicht finden kann. Das Ministerium erklärte sogar, es wisse nicht, ob die Vereinbarung tatsächlich unterzeichnet wurde.

Their last defense is destroying evidence? 🤔