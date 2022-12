Professor stellt Europaparlament auf den Kopf: „Zwei Minuten bittere Wahrheit!“

Zwei Minuten der Wahrheit, der bitteren Wahrheit“, begann Professor Ryszard Legutko seine Rede im Europäischen Parlament. „Die bittere Wahrheit ist, dass das Europäische Parlament in Europa viel Schaden angerichtet hat.“

Sie behauptet, das europäische Volk zu vertreten. Es gibt kein europäisches Volk und es wird auch keins geben, sagte der Abgeordnete.

"The European Parliament has been sending a false message."



Chairman of the ECR Group, Prof Ryszard Legutko, took the floor during the European Parliament's 70th Anniversary commemoration to highlight the shortcomings of so-called European democracy.



📺 Watch now ⤵️ pic.twitter.com/KaYXODn2NH