Leitender Befürworter von Lockdowns, wird zum Chefwissenschaftler der WHO befördert

Das ehemalige SAGE-Mitglied Jeremy Farrar, einer der einflussreichsten Pro-Lockdown-Berater im Vereinigten Königreich und von einigen als eine Art britischer Anthony Fauci angesehen, wurde zum Chefwissenschaftler der Weltgesundheitsorganisation befördert, einer der mächtigsten Positionen in der WHO neben ihrem Direktor Tedros Adhanom Ghebreyesus. Farrar ist derzeit Direktor des Wellcome Trust, einer der weltweit einflussreichsten gemeinnützigen Organisationen und größten Investoren in Impfstoffe, mit zahllosen Milliarden an Auslandsgeldern und engen Verbindungen zur Gates-Stiftung.

Farrar ist das zweite ehemalige SAGE-Mitglied, das von der WHO mit einer bedeutenden Beförderung dafür belohnt wurde, dass es die britische Regierung beraten hat, 2020 möglichst lange und strenge Sperrfristen zu erlassen. Die erste war das vierzigjährige britische KP-Mitglied Susan Michie, eine Verhaltenspsychologin ohne Hintergrund in Epidemiologie oder Infektionskrankheiten, die Anfang des Jahres zur Leiterin der Nudge-Einheit der WHO befördert wurde.

Kurz nachdem Xi Jinping in Wuhan, die historisch strengste Abriegelung verhängt hatte, und lange bevor diese Abriegelung Ergebnisse brachte, lobte Farrar wie sein neuer Chef Tedros China dafür, dass es „einen neuen Standard für die Reaktion auf Ausbrüche setzt“.

Wie die ehemalige Coronavirus-Koordinatorin des Weißen Hauses, Deborah Birx, die zu den drei einflussreichsten Beamten hinter den Abriegelungsmaßnahmen in den Vereinigten Staaten gehörte, schrieb Farrar später ein Buch, in dem er sehr ausführlich über seinen Kreuzzug der verbrannten Erde berichtete, um die britische Regierung davon zu überzeugen, möglichst lange und strenge Abriegelungsmaßnahmen zu erlassen:

Soziale Distanzierungsmaßnahmen sollten obligatorisch sein, nicht freiwillig. Ein Premierminister kann die Menschen nicht bitten, sich abzuschotten, wenn ihnen danach ist… so funktionieren diese Art von Maßnahmen im Bereich der öffentlichen Gesundheit nicht.

Farrar erinnert sich an seine Freude, als es ihm zum ersten Mal gelang, die Regierung von Boris Johnson davon zu überzeugen, eine Ausgangssperre im Vereinigten Königreich zu verhängen.

Die neuen Beschränkungen bedeuteten, dass die Menschen ihr Haus nur noch aus einem von vier Gründen verlassen durften: um zur Arbeit zu fahren, wenn die Arbeit nicht von zu Hause aus erledigt werden konnte, um einmal am Tag Sport zu treiben, um Lebensmittel und Medikamente zu kaufen und um medizinische Hilfe in Anspruch zu nehmen. Geschäfte, die nicht lebensnotwendige Güter verkaufen, werden geschlossen und Versammlungen von mehr als zwei Personen, die nicht zusammen wohnen, werden verboten. Die Menschen wurden gewarnt, zwei Meter Abstand zu Personen zu halten, mit denen sie nicht zusammenleben. Hochzeiten, Partys und Gottesdienste würden nicht mehr stattfinden, aber Beerdigungen könnten weiterhin abgehalten werden. Wie so viele andere Arbeitsgruppen auf der ganzen Welt ging auch SAGE dazu über, Zoom zu benutzen.

Genau wie Deborah Birx beschreibt Farrar auf Hunderten von Seiten seine Bemühungen, die britische Regierung davon zu überzeugen, die Beschränkungen zu verlängern und zu verschärfen, gibt aber nie einen klaren Hinweis darauf, warum er dies für gerechtfertigt oder notwendig hielt oder was das Ziel sein sollte. Und das, obwohl er wie Birx und sein italienischer Kollege Roberto Speranza bereitwillig zugibt, dass es vor Xi Jinpings Abriegelung von Wuhan keinen Präzedenzfall im Gesundheitswesen der modernen westlichen Welt gab.

Die Entscheidung, eine Volkswirtschaft zu schließen, ist unglaublich schwierig. Abgesehen von Kriegen hatten westliche Volkswirtschaften meines Wissens seit dem Mittelalter noch nie einen Lockdown; so etwas tun Regierungen einfach nicht.

Die Mainstream-Berichte über Farrar konzentrieren sich in der Regel auf seine Rolle bei der „Vertuschung“ der Laborleck-Theorie im Februar 2020. Sicherlich war Farrar einer von mehreren Kollegen auf der ganzen Welt, die sich daran erinnerten, Anfang 2020 mit Fauci und anderen heimlich über die Möglichkeit eines Lecks im Labor diskutiert zu haben:

In der zweiten Januarwoche begann ich das Ausmaß der Ereignisse zu begreifen… In diesen Wochen wurde ich erschöpft und verängstigt. Ich fühlte mich, als würde ich das Leben eines anderen Menschen führen. In dieser Zeit tat ich Dinge, die ich noch nie zuvor getan hatte: Ich besorgte mir ein Wegwerf-Handy, hielt geheime Treffen ab, bewahrte schwierige Geheimnisse… In der letzten Januarwoche 2020 sah ich E-Mails von Wissenschaftlern aus den USA, die darauf hinwiesen, dass das Virus fast so aussah, als sei es dazu geschaffen, menschliche Zellen zu infizieren. Es handelte sich um glaubwürdige Wissenschaftler, die die unglaubliche und erschreckende Möglichkeit eines versehentlichen Austritts aus einem Labor oder einer absichtlichen Freisetzung vorschlugen… Dieses Problem musste von den Wissenschaftlern dringend angegangen werden – aber es war auch das Gebiet der Sicherheits- und Geheimdienste… Am nächsten Tag setzte ich mich mit Tony Fauci wegen der Gerüchte über die Herkunft des Virus in Verbindung… Je nachdem, was die Experten dachten, fügte Tony hinzu, müssten das FBI und der MI5 informiert werden… Patrick Vallance informierte die Geheimdienste über den Verdacht; Eddie [Holmes] tat dasselbe in Australien. Tony Fauci schaltete Francis Collins ein, den Leiter der Nationalen Gesundheitsinstitute der USA.

Die Vorstellung, dass es sich bei diesen Maßnahmen von Farrar und seinen Kollegen um eine „Vertuschung“ handelt, wird jedoch durch die Tatsache widerlegt, dass sie sofort alle großen westlichen Geheimdienste über die Möglichkeit eines Lecks im Labor informiert haben – genau das Gegenteil von dem, was man bei einer Vertuschung tun würde. In Anbetracht der Beweise, dass die Theorie des Laborlecks biologisch unmöglich ist und möglicherweise als kontrollierte Oppositionserzählung zur Rechtfertigung des Biosicherheitsstaates verwendet wird, kann Farrars Information der Geheimdienste über die Möglichkeit eines Laborlecks besser als Auslösung eines falschen Alarms bei den nationalen Sicherheitsbeamten angesehen werden, um sie dazu zu bringen, sich auf Abriegelungen einzulassen.

Nur wenige Wochen, nachdem Farrar die Geheimdienste über die Möglichkeit eines Laborlecks informiert hatte, veröffentlichten seine Kollegen ein Papier, in dem sie behaupteten, das Virus stamme vom Frischmarkt in Wuhan, und lösten damit die falsche Dichotomie zwischen der Theorie des Laborlecks und der Theorie des Frischmarkts aus, die absurderweise bis heute anhält, obwohl es überwältigende Beweise dafür gibt, dass COVID spätestens im Herbst 2019 begann, sich unentdeckt in der ganzen Welt zu verbreiten.

Letztlich konnten die von Farrar so hart erkämpften Sperrmaßnahmen die Ausbreitung des Coronavirus nicht entscheidend verlangsamen und führten zum übermäßigen Tod von Zehntausenden junger Menschen im Vereinigten Königreich und in allen anderen Ländern, in denen sie erprobt wurden. Doch nur wenige können sagen, dass sie mehr dazu beigetragen haben, den Totalitarismus im Vereinigten Königreich zu etablieren, als Jeremy Farrar. Vielleicht hat die WHO aus diesem Grund alles daran gesetzt, Farrar unter ihre Fittiche zu nehmen und dafür zu sorgen, dass er zu seinem Recht kommt.