Kanadas Gesundheitsdirektor für parlamentarische Angelegenheiten, der Kanadas Reaktionsteam auf Covid-19 und die Einführung des Impfstoffs leitete, stirbt im Alter von 35 Jahren

Der Direktor für parlamentarische Angelegenheiten bei Health Canada, der die Reaktion des Landes auf Covid-19 und die Einführung des Impfstoffs überwachte, verstarb unerwartet im Alter von 35 Jahren.

Adam Exton, ein langjähriger Organisator der Liberalen Partei, starb nach Angaben seiner Familie plötzlich und unerwartet am Freitag, dem 9. Dezember.

„Mit großer Traurigkeit gibt die Familie von Adam Exton bekannt, dass er am 9. Dezember 2022 im Alter von 35 Jahren in Ottawa, Ontario, verstorben ist. Er war der geliebte Sohn von Wendy Exton, Bruder von Bradley Exton (Ellen Wessel) und Sohn von Allan Exton. Auch seine liebevolle Freundin Reesha sowie seine vielen Cousins und Cousinen, Tanten und Onkel und seine Großmutter Bette Readman werden ihn sehr vermissen“, heißt es in seinem Nachruf.

„Als junger Mensch engagierte sich Adam aktiv in der Politik und hatte eine Leidenschaft für den öffentlichen Dienst und ehrenamtliche Tätigkeiten in der Gemeinde. Im Jahr 2012 wurde Adam mit dem Ontario Young Liberal Volunteer of the Year Award ausgezeichnet. Er hat einen Abschluss in Politikwissenschaften von der Universität Toronto. Adam hat viele Jahre auf verschiedenen Regierungsebenen gearbeitet, zuletzt als Direktor für parlamentarische Angelegenheiten bei Health Canada.“

Adam Exton gehörte zu der Gruppe, die die Reaktion auf die totalitären Mandate Kanadas gegen seine eigenen Bürger organisierte.

In seinem Nachruf heißt es: „In den schwierigen Zeiten der Pandemie gehörte Adam zu dem Führungsteam, das Kanadas gesundheitliche Reaktion auf COVID-19 leitete. Er war ein talentierter und angesehener Kampagnenmanager, der maßgeblich dazu beitrug, Minister und Mitglieder des Kabinetts nach Queens Park und Ottawa zu bringen. Adam hat seine Familie immer mit großem Stolz erfüllt und wird dies auch in Zukunft tun, denn er hat seiner Gemeinde und seinem Land einen großen Dienst erwiesen.“

Die Trauerfeier findet am Dienstag, 20. Dezember, um 11 Uhr statt.

Die Todesursache ist unbekannt.

Die Ministerin für indigene Dienste Kanadas, Patty Hadju, veröffentlichte am Freitag eine Erklärung auf Twitter:

Adam Exton war ein langjähriger Organisator der Liberalen Partei und diente mit mir und anderen Gesundheitsministern als Direktor für parlamentarische Angelegenheiten. Mein Herz ist bei seiner Familie und all den Freunden und Kollegen, die ihn so sehr vermissen. Die Politik war Adams Welt. Er begleitete mich in einer der schwierigsten Zeiten unserer Laufbahn, im Epizentrum von Kanadas Reaktion auf die COVID-Pandemie. Unser Team bildete ein Band, das bleiben wird, und Adam wird für immer in meinen Erinnerungen an diese Zeit bleiben.

Er spielte eine Rolle bei so vielen wichtigen Meilensteinen – unter anderem bei der Wahl unserer Regierung im Jahr 2015 und bei der Unterstützung der Gesundheitsministerinnen Jane Philpott und Ginette Petitpas Taylor, um große Dinge wie die Legalisierung von Cannabis und die Einführung eines neuen kanadischen Lebensmittelführers zu erreichen. Trotz seines Beitrags hatte auch Adam zu kämpfen, so wie viele andere vielleicht gerade jetzt. Die Pandemie war für so viele traumatisierend. So viele Dinge müssen sich ändern, damit Menschen, die mit einer schlechten psychischen Gesundheit oder problematischem Drogenkonsum leben, eine wirksame Behandlung erhalten.

Adams Bruder, Bradley Exton, würdigte den Tod seines Bruders.

Mein Bruder war mein großer Held.

Er beschützte mich und passte immer auf mich auf.

Ich war erstaunt über alles, was er tat, und wollte so sein wie er.

Mein Bruder war mein erster bester Freund.

Wir haben alles zusammen gemacht. Jede Leidenschaft und jedes Hobby, das wir teilten, Camping, Videospiele, Musik, Technik und Politik, wir haben über alles diskutiert.

Mein Bruder war mein erstes Vorbild.

Als ich mit ihm aufgewachsen bin, hat er mir starke Werte vorgelebt, die ich heute noch in mir trage. Keiner hat mich mehr beeinflusst als er.

Ich fühle mich extrem gesegnet, dass ich einen so tollen älteren Bruder bekommen habe. Er hat mich zu dem Mann gemacht, der ich heute bin, und ich weiß, dass ich im Leben nicht so weit gekommen wäre, wenn er nicht die ganze Zeit hinter mir gestanden hätte. Er war wirklich ein Schutzengel in meinem Leben.

Der Abschied bricht mir das Herz, aber ich werde mein Bestes tun, um stark zu bleiben und der beste Mensch zu sein, der ich sein kann, denn ich weiß, dass er das so gewollt hätte.

Ich liebe dich, Bruder, danke, dass du all die Jahre auf mich aufgepasst hast.

Interessanterweise wurde in der Presse nicht über seinen Tod berichtet und auch die Todesursache wurde nicht bekannt gegeben.

BREAKING: Die Medien versuchen dies zu vertuschen. Adam Exton war während der Pandemie der Direktor für parlamentarische Angelegenheiten bei Health Canada während der Pandemie. Er leitete Kanadas Reaktionsteam auf Covid 19, einschließlich des rollout. Adam ist gerade plötzlich im Alter von 35 Jahren verstorben.

Deutet Ihr Tweet darauf hin, dass Adam Exton sich das Leben genommen haben könnte, @PattyHajdu

? Wenn ja, stelle ich Ihre ethischen Grundsätze für diese Veröffentlichung infrage. Wenn es eine ungenaue Andeutung ist, die von dem ablenken soll, was viele als Todesursache vermuten, stelle ich Ihre Ethik ebenfalls infrage.

Is your tweet suggesting/disclosing that Adam Exton may have taken his own life @PattyHajdu? If so, I question your ethics of this disclosure. If it’s an inaccurate suggestion, intended to distract from what many suspect may be the cause of death, I also question you ethics. https://t.co/q3A115iOCW — Viva Frei (@thevivafrei) December 18, 2022

