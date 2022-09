Woody Harrelson kritisiert Big Pharma: „Die letzten Menschen, denen man seine Gesundheit anvertrauen sollte!“

Der Hollywood-Schauspieler Woody Harrelson hat Big Pharma scharf kritisiert und erklärt, diese seien keine „fürsorglichen Unternehmen“, sondern nur auf Profit aus. Laut Harrelson sind Big Pharma und Regierungsbeamte „die letzten Menschen“, denen man seine Gesundheit anvertrauen sollte.

Harrelson, der seinen ersten Karrieredurchbruch in der Fernsehserie „Cheers“ hatte, schimpfte in einem Interview im „Club Random with Bill Maher„-Podcast am Sonntag über „Big Pharma und Big Government“.

Die beiden waren sich einig, dass es bizarr ist, wenn Menschen Big Pharma und staatlichen Gesundheitsbeamten mehr vertrauen als ihren eigenen Ärzten, die ihre persönliche Krankengeschichte kennen.

Maher fragte Harrelson, ob er glaube, dass sich Big Pharma aus Profitgründen für „mehr Booster als nötig“ einsetzen würde.

„Die meisten Amerikaner würden der Regierung normalerweise nicht zutrauen, ihnen zu helfen“, antwortete Harrelson.

„Was tut die Regierung eigentlich, um Ihnen zu helfen?“

„Sie helfen großen Unternehmen, Industrien, all den Leuten, die diese Leute in den Kongress gebracht haben, oder letztendlich Präsident wurden“, fügte er hinzu.

„Diese Leute müssen alle versorgt werden.“

Maher wiederholte, dass die Amerikaner „dem CDC (Centers for Disease Control and Prevention) nicht trauen“.

„Wir haben die Umfragen dazu“, bemerkte der Moderator.

„Okay, hier ist also die CDC, die dafür wirbt, dass wir all diese Dinge tun müssen“, sagte der Schauspieler.

„Ich mag es nicht, wenn im Krieg Profit gemacht wird.

„Denken Sie an die Milliarden von Dollar, die an Big Pharma geflossen sind.

„Um auf meine ursprüngliche Aussage zurückzukommen: Die letzten Menschen, denen ich meine Gesundheit anvertrauen würde, sind Big Pharma und Big Government, denn beide kommen mir nicht wie fürsorgliche Organisationen vor“, fügte der „Zombieland“-Star hinzu.

„Es geht ihnen nur um den Profit, es geht ihnen nur um den Profit. „Es ist obszön, welchen Profit sie gemacht haben.“

Maher wies darauf hin, dass es nie einen Vorschlag der Regierung oder der CDC gab, die Pandemie „intern“ zu behandeln.

„Es gab nicht einmal einen Vorschlag, wie wir die Pandemie von innen heraus bekämpfen könnten, indem wir unser Immunsystem stärken“, erklärte Maher.

„Nicht nur mit der Ernährung, sondern mit einigen grundlegenden Dingen, die man tun kann, anstatt sich einzusperren.“

Harrelson stimmte zu und merkte an, dass Dinge wie Ivermectin und Hydroxychloroquin als „lächerlich“ angesehen würden.

„Es gab nur eine Sache, die funktionieren würde, und das war der Impfstoff“, erklärte Woody.

„Und so wurden letztlich Milliarden von Dollar damit verdient.“