Von Dr. William Makis

Sommer des plötzlichen Sterbens: Männer im Alter von 20-29 Jahren: Plötzliche Todesfälle von Juni bis Oktober 2023; 76 tragische Todesfälle

Oktober 2023 – Plattsburgh, NY – Der 27-jährige James Gurney starb am 29. Oktober 2023 unerwartet in seinem Haus. Er hatte eine Leidenschaft für die darstellenden Künste.

Oktober 2023 – Ravenna, OH – Der 27-jährige Polizeibeamte Thomas Wike starb am 27. Oktober 2023 plötzlich in seinem Haus.

Oktober 2023 – Hongkong – Der 20-jährige Mark Groeneveld, ein niederländischer Radprofi, kollabierte nach einem Rennen am 23. Oktober 2023 und starb plötzlich an einem mutmaßlichen Herzstillstand.

Oktober 2023 – Belem, Brasilien – Der 26-jährige Dr. Lucas Borba, Medizinstudent an der UFPA, starb am 22. Oktober 2023 an einer mysteriösen Infektion, die zu Herzstillstand, Leber- und Nierenversagen führte.

Oktober 2023 – Newmarket, Großbritannien – Der 25-jährige Dallon Holmes, ein Amateurjockey, der in Rennhöfen arbeitete und an drei Rennen teilgenommen hatte, wurde am 22. Oktober 2023 tot in seinem Haus aufgefunden.

Oktober 2023 – Tavares, Brasilien – Der 28-jährige Cartoonist und Karikaturist Paulo Sergio erlitt gegen 3 Uhr morgens in seinem Haus einen Herzanfall und starb am 21. Oktober 2023 im Krankenhaus.

Oktober 2023 – Ein Soldat der Infanterie von Fort Moore starb nach einem medizinischen Notfall während einer Trainingsveranstaltung. Der 21 Jahre alte Gefreite Cesar Gonzalez starb am 20. Oktober 2023.

Oktober 2023 – Los Angeles, CA – Der 24-jährige Dominic Malachi starb am 17. Oktober 2023 unerwartet in seinem Haus. Er war Polizeikadett bei der LAPD.

Oktober 2023 – Ein 27-jähriger Feuerwehrmann erlitt einen medizinischen Notfall, als er am Maine Central Institute Leichtathletik betrieb. Er brach am 17. Oktober 2023 um 6:30 Uhr zusammen und starb plötzlich.

Oktober 2023 – Großbritannien – Der 27-jährige Rugbyspieler Arturas Rudy starb während eines Rugbyspiels gegen Wisbech RUFC am 14. Oktober 2023.

Oktober 2023 – Spokane, WA – Der 29-jährige Quindrey Trevon Davis-Murphy, Spokane Jazz Orchestra, wurde mit Leukämie diagnostiziert und starb 4 Tage später an einer Gehirnblutung: 4 Tage COVID-19 mRNA-Impfstoff Turbokrebs Leukämie.

Oktober 2023 – Australien – Der 27-jährige Joshua Powell starb plötzlich bei einem 10.000 Dollar teuren Trainings- und Fitnesscamp. Er brach am 13. Oktober 2023 beim Training an einem See mit Herzstillstand zusammen.