Worüber macht sich die Welt Sorgen? Jobs, Impfungen und Gefängnis

Worüber machen sich die Menschen in den verschiedenen Ländern am meisten Sorgen?

Nach Untersuchungen von Ipsos verursachte die aktuelle Coronavirus-Pandemie einige der höchsten Raten an Sorgen, aber sie war keineswegs mehr die größte Sorge für alle. Wie Katharina Buchholz von Statista feststellt, gaben 63 Prozent der Schweden an, dass sie sich Sorgen über Kriminalität und Gewalt machen, obwohl sie in einem relativ sicheren Land leben. Diese Sorge war auch in Mexiko und den Vereinigten Staaten am weitesten verbreitet.

Die Amerikaner waren bei der Frage, was sie beunruhigt, geteilter als die meisten anderen Länder.

33 Prozent nannten Kriminalität und Gewalt, gefolgt vom Coronavirus (25 Prozent), dem Klimawandel (23 Prozent) und der Korruption (22 Prozent).

In Südafrika (62 Prozent) und Italien (55 Prozent) stand die Arbeitslosigkeit an erster Stelle der Sorgen, während das Coronavirus in Asien immer noch am häufigsten genannt wurde. 76 Prozent der Malaysier gaben an, dass sie sich wegen der Pandemie Sorgen machen – der höchste Grad an Zustimmung in der Umfrage.

Bei der Sorge um die Korruption stand Kolumbien an erster Stelle, wo 55 Prozent der Befragten dieser Sorge zustimmten.

Was die Sorge um die Armut betrifft, so gilt dies auch für Russland mit 58 Prozent.

Interessanterweise war der Klimawandel in keinem der 28 untersuchten Länder die größte Sorge. In einer wiederkehrenden Gallup-Umfrage, in der nach der größten Bedrohung für das eigene Land gefragt wird, geben immer mehr Länder den Klimawandel an, was möglicherweise eine Diskrepanz zwischen dem Wissen um den Klimawandel als Bedrohung und dem Verständnis dafür aufzeigt, dass man sich persönlich darüber Sorgen macht.