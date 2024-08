Worum ging es bei der Reagan-Revolution?

Paul Craig Roberts

Das hängt davon ab, ob Sie daran teilgenommen haben oder ob Sie sie mit den Augen der liberalen Medien gesehen haben.

Ich war ein Teil der Reagan-Revolution. Reagan nahm das Kemp-Roth-Gesetz und die damit verbundene angebotsseitige Politik als seine Wirtschaftspolitik an, um die Stagflation zu überwinden. Da ich den Gesetzesentwurf geschrieben und als Mitarbeiter des Kongresses bei den Republikanern im Repräsentantenhaus und bei den Republikanern und Demokraten im Senat für ihn geworben hatte, ging Reagan davon aus, dass ich ein Interesse an seiner Wirtschaftspolitik hatte und sie unbehelligt aus seiner Regierung herausbringen würde, damit der Kongress darüber abstimmen konnte.

Reagan erklärte mir, dass er zwei Ziele verfolge. Das erste war, die “Stagflation” zu beenden, die die US-Wirtschaft dazu zwang, für das Wirtschaftswachstum mit einer höheren Inflation zu bezahlen. Sobald die US-Wirtschaft wiederhergestellt war, bestand Reagans zweites Ziel darin, die Macht der US-Wirtschaft zu nutzen, um den Kalten Krieg zu beenden.

Die sowjetische Wirtschaft war dysfunktional und konnte innerhalb ihres Paradigmas nicht repariert werden. Reagans Plan war es, die US-Wirtschaft zu reparieren und dann die Sowjets zu einem Wettrüsten herauszufordern, um sie an den Verhandlungstisch zu bringen und den Kalten Krieg zu beenden. Reagan war der Ansicht, dass die zerstörerische Kraft von Atomwaffen zu groß war, um Misstrauen und Spannungen zwischen den USA und der Sowjetunion zu riskieren.

Reagan hat beide Ziele erreicht, und das ist ihm nicht hoch genug anzurechnen. Ich war in beides involviert. Ich habe Reagans angebotsseitige Politik aus seiner Regierung herausgeholt, und der Kongress hat sie verabschiedet. Als nächstes half ich als Mitglied eines geheimen Präsidialausschusses, die CIA aus dem Weg zu räumen, die Reagans Absicht, den Kalten Krieg zu beenden, verhindern wollte. Die CIA argumentierte, dass die Sowjets ein Wettrüsten gewinnen würden, weil ihre Wirtschaft zentral geplant war und sie mehr Ressourcen in das Militär stecken konnten als Reagan. Reagan glaubte, die sowjetische Wirtschaft sei kaputt und könne nicht repariert werden. Der geheime Präsidialausschuss kam nach der Lektüre der CIA-Analyse und der Befragung von CIA-Beamten zu dem Schluss, dass Reagan Recht hatte. Der Ausschuss erklärte Reagan, dass die CIA ihr Budget und ihre Macht schützte, indem sie versuchte, das Ende des Kalten Krieges zu verhindern.

Die Amerikaner verstehen nicht, wie viele einflussreiche Institutionen ein Interesse am Krieg und wie wenige ein Interesse am Frieden haben. Was meinen Sie, wie hoch die politischen Wahlkampfspenden von Friedensgruppen im Vergleich zu denen des Militär-/Sicherheitskomplexes sind?

Fragen Sie sich selbst, warum Washington Milliarden und Abermilliarden von Dollar für so unmoralische Zwecke wie die Finanzierung eines Stellvertreterkriegs in der Ukraine gegen Russland und die Finanzierung von Israels versuchtem Völkermord an Palästina verschwendet hat, während gleichzeitig die Infrastruktur der USA in Mitleidenschaft gezogen wird, die Obdachlosigkeit auf den Straßen unserer Städte zunimmt, die Gesundheitsversorgung mangelhaft ist und für viele nicht zur Verfügung steht und Washingtons Politik der offenen Grenzen jährlich 3,6 Millionen Menschen ins Land bringt, die Unterstützung für Unterkunft, Nahrung, medizinische Versorgung und Bildung benötigen. Die Kriegslobby hat Vorrang vor jeder anderen Haushaltskategorie.

Sehen Sie sich die acht Jahre der Hölle an, die der Militär-/Sicherheitskomplex Trump eingebrockt hat, nur weil er gesagt hat, er wolle “die Beziehungen zu Russland normalisieren.” Das Letzte, was sich der Militär-/Sicherheitskomplex leisten kann, ist, dass ihm der Feind weggenommen wird.

Der Krieg hat Amerika im Griff. Er ist der Hauptzweck Washingtons. Jedes spannungsmindernde Abkommen, das die US-Präsidenten des 20. Jahrhunderts mit der Sowjetunion geschlossen haben, wurde aufgehoben, beginnend mit Clinton in den 1990er Jahren und vollendet durch George W. Bush, Obama, Trump und Biden.

Es ist erstaunlich, dass die Vereinigten Staaten von Amerika, die sich rasch in einen Turm zu Babel auflösen, gleichzeitig einen Konflikt mit Russland, dem Iran und China provozieren. Die Priorität Washingtons ist eindeutig dieselbe wie die des Militär-/Sicherheitskomplexes. Washingtons Agenda ist der Krieg. Der Kalte Krieg, den Reagan beendet hat, ist wiederauferstanden und tritt nun in eine heiße Phase ein.