Wie erwartet, haben die Mainstream-Medien versucht, den Film „Sound of Freedom“ zu sabotieren, der die Problematik des Kinderhandels beleuchtet. Allerdings blieben ihre Bemühungen weitgehend wirkungslos. Trotz dieser Gegenreaktion konnte der Film bereits beeindruckende Erfolge verzeichnen: Mit einem Budget von lediglich 14 Millionen US-Dollar hat er über 85 Millionen US-Dollar an Einnahmen generiert.

Es sind Berichte von seltsamen Vorkommnissen während der Vorführung des Films „Sound of Freedom“ durch Kinobesucher aufgetaucht. Einige Besucher berichten davon, dass in manchen Kinos während des Films plötzlich der Feueralarm ausgelöst wurde oder Probleme mit der Klimaanlage auftraten. In anderen Kinos wiederum gab es unangenehme Gerüche oder das Licht blieb unerwartet an.

Wegen Problemen mit den Toiletten wurden die Leute auch aufgefordert, den Raum zu verlassen. Ja wirklich. Und in manchen Kinosälen konnte der Film einfach nicht abgespielt werden.

Wovor haben sie solche Angst?

Der Schauspieler Jim Caviezel, der die Hauptrolle spielt, besuchte einige Vorführungen und bemerkte, dass die Leute während einer bestimmten Szene anfingen, miteinander zu reden. Als er die Leute fragte, worüber sie redeten, antworteten sie: „Epstein Island.“

„Epstein Island ist nicht die einzige Sexinsel“, sagte Caviezel und bemerkte, dass eine davon im Film angedeutet werde.

Noah Berlatsky hat für Bloomberg einen äußerst kritischen Meinungsartikel zu Sound of Freedom geschrieben. Derselbe Berlatsky will Pädophilie normalisieren. Er twitterte 2017, dass Pädophile eine „stigmatisierte Gruppe“ seien. Er ist auch ein großer Fan des umstrittenen Netflix-Films „Cuties“ über twerkende Kinder.

Im Jahr 2021 übernahm Berlatsky die Position des Kommunikationsdirektors bei Prostasia, einer Organisation, die sich für die Reduzierung der Stigmatisierung von Personen mit pädophilen Neigungen einsetzt. Ferner äußerte er die Meinung, dass die Mehrheit der Opfer des Kinderhandels nicht zwangsläufig zur sexuellen Ausbeutung gezwungen werde.

Warum ließ Bloomberg ausgerechnet diesen Berlatsky einen Artikel über Sound of Freedom schreiben? Die Antwort darauf kann nur erraten werden.

YouTube entfernt unterdessen Videos, in denen der Film besprochen wird. Beispielsweise erhielt Luke Rudkowski einen Streik, weil er eine Rezension des Films veröffentlicht hatte. Er kann nun überhaupt keine Videos mehr veröffentlichen.

Luke was bullying pedophiles again so youtube gave him a strike https://t.co/q2Rwzjy3ar — Tim Pool (@Timcast) July 18, 2023

Der ehemalige Navy SEAL Shawn Ryan kündigte auf YouTube ein Interview mit dem Protagonisten Caviezel an. Dieses Video wurde ebenfalls sofort entfernt.

YouTube hat meine Vorschau der Episode von Jim Caviezel wegen „Verstoßes gegen Community-Richtlinien“ entfernt. Mir war nicht klar, dass die Rettung von Kindern und die Sensibilisierung für den Sexhandel mit Kindern gegen die Richtlinien der Gemeinschaft verstoßen.

YouTube pulled my preview of Jim Caviezel’s episode for “violating community guidelines”.



I did not realize saving children and bringing awareness to the sex trafficking of kids was against the community guidelines.#savethechildren #youtube #censorship pic.twitter.com/KI6yNbSStB — Shawn Ryan (@ShawnRyan762) July 18, 2023

In dem Film verkörpert Caviezel den ehemaligen CIA-Agenten Tim Ballard, der in der Vergangenheit die Ansicht vertrat, dass die Medien auf der Seite von Pädophilen und Menschenschmugglern stehen würden.