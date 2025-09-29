Würde Orwell als Terrorist gebrandmarkt werden? Der Krieg der Regierung gegen Gedankenverbrechen

Von John und Nisha Whitehead

„Die Gründer dieses Landes haben sich für die Freiheit entschieden. Mit all ihren Gefahren. Und wissen Sie, was das Riskante an dieser Entscheidung war? Sie glaubten tatsächlich, dass wir in der Lage wären, uns inmitten unterschiedlicher Ideen unsere eigene Meinung zu bilden. Dass wir in der Lage wären, frei zu bleiben, selbst wenn es sehr, sehr verführerische Stimmen gab, die unsere Meinungsfreiheit ausnutzten und versuchten, dieses Land in einen Ort zu verwandeln, an dem die Regierung Ihnen vorschreibt, was Sie tun dürfen und was nicht.“ – Nat Hentoff

Die Trump-Regierung weitet ihren Kampf gegen die Meinungsfreiheit auf den Bereich der Gedankenverbrechen aus.

Dies geht über Politik hinaus.

Mit der Erklärung von „Antifa“ – einer losen Ideologie, die auf der Ablehnung des Faschismus basiert – zu einer inländischen terroristischen Organisation hat sich die Regierung selbst die Erlaubnis erteilt, Meinungsäußerungen, Weltanschauungen und Vereinigungen als Straftaten zu behandeln. Mit dieser einen Durchführungsverordnung wurden politische Meinungsverschiedenheiten als Terrorismus und freies Denken als Straftat umgedeutet.

Kritiker werden argumentieren, dass „Antifa“ für Ausschreitungen und Sachbeschädigung steht. Aber Gewalttaten sind bereits Straftaten, die nach dem allgemeinen Recht geahndet werden.

Neu – und gefährlich – ist, dass Menschen nicht wegen Gewalt, sondern wegen ihrer Überzeugungen, Äußerungen oder ihrer Zugehörigkeit zu bestimmten Gruppen bestraft werden. Friedliche Proteste, politische Äußerungen und gewaltfreier Dissens werden nun mit Terrorismus in einen Topf geworfen.

Gewalt sollte strafrechtlich verfolgt werden. Wenn jedoch friedliche Proteste und Dissens als Terrorismus behandelt werden, verschwindet die Grenze zwischen Verbrechen und Gedankenverbrechen.

Wenn die Regierung politische Überzeugungen überwacht, sprechen wir nicht mehr von Verbrechen, sondern von Gedankenkontrolle.

Dies öffnet die Tür für Schuld durch Assoziation, Gedankenverbrechen und McCarthy-artige schwarze Listen, wodurch es der Regierung möglich wird, friedliche Demonstranten, Kritiker oder sogar zufällige Sympathisanten als Terroristen zu behandeln.

Demonstranten, die sich mit antifaschistischen Überzeugungen identifizieren – oder die unter dieser Regierung einfach nur ihre Machtübergriffe und Übergriffe in Frage stellen – können nun überwacht, strafrechtlich verfolgt und zum Schweigen gebracht werden, nicht wegen Gewalttaten, sondern wegen dem, was sie denken, sagen oder glauben.

Unter dieser Verordnung würde George Orwell – der antifaschistische Autor von „1984“ – zu einem Staatsfeind werden.

So wird Dissens in einem Polizeistaat als „Terrorismus“ bezeichnet: indem man statt kriminellen Handlungen politische Gedanken ins Visier nimmt.

Sobald man wegen seiner Verbindungen oder Sympathien untersucht und bestraft werden kann, wird der Erste Verfassungszusatz zu leeren Worten auf Papier.

Dies ist auch keine isolierte Entwicklung. Es ist Teil eines größeren Musters, in dem das Recht, frei zu denken und zu sprechen, ohne Einmischung der Regierung oder Angst vor Vergeltungsmaßnahmen – seit langem das Fundament der amerikanischen Freiheit – als bedingtes Privileg und nicht als unveräußerliches Recht behandelt wird, das nur denen gewährt wird, die sich an die offizielle Linie halten, und denen entzogen wird, die es wagen, abweichende Meinungen zu vertreten.

Die Warnzeichen sind überall zu sehen.

Das Pentagon verlangt nun von Reportern, dass sie sich verpflichten, keine „unautorisierten” Informationen zu veröffentlichen. Rundfunkanstalten bringen Comedians nach politischen Empörungen zum Schweigen. Social-Media-Plattformen löschen oder entfernen unliebsame Standpunkte.

Der rote Faden, der sich durch diese Vorfälle zieht, ist nicht ihr Thema, sondern ihre Methode.

Regierungsbeamte müssen keine Gesetze verabschieden, die abweichende Meinungen unter Strafe stellen, wenn sie einfach dafür sorgen können, dass abweichende Meinungen bestraft und Konformität belohnt wird.

Das Ergebnis ist eine Kultur der Selbstzensur.

Die erste Verfassungsänderung wurde genau zu diesem Zweck verfasst, um solche abschreckenden Effekte zu verhindern.

Der Oberste Gerichtshof der Vereinigten Staaten hat seit langem anerkannt, dass Meinungsäußerungen nicht allein deshalb ihren Schutz verlieren, weil sie beleidigend, kontrovers oder sogar hasserfüllt sind.

Heute jedoch haben Regierungsbeamte durch die Neudefinition unpopulärer Äußerungen als „gefährlich“ oder „unzulässig“ eine weitaus heimtückischere Methode gefunden, um ihre Kritiker zum Schweigen zu bringen.

Tatsächlich hat der Gerichtshof entschieden, dass es „ein Grundprinzip der ersten Verfassungsänderung ist, dass die Regierung die Äußerung einer Idee nicht einfach deshalb verbieten darf, weil die Gesellschaft diese Idee als beleidigend oder unangenehm empfindet“. Es geht beispielsweise nicht darum, ob die Flagge der Konföderierten Rassismus repräsentiert, sondern darum, ob ihr Verbot zu noch größeren Problemen führt – nämlich zum Verlust der Freiheit im Allgemeinen.

Neben dem verfassungsmäßigen Recht auf friedliche (und das bedeutet gewaltfreie) Versammlungen ermöglicht uns das Recht auf freie Meinungsäußerung, die Regierung durch Proteste und Demonstrationen herauszufordern und zu versuchen, die Welt um uns herum – zum Guten oder zum Schlechten – durch Proteste und Gegenproteste zu verändern.

Wenn Bürger nicht offen ihre Ablehnung gegenüber ihrer Regierung, ihren Vertretern und ihrer Politik äußern können, ohne Strafverfolgung befürchten zu müssen, dann ist der Erste Verfassungszusatz – mit all seinen robusten Schutzmaßnahmen für Rede-, Versammlungs- und Petitionsfreiheit – kaum mehr als eine Fassade: schön anzusehen, aber ohne wirklichen Zweck.

In einer repräsentativen Republik zu leben bedeutet, dass jeder Mensch das Recht hat, für das einzutreten, was er für richtig hält – sei es durch Demonstrationen vor den Regierungsgebäuden, durch das Tragen von Kleidung mit provokanten Aufdrucken oder einfach durch das Hochhalten eines Schildes.

Das ist es, worum es in der ersten Verfassungsänderung gehen sollte: den Bürgern das Recht zu garantieren, ihre Bedenken gegenüber ihrer Regierung zu äußern, und zwar zu dem Zeitpunkt, an dem Ort und in der Weise, die am besten geeignet sind, um sicherzustellen, dass diese Bedenken Gehör finden.

Leider ist es Regierungsbeamten durch eine Reihe sorgfältig ausgearbeiteter gesetzgeberischer Maßnahmen und politisch opportuner Gerichtsurteile gelungen, diese grundlegende Freiheit auszuhöhlen, sodass sie kaum mehr als das Recht ist, gegen die Machthaber Klage zu erheben.

In immer mehr Fällen erklärt die Regierung politischen Äußerungen, die eigentlich geschützt sein sollten, den Krieg, wenn sie die Autorität in Frage stellen, Korruption aufdecken oder die Bürger dazu ermutigen, sich gegen Ungerechtigkeiten zu wehren.

Die Zensurmaschinerie ist fester verankert denn je.

Mit zunehmender Monopolisierung der Medien dominieren eine Handvoll Gatekeeper aus der Wirtschaft den digitalen öffentlichen Raum. Staatliche Regulierungsbehörden verfügen über mächtige Hebel – Lizenzen, Verträge, kartellrechtliche Drohungen –, mit denen sie Inhalte manipulieren können, sodass nur das veröffentlicht wird, was genehmigt wurde. Und eine Öffentlichkeit, die zunehmend darauf konditioniert ist, Schaden mit Beleidigung gleichzusetzen, wird zum unwissenden Komplizen der Unterdrückung und jubelt über das Schweigen von Gegnern, ohne zu erkennen, dass dieselben Mittel morgen auch gegen sie eingesetzt werden.

Diese Unterdrückung der Meinungsäußerung beschränkt sich nicht nur auf staatliche Maßnahmen.

Die amerikanische Wirtschaft hat nun die Führung bei der Überwachung von Online-Äußerungen übernommen, wobei Social-Media-Giganten wie Facebook, Twitter und YouTube ihre Dominanz nutzen, um zu zensieren, zu bestrafen und zu regulieren, was Nutzer sagen dürfen. Unter dem Banner von „Community-Standards” gegen Obszönität, Gewalt, Hassreden oder Intoleranz sperren oder verbannen sie Nutzer, deren Inhalte von der genehmigten Orthodoxie abweichen.

Machen Sie keinen Fehler: Das ist Faschismus nach amerikanischer Art.

Wie der Präsidentenberater Bertram Gross in Friendly Fascism: The New Face of Power in America warnte: „Wer nach schwarzen Hemden, Massenparteien oder Männern zu Pferd sucht, wird die verräterischen Anzeichen des schleichenden Faschismus übersehen. … In Amerika wäre er supermodern und multiethnisch – so amerikanisch wie die Madison Avenue, Geschäftsessen, Kreditkarten und Apfelkuchen. Es wäre Faschismus mit einem Lächeln. Als Warnung vor seiner kosmetischen Fassade, seiner subtilen Manipulation und seinen Samthandschuhen nenne ich ihn freundlichen Faschismus. Was mir am meisten Angst macht, ist seine subtile Anziehungskraft.“

Die Anziehungskraft liegt hier in der selbstgerechten Behauptung, mit den Waffen der amerikanischen Wirtschaft gegen das Böse – Hass, Gewalt, Intoleranz – zu kämpfen. Aber diese Waffen lassen sich leicht umlenken. Heute richten sie sich gegen „Hass“, morgen werden sie gegen Andersdenkende gerichtet sein.

Der Effekt ist derselbe: Der Spielraum für zulässige Ideen schrumpft, bis nur noch von der Regierung genehmigte Wahrheiten übrig bleiben.

Kombiniert man dies mit Trumps Antifa-Verordnung, wird die Gefahr unübersehbar.

Indem die Regierung eine lose Ideologie als Terrorismus bezeichnet, öffnet sie die Tür, um politische Opposition als kriminelle Verschwörung zu behandeln. Kombiniert man dies mit der Zensur durch Unternehmen, ist das Ergebnis erschreckend.

Zusammen schaffen sie einen Würgegriff für abweichende Meinungen.

Das Versprechen der Verfassung auf freie Meinungsäußerung wird zu wenig mehr als Worten auf Papier, wenn jedes Medium der Meinungsäußerung – öffentlich oder privat – kontrolliert, überwacht oder verboten wird.

„Freie Meinungsäußerung für mich, aber nicht für dich“ – so fasste mein guter Freund und Verfechter der freien Meinungsäußerung Nat Hentoff diese Doppelmoral zusammen.

Wir sind in eine Ära eingetreten, in der freie Meinungsäußerung zu regulierter Meinungsäußerung geworden ist: gefeiert, wenn sie die Werte der Mehrheit widerspiegelt, toleriert, wenn dies nicht der Fall ist, und als „gefährlich“ gebrandmarkt, wenn sie es wagt, politische, religiöse oder kulturelle Komfortzonen in Frage zu stellen.

Präsident Trump, der regelmäßig Kritiker verspottet und gleichzeitig versucht, diejenigen mundtot zu machen, die sich gegen ihn aussprechen, ist vielleicht das perfekte Aushängeschild für dieses Zeitalter der Intoleranz. Protestgesetze, Zonen der freien Meinungsäußerung, Bubble Zones, Anti-Mobbing-Richtlinien, Gesetze gegen Hassverbrechen, Null-Toleranz-Regeln – diese legalistischen Instrumente, die von Politikern und Staatsanwälten aller politischen Lager befürwortet werden, haben die grundlegende Freiheit, seine Meinung zu sagen, stetig ausgehöhlt.

Die US-Regierung ist besonders intolerant gegenüber Äußerungen geworden, die ihre Macht in Frage stellen, ihre Korruption aufdecken, ihre Lügen bloßstellen und die Bürger dazu ermutigen, sich gegen ihre vielen Ungerechtigkeiten zu wehren.

Tatsächlich gibt es eine lange und wachsende Liste von Äußerungen, die von der Regierung markiert, zensiert, überwacht oder untersucht werden: „Hassrede”, „intolerante Rede”, „verschwörerische Rede”, „verräterische Rede”, „aufwieglerische Rede”, „regierungsfeindliche Rede”, „extremistische Rede” und mehr.

Indem sie abweichende Meinungen als gefährliche Äußerungen brandmarken, haben sich Regierungsbeamte die Befugnis gegeben, Äußerungen ohne gerichtliche Kontrolle zu überwachen.

Dies ist keine parteipolitische Frage.

Unter einer Regierung können Äußerungen im Namen der Bekämpfung von „Fehlinformationen“ unterdrückt werden. Unter einer anderen können sie im Namen der Ausmerzung „gefährlicher“ oder „hasserfüllter“ Äußerungen eingeschränkt werden.

Die Rechtfertigungen ändern sich mit der aktuellen politischen Lage, aber das Ergebnis ist dasselbe: weniger Meinungsäußerung, engere Debatten und mehr Angst.

Der Einsatz könnte nicht höher sein.

Wenn wir nicht mehr das Recht haben, einem ICE-Beamten zu sagen, er solle unser Grundstück verlassen, einem Polizisten zu sagen, er solle einen Durchsuchungsbefehl vorlegen, bevor er unser Haus betritt, mit einem Protestschild vor dem Obersten Gerichtshof zu stehen, einen gewählten Vertreter anzusprechen, um ihm unsere Meinung mitzuteilen, oder wenn wir nicht mehr das Recht haben, unsere Meinung in der Öffentlichkeit zu äußern – egal wie beleidigend, intolerant oder politisch inkorrekt sie auch sein mag –, dann haben wir keine Meinungsfreiheit.

So wie Überwachung abweichende Meinungen unterdrückt, führt staatliche Zensur zu Selbstzensur, fördert Konformität, erstickt unabhängiges Denken und schürt Frustration, die in Gewalt ausbrechen kann.

Der erste Zusatzartikel zur Verfassung soll als Ventil dienen: Er ermöglicht es den Menschen, ihre Meinung zu sagen, Missstände anzusprechen und zu einem Dialog beizutragen, der hoffentlich zu einer gerechteren Welt führt. Wenn dieses Ventil geschlossen wird – wenn niemand mehr da ist, der den Menschen zuhört –, wächst die Frustration, die Wut nimmt zu und die Gesellschaft wird instabiler.

Das Unterdrücken unpopulärer Standpunkte, mit denen die Mehrheit möglicherweise nicht einverstanden ist – sei es durch Überbrüllung, Zensur oder Kriminalisierung – stärkt nur den Deep State. Die Motive – Rassismus bekämpfen, Gewalt verurteilen, Zivilität fördern – mögen gut gemeint klingen, aber das Ergebnis ist immer dasselbe: Intoleranz, Indoktrination und Infantilismus.

Der Polizeistaat könnte sich keine besseren Bürger wünschen als diejenigen, die für ihn zensieren.

Auf diese Weise wird eine Nation freier Menschen zu einer Erweiterung des Überwachungsstaates, der die Bürger gegeneinander aufbringt, während die Regierung immer mächtiger wird.

Der Weg in die Zukunft ist klar.

Wie Richter William O. Douglas in seiner abweichenden Meinung in der Rechtssache Colten v. Kentucky schrieb, „müssen wir angesichts der Autorität nicht fügsam und still bleiben”.

Die Verfassung verlangt von den Amerikanern nicht, dass sie gegenüber Regierungsbeamten unterwürfig oder gar höflich sind.

Was erforderlich ist, ist mehr Redefreiheit, nicht weniger – selbst wenn sie beleidigend ist.

Das ist die ultimative Kraft der freien Meinungsäußerung.

Dieser Artikel wurde ursprünglich auf The Rutherford Institute veröffentlicht.