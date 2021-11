Würden Sie kultiviertes Fleisch essen, das aus menschlichen Zellen gezüchtet wurde? Neue Erkenntnisse

Mercola.com

Die Kunstfleischindustrie birgt enorme Risiken für die globale Gesundheit, da ultraverarbeitete Lebensmittel nachweislich mit Fettleibigkeit, Krankheit und frühem Tod in Verbindung gebracht werden. Außerdem bedroht sie durch die Patentierung von Lebensmitteln die globale Ernährungssicherheit.

Fleischimitate sind ultraverarbeitete Lebensmittel, da sie von Anfang bis Ende hergestellt werden und in der Regel künstliche Zutaten enthalten.

Sobald lebende Tiere eliminiert und durch patentierte pflanzliche und zellbasierte Alternativen aus dem Labor ersetzt werden, werden private Unternehmen die gesamte Lebensmittelversorgung kontrollieren und sie werden diejenigen sein, die davon profitieren, und nicht die Landwirte

Fleisch, das aus menschlichen Zellen gezüchtet wird, die von der Innenseite Ihrer Wange entnommen wurden und dann in einer Brühe aus dem Blut ungeborener Kälberföten oder aus abgelaufenem menschlichem Blut gezüchtet werden, könnte irgendwann erhältlich sein.

Start-ups arbeiten an fleischlosen Burgern auf Sojabasis und im Labor gezüchteten Steaks, Garnelen, Schweine- und Hühnerfleisch oder haben diese bereits auf den Markt gebracht

Dieser Artikel wurde bereits am 23. Dezember 2020 veröffentlicht und wurde mit neuen Informationen aktualisiert.

Laut dem Weltwirtschaftsforum – der privaten, technokratischen Gruppe, die die globale wirtschaftliche „Reset“-Agenda anführt – ist im Labor gezüchtetes, kultiviertes Fleisch eine nachhaltigere Alternative zur konventionellen Viehzucht. Auf der Website des Forums heißt es:

Da die Welt nach der Pandemie ihre Wirtschaft und ihre Lebensmittelsysteme auf eine sauberere Art und Weise umstellen will, ist eine nachhaltigere Lösung, die sich abzeichnet, kultiviertes Fleisch … Kultiviertes Fleisch braucht viel weniger Zeit zum Wachsen, verbraucht weniger Ressourcen des Planeten und es werden keine Tiere geschlachtet.

Gefälschtes Fleisch ist eine Katastrophe für die Stoffwechselgesundheit

Überschüssiges Omega-6-Fett in Form von Linolsäure (LA) ist einer der Hauptverursacher von Stoffwechselstörungen. Es handelt sich buchstäblich um ein Stoffwechselgift, das meiner Meinung nach am meisten zu der Epidemie chronischer Krankheiten beiträgt, die wir in den letzten 150 Jahren erlebt haben. Dieses Thema liegt mir so sehr am Herzen, dass ich derzeit zusammen mit Chris Knobbe ein neues Buch darüber schreibe, das nächstes Jahr erscheinen wird.

Vor 150 Jahren lag unser LA-Konsum zwischen 2 und 3 Gramm pro Tag. Heute liegt er 10 bis 20 Mal höher. Dies führt zu schweren mitochondrialen Funktionsstörungen, Insulinresistenz, verminderten NAD+-Werten, Fettleibigkeit und einer radikalen Abnahme der Fähigkeit, Zellenergie zu erzeugen.

Es liegt auf der Hand, dass für die Herstellung von künstlichem Fleisch Basissubstrate oder Bausteine benötigt werden, um das eigentliche Lebensmittel zu erzeugen. Die Gentechnik wird in erster Linie eingesetzt, um den Geschmack und die Beschaffenheit von echtem Fleisch zu reproduzieren. Was dieser Prozess bei Steroiden nicht schafft, ist die gesunde Fettsäurezusammensetzung von echtem Fleisch. Und warum?

Weil sie Raps und Färberdistel als Hauptfettquelle für ihre Produkte verwenden. Das in Beyond Meats verwendete Färberdistelöl besteht zu fast 80 % aus LA. Das im Impossible Burger verwendete Rapsöl hat einen Anteil von nur 21 % LA, sollte also besser sein, aber beide sind außerordentlich stark mit ungesunden Mengen an LA belastet.

Sie wären exponentiell besser bedient, wenn Sie echtes Fleisch aus biologischem Anbau und artgerechter Haltung wählen würden. Der Grund dafür ist, dass der LA-Gehalt von Rind- und Bisonfleisch außerordentlich niedrig ist und meiner Meinung nach einer der Hauptgründe dafür ist, dass sie so gesund für Sie sind.

Das liegt vor allem daran, dass ein Überschuss an LA außerordentlich oxidationsanfällig ist und sehr gefährliche Oxidationsnebenprodukte, so genannte OXLAMs (oxidative Linolsäuremetaboliten), verursacht, die Ihre DNA, Proteine, Mitochondrien und Zellmembranen zerstören.

Eine Portion von einem halben Pfund biologischem, grasgefüttertem Rindfleisch liefert weniger als ein halbes Gramm LA (500 mg). Vergleichen Sie dies mit einer Portion Impossible Burger oder Beyond Meat Burger, die die 10- bis 20-fache Menge an LA enthalten.

Fake-Fleisch verfehlt also nicht nur alle im Rest dieses Artikels besprochenen Maßnahmen, sondern trägt auch zu der katastrophalen metabolischen Verschlechterung Ihrer Gesundheit bei, die durch andere verarbeitete und ultraverarbeitete Lebensmittel verursacht wird. Ich habe vor kurzem ein Interview mit Tucker Goodrich über die Gefahren von LA geführt; weitere Informationen finden Sie in diesem Interview.

Die Fleischimitate-Industrie bietet keine echten Lösungen an

In den letzten Jahren hat sich eine wachsende Zahl von Start-up-Unternehmen der schönen neuen Welt angeschlossen, um echtes Fleisch durch ultraverarbeitete Fleischimitate zu ersetzen, die mit verschiedenen Mitteln „gezüchtet“ werden.

Dazu gehören das israelische Unternehmen Aleph Farms, das Mitte 2019 das erste im Labor gezüchtete Steak auf den Markt brachte, das Unternehmen Shiok Meats aus Singapur, das sich auf im Labor gezüchtete Garnelen spezialisiert hat, und Beyond Meat, das in seinen chinesischen Anlagen Imitationen von Rind-, Schweine- und Hühnerfleisch herstellt.

Und dann gibt es noch den Impossible Burger, der mit gentechnisch verändertem Soja hergestellt wird und jetzt in Burger-Ketten, Restaurants, Lebensmittelgeschäften und Target-Filialen in den USA erhältlich ist.

Trotz der behaupteten Nachhaltigkeit zeigt eine sorgfältige Prüfung des Impact Report für 2019 und anderer Daten, dass dieses „Fleisch“ auf Sojabasis die Umwelt stärker belastet als die Produktion von biologischem, grasgefüttertem Rindfleisch, das unter Berücksichtigung aller relevanten Faktoren netto negative Emissionen aufweist.

Ein Bericht über die Bewertung des Kohlenstoff-Fußabdrucks für White Oak Pastures – ein ökologischer, grasgefütterter Viehzuchtbetrieb – zeigt, dass die gesamten Netto-Kohlenstoffemissionen dieser Art der Rindfleischproduktion bei Berücksichtigung von Darmemissionen, Gülleemissionen, Kohlenstoffbindung im Boden, Kohlenstoff aus der Vegetation, verschiedenen landwirtschaftlichen Aktivitäten, Schlachtung und Transport einen negativen Wert von 3,5 Kilo Kohlenstoffemissionen pro Kilo Frischfleisch aufweisen.

Damit ist dieses integrierte, ganzheitliche System sechsmal kohlenstoffeffizienter als das durchschnittliche CAFO-Produktionsmodell (Confined Animal Feeding Operation). Das Gleiche kann man nicht von GE-Soja behaupten. Die Daten zeigen auch, dass gentechnisch veränderte Soja- und Maisfarmen eine der Hauptquellen für Wasser und Luftverschmutzung und die Hauptverursacher der Zerstörung von Grasland und Wäldern sind.

Regenerative Weidehaltung ist eine Schlüsselaktivität, die für die optimale Bindung von Kohlendioxid aus der Atmosphäre in unseren Weidegebieten erforderlich ist, während der Anbau von gentechnisch verändertem Soja mit resistenten Superunkräutern und Superschädlingen sowie einer unkontrollierbaren Kreuzkontamination verbunden ist.

Zusammengenommen beweisen diese Daten, dass, wenn Nachhaltigkeit und Umweltschutz tatsächlich Priorität haben, regenerative landwirtschaftliche Praktiken mit Weidehaltung der richtige Weg sind und nicht die Herstellung von Kunstfleisch und Junk Food.

Gefälschtes Fleisch ist ein weiterer Versuch, die Lebensmittelversorgung zu kontrollieren

Warum unterstützen unsere Politiker in Anbetracht all dessen, was wir wissen, nicht die ökologische, regenerative und biodynamische Landwirtschaft, die nachweislich positive Auswirkungen auf die Umwelt, das Klima und die menschliche Gesundheit hat? Es scheint so, als ob dies eine Selbstverständlichkeit wäre.

Die Antwort ist leider, dass es nicht wirklich darum geht, was das Beste für den Planeten oder seine Bewohner ist. Es geht um Wohlstand und Machtausbau. Kurz gesagt, das Aufkommen von künstlichem Fleisch ist ein weiterer Versuch, die globale Nahrungsmittelversorgung durch Patente zu kontrollieren, so wie auch Grundnahrungsmittel genetisch verändert und patentiert wurden.

Sobald lebende Tiere eliminiert und durch patentierte pflanzliche Alternativen ersetzt werden – so wie handelbares Erbstück- und konventionelles Saatgut durch patentiertes Saatgut ersetzt wurde, für das man jede Saison bezahlen muss -, werden private Unternehmen effektiv die gesamte Lebensmittelversorgung kontrollieren, und sie werden diejenigen sein, die davon profitieren, und nicht die Bauern.

Indem sie die Lebensmittelversorgung kontrollieren, werden private Unternehmen letztendlich die Möglichkeit haben, Länder und ganze Bevölkerungen zu kontrollieren. Wenn wir zulassen, dass sich dieser Trend fortsetzt, werden die Biotech-Unternehmen letztendlich die Landwirte und Viehzüchter aus der Gleichung verdrängen.

Wenn man sich die Entwicklung ansieht, kann man leicht erkennen, dass patentierte Lebensmittel die Ernährungssicherheit bedrohen. Sie stärken sie keineswegs.

Die Umweltschützerin und GVO-Gegnerin Vandana Shiva, Ph.D., ist eine unverblümte Kritikerin der industriellen Lebensmittelbewegung und insbesondere der Übernahme von gentechnisch veränderten Lebensmitteln und weist auf die vielen sozialen und ökologischen Probleme hin, die ein patentiertes Lebensmittelsystem verursacht.

Wie Shiva in einem Artikel vom 18. Juni 2019 feststellte, „Biodiversitätsintensive und giftfreie Landwirtschaft … produziert mehr Nahrung pro Hektar und verjüngt gleichzeitig den Planeten. Sie zeigt den Weg zu ‚Null Hunger‘ …“ Sie weist auch darauf hin, dass die industrielle Landwirtschaft zwar 75 % der verfügbaren Anbauflächen nutzt, aber nur 30 % der Lebensmittel produziert, die wir tatsächlich essen.

Währenddessen liefern kleine, biodiverse Bauernhöfe, die 25 % des Landes nutzen, 70 % der Lebensmittel“, schreibt sie. „Wenn der Anteil der industriellen Landwirtschaft und der industriellen Lebensmittel an unserer Ernährung auf 45 % steigt, werden wir einen toten Planeten haben. Einen Planeten ohne Leben und ohne Nahrung. Der verrückte Ansturm auf Fake Food und Fake Meat, der die Vielfalt unserer Lebensmittel und Lebensmittelkulturen und die Rolle der biologischen Vielfalt bei der Erhaltung unserer Gesundheit ignoriert, ist ein Rezept zur Beschleunigung der Zerstörung des Planeten und unserer Gesundheit.

Gefälschtes Fleisch ist ultraverarbeitetes Essen

In der Tat gibt es in Bezug auf Ernährung und Gesundheit keinen Grund zu der Annahme, dass irgendeines dieser Fleischimitate besser – oder auch nur gleichwertig – mit echtem Fleisch sein könnte.

Produkte am anderen Ende des „erheblich veränderten“ Spektrums wurden eindeutig mit Fettleibigkeit, schlechter Gesundheit und frühem Tod in Verbindung gebracht.

Jedes Lebensmittel, das nicht direkt von der Rebe, dem Boden, einem Strauch, einem Baum, einem Gewässer oder einem Tier stammt, gilt als verarbeitet. Je nachdem, wie stark das Lebensmittel verändert wurde, kann die Verarbeitung minimal oder erheblich sein. Ein Kennzeichen ultraverarbeiteter Lebensmittel sind ihre langen Zutatenlisten.

Produkte, die am anderen Ende des Spektrums der „erheblich veränderten“ Lebensmittel stehen, wurden in einer Reihe von Studien eindeutig mit Fettleibigkeit, schlechter Gesundheit und frühem Tod in Verbindung gebracht.

In einer Studie mit 104.980 Teilnehmern, die im Durchschnitt fünf Jahre lang beobachtet wurden, erhöhte beispielsweise jede 10-prozentige Zunahme des Verzehrs ultraverarbeiteter Lebensmittel die Krebsrate um 12 %, was neun zusätzlichen Krebsfällen pro 10.000 Personen pro Jahr entspricht. Insbesondere das Brustkrebsrisiko stieg um 11 % pro 10 % mehr an ultraverarbeiteten Lebensmitteln.

Während Zucker und ungesunde Fette (pflanzliche Öle) die Hauptbestandteile sind, die im Verdacht stehen, diese Auswirkungen zu verursachen, gibt es allen Grund zu der Annahme, dass gefälschtes Fleisch eine ähnliche Auswirkung hat, wie ich sie im obigen Abschnitt erwähnt habe. Aufgrund all dieser Faktoren fällt künstliches Fleisch in die Kategorie der ultrahochverarbeiteten Lebensmittel mit höherem Risiko.

Fleisch auf Basis menschlicher Zellen

Wie in dem dystopischen Film „Soylent Green“ arbeiten Wissenschaftler jetzt sogar an Fleisch, das aus menschlichen Zellen gezüchtet wird, die aus der Innenseite Ihrer Wange gewonnen werden.

Die Erfinder dieses grausigen Produkts – das vorerst als „Kunst“ präsentiert wird – sind Andrew Pelling, ein Wissenschaftler und Gründer des Biotech-Unternehmens Spiderwort, Grace Knight, eine Industriedesignerin, und Orkan Telhan, ein Künstler. Wie die Tech Times am 22. November 2020 berichtet

Ein neues „DIY-Mahlzeitenkit“, mit dem Steaks gezüchtet werden können, die größtenteils aus menschlichen Zellen bestehen, wurde erst kürzlich vom Londoner Design Museum als „Design des Jahres“ nominiert. Es heißt „Ouroboros Steak“ und ist nach dem kreisförmigen Symbol einer Schlange benannt, die dafür bekannt ist, dass sie sich selbst mit dem Schwanz voran frisst. Dieser hypothetische Bausatz würde später alles enthalten, was eine Person braucht, um aus ihren eigenen Zellen Miniatursteaks aus menschlichem Fleisch zu züchten …

Die Mensch-Zell-Steak-Kits sind noch nicht im Handel erhältlich, aber man fragt sich, wie jemand auf die Idee kommen konnte, dass dies eine brauchbare Idee sein könnte. Würden Sie einen Klumpen Fleisch essen, der aus Ihrem eigenen Körper besteht? Kritiker haben die Frage aufgeworfen, ob dies als Kannibalismus angesehen werden könnte. Befürworter des Konzepts behaupten, dass dies nicht der Fall ist, da es aus Ihren eigenen Zellen gezüchtet wird.

Sollte dieses Konzept jedoch jemals kommerziell verfügbar werden, was würde Sie daran hindern, Fleisch aus den Zellen anderer Menschen zu züchten? Ist es nur Kannibalismus, wenn man das geklonte Fleisch von jemand anderem als sich selbst isst? Abgesehen von diesen heiklen Debatten wird wahrscheinlich allein der Ekelfaktor verhindern, dass dieses Konzept auf den Markt kommt.

Die Tech Times weist darauf hin, dass dieses spezielle Konzept auch nicht annähernd so tierfreundlich ist, wie man denken könnte, da die menschlichen Zellen in fötalem Rinderserum gezüchtet werden – Blut, das ungeborenen Kälberföten entnommen wird. Eine Alternative könnte die Verwendung von abgelaufenem menschlichem Blut aus Blutbanken sein.

Echte Nahrung = Leben

In ihrem Artikel aus dem Jahr 2019 erörtert Shiva die fortschreitenden Versuche, das globale Lebensmittelsystem mit immer mehr gefälschten Lebensmitteln und Fleischimitaten zu industrialisieren, und die damit unweigerlich verbundene Zerstörung:

Essen ist keine Ware, es ist kein ‚Zeug‘, das mechanisch und künstlich in Laboren und Fabriken zusammengesetzt wird. Lebensmittel sind Leben. Lebensmittel enthalten die Beiträge aller Lebewesen, die das Nahrungsnetz bilden, und sie haben das Potenzial, das Netz des Lebens zu erhalten und zu regenerieren. Lebensmittel bergen auch das Potenzial für Gesundheit und Krankheit, je nachdem, wie sie angebaut und verarbeitet wurden … Eine alte Upanishad erinnert uns daran, dass „alles Nahrung ist, alles ist die Nahrung von etwas anderem“, und Hippokrates sagte: „Lass die Nahrung deine Medizin sein“. Im Ayurveda, der alten indischen Wissenschaft vom Leben, wird Nahrung als ’sarvausadha‘ bezeichnet, die Medizin, die alle Krankheiten heilt.

Industrielle Lebensmittelsysteme haben Lebensmittel auf eine Ware reduziert, auf „Zeug“, das dann im Labor hergestellt werden kann. In diesem Prozess wurden sowohl die Gesundheit des Planeten als auch unsere Gesundheit nahezu zerstört. 75 % der planetarischen Zerstörung von Boden, Wasser und biologischer Vielfalt sowie 50 % der Treibhausgasemissionen gehen auf das Konto der industriellen Landwirtschaft, die auch zu 75 % der ernährungsbedingten chronischen Krankheiten beiträgt.

Wenn man sich den gesamten ökologischen Kreislauf ansieht – von dem die Weidehaltung ein entscheidender Teil ist – kann man deutlich erkennen, wie die industrielle Landwirtschaft und die Herstellung von Fleischimitaten die fortschreitende Zerstörung vorantreiben, und doch wird dieser zerstörerische Kreislauf im Namen erschwinglicher Lebensmittel und der Notwendigkeit, eine wachsende Bevölkerung zu ernähren, verteidigt.

Sicherlich müssen wir die Nahrungsmittelproduktion auf erschwingliche Weise maximieren, aber was hier vorgeschlagen wird, ist unglaublich kurzsichtig, da es die gesamte Nahrungsmittelproduktion in Labors und Fabriken verlagert, die patentierte Nahrungsmittel produzieren, deren Gewinne nie die breite Bevölkerung erreichen.

Man muss sich auch fragen, ob die Menschen in der Lage sein werden, ein langes produktives Leben zu führen, wenn sie sich ausschließlich von gefälschten Lebensmitteln ernähren. Denken Sie einmal darüber nach. Die Getreideproduktion wird bereits von patentierten gentechnisch veränderten Getreidesorten beherrscht. Wenn man dann noch gefälschte „Milch“- und „Eier“-Produkte sowie gefälschtes Rindfleisch, Geflügel und Meeresfrüchte hinzunimmt, was bleibt dann noch an echten Lebensmitteln übrig?

Im Wesentlichen Obst und Gemüse, aber auch diese Lebensmittel werden irgendwann zum Freiwild für Reengineering und Patentierung. Das ist ein gefährlicher Trend, der enorme Risiken für die Ernährungssicherheit und die globale Gesundheit birgt.

Wählen Sie biologisch, biodynamisch und/oder grasgefüttert

Seit Jahren plädiere ich für eine biologische (oder besser noch biodynamische) Ernährung, um Ihre Gesundheit zu optimieren, häufige Gesundheitsprobleme zu vermeiden, die Umwelt zu regenerieren und das Klima zu normalisieren. Wenn Sie sich für Bio-Lebensmittel entscheiden, sind Sie weniger Pestiziden, Herbiziden, gentechnisch veränderten Zutaten, synthetischen Lebensmittelzusatzstoffen und Nano-Inhaltsstoffen ausgesetzt, von denen viele nicht auf dem Lebensmitteletikett erscheinen.

Neben dem Schutz der Umwelt und der Wiederherstellung des Bodens unterstützt der Kauf von Bio-Lebensmitteln auch das Wohlergehen der Tiere und fördert die Artenvielfalt von Pflanzen und Wildtieren. Obwohl viele die im Labor hergestellten Fleischersatzprodukte als das kleinere Übel im Vergleich zu den derzeit den Markt beherrschenden Kraftfutterbetrieben ansehen, ist die Änderung der natürlichen Ordnung des Lebenszyklus nicht die Lösung.

Analysen zur regenerativen Landwirtschaft haben gezeigt, dass eine ganzheitliche Herdenhaltung positive Auswirkungen auf die Umwelt hat und gesunde Fleisch- und Milchprodukte erzeugt.

Letztlich tragen gefälschte Lebensmittel dazu bei, dass immer mehr Menschen an ernährungsbedingten Krankheiten wie Diabetes, Herzkrankheiten und Fettleibigkeit leiden. Aus gesundheitlichen und ökologischen Gründen und für Ihre Zukunft empfehle ich, auf Fleischalternativen zu verzichten und sich für echtes Rindfleisch aus regenerativer Landwirtschaft zu entscheiden.

Wenn Sie Fleisch kaufen, achten Sie auf einen örtlichen Biobauern oder auf Demeter (biodynamisch) und American Grassfed Association (AGA) zertifiziertes Fleisch. Diese Gütesiegel kennzeichnen Lebensmittel, die mit hochwertigen, nachhaltigen und umweltfreundlichen Methoden erzeugt wurden.

