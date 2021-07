Wütender Pathologe: All diese „Corona-Fälle“ sind gar keine Fälle!

Der PCR-Test ergibt in mehr als 95 Prozent der Fälle ein falsch positives Ergebnis. Das sagt der kanadische Pathologe Roger Hodkinson in dem folgenden Video, das von der ehemaligen BBC-Reporterin Anna Brees in den sozialen Medien veröffentlicht wurde. Diese falsch-positiven Fälle sind die treibende Kraft hinter den Diagrammen, die Sie in den Morgenzeitungen sehen, sagte Hodkinson.

„Das sind überhaupt keine Fälle!“, sagte er dem Publikum. „Sie sind genauso gesund wie du!“

Der Arzt fügte hinzu, dass die Wahrheit von den Mainstream-Medien brutal unterdrückt wird. „Sie belügen dich jeden Abend im Fernsehen.“ Dr. Hodkinson fügte hinzu, dass in den sozialen Medien eine umfassende Zensur stattfindet und die Wahrheit nur durch alternative Medien ans Licht kommt.

Auch Ärzte lügen Sie an, betonte der Pathologe. „Sie sind Feiglinge und halten den Mund und lassen das Einkommen über die Moral siegen. Diese ethischen Grundsätze – vor allem das Verbot der Körperverletzung und die Einwilligung nach Aufklärung – werden von unserer Regierung mit Füßen getreten!“

„Politiker und ihre nicht gewählten Marionetten benutzen Angst als Vorwand, um lächerliche Verpflichtungen aufzuerlegen, deren Wirksamkeit nicht erwiesen ist“, sagte er.

Der Pathologe machte Ende letzten Jahres Schlagzeilen, als er sagte, dass die Menschen von ihren Regierungen „getäuscht“ werden und dass das Coronavirus nicht schlimmer als eine „schwere Grippe“ sei. Er sprach von „dem größten Schwindel aller Zeiten“. „Es gibt eine unbegründete Hysterie, die von den Medien und den Politikern angeheizt wird“.

