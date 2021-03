Während der großen jährlichen Legislaturperiode in Peking am Dienstag sprach Präsident Xi Jinping zu führenden Politikern der Volksbefreiungsarmee (PLA) und erklärte dem Militär, es müsse „bereit sein, auf immer schwierigere und komplexere Sicherheitsherausforderungen zu reagieren“, denen sich die Nation gegenübersieht.

„Die derzeitige Sicherheitslage unseres Landes ist weitgehend instabil und unsicher“, sagte Xi in der Ansprache, die zwei Tage nach der feurigen Warnung des chinesischen Außenministers Wang Yi an dieselbe Versammlung gerichtet war, wonach die USA „Grenzen überschreiten“ und „mit Feuer Spielen“ auf die chinesische Souveränität über Taiwan.

Präsident Xi fuhr fort: „Das gesamte Militär muss das Verhältnis zwischen Kapazitätsaufbau und Kampfbereitschaft koordinieren, jederzeit auf eine Vielzahl komplexer und schwieriger Situationen vorbereitet sein, entschlossen die nationale Souveränität, Sicherheit und Entwicklungsinteressen schützen und den umfassenden Aufbau eines modernen sozialistischen Staates stark unterstützen“, so die South China Morning Post.

Xi, der auch als Chef der Zentralen Militärkommission fungiert, bekräftigte außerdem die Notwendigkeit einer „strategischen Abschreckung auf hohem Niveau und eines gemeinsamen Kampfsystems“ sowie einer schnellen Innovation im Bereich der Verteidigungstechnologie.

Seine Worte stimmten mit der Einschätzung von Verteidigungsminister General Wei Fenghe überein, der am Samstag erneut eine Erhöhung der Kampfbereitschaft der Streitkräfte anmahnte und sagte, die nationale Sicherheit sei „in eine Hochrisikophase“ eingetreten.

„Wir stehen vor wachsenden Aufgaben in der Landesverteidigung… und wir müssen die militärische Ausbildung und die Kampfbereitschaft umfassend verbessern, um unsere strategischen Fähigkeiten zu erhöhen, damit wir uns gegen unsere starken Feinde durchsetzen können“, sagte der oberste General der Nation.„

Ein besonderes Beispiel, das bei den laufenden Treffen im Vordergrund stand, sind die jüngsten Marinemanöver der USA und westlicher Verbündeter in den von China beanspruchten Gewässern. Die USA und andere westliche Länder schüren häufig Unruhen in der Region und versuchen, mit dem Thema Südchinesisches Meer einen Keil zu treiben“, so Wang in den Kommentaren des chinesischen FM. Sie haben nur ein Ziel: den Frieden zu sabotieren und die regionale Stabilität zu stören“, sagte Wang.

Seine Bemerkungen betonten insbesondere den kriegerischen Ton im Kampf gegen „Hegemonie, Selbstherrlichkeit und Tyrannei“ der Vereinigten Staaten und ihrer Verbündeten sowie die „unverhohlene Einmischung in Chinas innere Angelegenheiten“ an Orten wie Hongkong und Taiwan.