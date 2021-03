Top-Professor prophezeit jetzt schon eine neue Schwemme an Coronaviren, die später in diesem Jahr zurückkehren werden

Obwohl das Vereinigte Königreich plant, alle Beschränkungen im Juni aufzuheben, sagt der Chief Medical Officer des Landes, dass es später in diesem Jahr eine neue „Welle“ des Coronavirus geben wird, was die Möglichkeit eröffnet, dass der Lockdown noch einmal verlängert wird.

Professor Chris Whitty warnte heute die Abgeordneten, dass „alle Modellierungen“ in Bezug auf COVID-19 zeigen, dass es am Ende des Sommers oder im Herbst ein Comeback geben wird.

Like I’ve been telling you: there is no end to lockdowns until we say Enough Is Enough. This is how we will live until enough of us insist „no more“.



‚All the modelling‘ predicts another Covid surge this year, CMO Chris Whitty tells MPs https://t.co/n0HVnQhHy0 via @Telegraph