Xiyouji: Meine Reise nach Westen – Pepe Escobar

Von Pepe Escobar

© Pepe Escobar

UNTERWEGS IN XINJIANG – Xuanzang, der wandernde buddhistische Mönch, ist zweifellos eine der außergewöhnlichsten Persönlichkeiten der Geschichte. In China wird er jedenfalls als solche angesehen.

Zu Beginn der Tang-Dynastie im 7. Jahrhundert brach Xuanzang von der kaiserlichen Hauptstadt Chang’an (dem heutigen Xi’an) auf und missachtete ein Verbot, in die „westlichen Regionen” zu reisen, um in Indien buddhistische Manuskripte zu beschaffen, die er ins Chinesische übersetzen wollte.

Er überquerte den Jadetorpass, wanderte weiter nach Westen, wäre in der Wüste beinahe verdurstet, überquerte die Schneegipfel des Tian-Shan-Gebirges zu Pferd nach Transoxiana und erreichte schließlich Indien, wo er mehrere Jahre studierte, bevor er 15 Jahre nach seiner Abreise mit 22 Pferden, beladen mit buddhistischen Manuskripten in Sanskrit, sowie religiösen Reliquien und unschätzbaren Buddha-Statuen nach Chang’an zurückkehrte.

Das ist genau mein Typ Mensch. Seit Ende der 1990er Jahre bin ich Xuanzangs Spuren gefolgt und habe mehrere Abschnitte der alten Seidenstraßen bereist. Xuanzang wurde in einem magisch angehauchten Roman aus dem 16. Jahrhundert, der in China sehr populär wurde, fiktiv wiedergeboren. Der Roman trägt den Titel Xiyouji oder „Reise nach Westen“. Genau das habe ich mir für den vergangenen September vorgenommen – eine kompakte Reise nach Westen für das digitale Zeitalter.

Die Seidenraupenzucht wurde bereits vor 5.000 Jahren am Gelben Fluss entwickelt – im historischen Kernland Chinas. Sie verbreitete sich nach Korea und Japan, wanderte aber vor allem nach Westen, entlang der legendären Seidenstraßen.

Der Beginn der Seiden-Geschichte ist im Nebel der Geschichte verborgen. In China ist es allgemein anerkannt, dass unter der Herrschaft von Kaiser Wu Di im zweiten Jahrhundert v. Chr. der Sonderbeauftragte Zhang Qian zweimal auf einer Geschäftsmission in die „weiten Regionen” westlich von China entsandt wurde.

Bald darauf trat der grenzüberschreitende Handel in eine neue Phase ein, wobei Seidenstoffe zu den wichtigsten Exportgütern gehörten. So wurde Zhang Qian offiziell als Wegbereiter der Seidenstraße gewürdigt – und mit dem Titel eines Herzogs ausgezeichnet. Heute werden im beeindruckenden Shaanxi History Museum in Xian seine Heldentaten und die anschließende Entwicklung der Seidenstraßen-Verbindungskorridore neben einer faszinierenden Sammlung von Artefakten aus der Seidenstraße detailliert dargestellt.

Die Seidenstraße, eigentlich ein Labyrinth von Straßen, begann in Chang’an, der alten Kaiserstadt, dem heutigen Xian. Von dort führte sie nach Westen durch die spektakulären Schluchten des Wei-Flusses zur Garnisonsstadt Lanzhou am östlichen Ende des Hexi-Korridors. Im Norden liegt die Wüste Gobi, im Süden die schneebedeckten Gipfel des Qilain Shan. Die Straße führt von Oase zu Oase bis nach Yumenguan, dem Jadetor-Pass, der die westliche Grenze Chinas markierte.

Für einen Seidenstraßen-Pilger wie diesen Auslandskorrespondenten ist dies die Reise seines Lebens – kombiniert mit der Weiterreise nach Westen, nach Xinjiang. Ich habe die ursprüngliche Seidenstraße schon einmal bereist, und dies ist mein fünfter Besuch in Xinjiang; allerdings fanden diese Reisen Ende der 1990er und in den 2000er Jahren statt. Zusammen genommen ist dies nun die erste Reise seit 10 Jahren und die erste nach Covid.

Auf nach Westen, vorbei am Jade-Tor-Pass

Der Zeitpunkt könnte nicht passender sein: direkt nach dem bahnbrechenden SCO-Gipfel in Tianjin Ende August/Anfang September und der Parade zum Tag des Sieges in Peking am 3. Oktober, mit der der 80. Jahrestag des Sieges Chinas über die japanische Aggression und den Nazifaschismus in Asien gefeiert wurde.

Es war an der Zeit, im Detail zu überprüfen, wie ein selbstbewusstes China seine Entwicklung im Westen vorangetrieben hatte, beflügelt durch die 1999 gestartete „Go West”-Kampagne. Dies fiel auch mit dem 70. Jahrestag der Gründung der Autonomen Region Xinjiang Uyghur zusammen. Ganz Xinjiang war in „70” rote Fahnen gehüllt.

Der erste Abschnitt meiner Reise war eine Solo-Tour, auf der ich der traditionellen Seidenstraße von Xian zum strategisch günstig gelegenen Lanzhou am Gelben Fluss folgte, das den gesamten Verkehr zwischen Zentralchina und dem Nordwesten beherrscht, und dann weiter zum sagenumwobenen Dunhuang und zum Jadetorpass. Ich vereinbarte mit einem lokalen Taxifahrer, den Tag mit einem Besuch des Passes zu verbringen, einschließlich der Überreste der Han-Großen Mauer. Er fand die Vorstellung toll, dass ein einsamer Ausländer mit seinem Taxi in die tiefe Wüste fuhr.

Dann nahm ich den Hochgeschwindigkeitszug von Lanzhou nach Urumqi (diese Strecke wurde bereits vor 11 Jahren in Betrieb genommen), der Hightech-Hauptstadt von Xinjiang, um mich einem chinesisch-uigurischen Produktionsteam anzuschließen und mit den Dreharbeiten für einen Dokumentarfilm über die Straße in Xinjiang zu beginnen.

Xinjiang, oder „Neue Territorien“, ist so groß wie Westeuropa und das ehemalige chinesische Turkestan. Es ist auch ein klassisches Gebiet der Seidenstraße, das sich entlang des nördlichen und südlichen Randes des Tarimbeckens erstreckt, einem der außergewöhnlichsten geografischen Hotspots der Erde. Im Zentrum liegt die sich ständig verändernde Sandwüste Taklamakan, umgeben von drei Gebirgsketten: dem Kunlun Shan, dem Tian Shan und dem Pamir.

Wir folgten zunächst der nördlichen Seidenstraße, von der wichtigen Oase Turfan über das Hightech-Zentrum Urumqi bis nach Kucha. durchquerten die Taklamakan-Wüste zur südlichen Seidenstraße und fuhren weiter über wichtige Oasen wie Yutian und Khotan bis zur ehrwürdigen Oase Kashgar am Fuße des Tian Shan und des Pamir, am Anfang der Karakorum-Autobahn, die wohl der Dreh- und Angelpunkt der alten Seidenstraße ist, die zum Herzen des Kernlandes führt: Süd-Zentralasien.

Unzählige Karawanen sind im Laufe der Jahrhunderte in den Sanden der Taklamakan („man kann hineinkommen, aber nicht wieder herauskommen“) umgekommen: Heute, dank der Modernisierung nach chinesischem Vorbild, können wir dies auf einer makellosen Autobahn in einem Mini-Konvoi von Toyota Land Cruisern tun.

Wir fuhren weiter über den Karakorum, einen zweispurigen, stark befahrenen Verkehrskorridor, den ersten Abschnitt des China-Pakistan Economic Corridor (CPEC), vorbei an der atemberaubenden Schönheit von Gletschern, Gipfeln und tiefblauen Seen bis hin zum Pamir-Gebirge und der hochgelegenen tadschikischen Boomtown Tashkurgan. weiter geht es zum Khunjerab-Pass und zur chinesisch-pakistanischen Grenze, bis nach Südasien.

Im Westen ist die historische Seidenstraße in drei wichtige chinesische Grenzgebiete unterteilt: Tadschikistan, Kirgisistan und insbesondere Kasachstan. Alashankou im Norden von Xinjiang ist Chinas wichtigster eurasischer Knotenpunkt – hier halten alle Züge, die Laptops aus Chongqing oder Haushaltswaren aus Yiwu transportieren, bevor sie weiter nach Westen bis nach Europa fahren.

Sozialismus mit chinesischen Merkmalen in der Praxis

China war schon immer eine Macht im Landesinneren – keine Seemacht. Seit der Vereinigung unter Qin Shi Huang im Jahr 221 v. Chr. war das territoriale Gebot stets „Nach Westen, in Richtung Kernland/südliches Zentralasien“. Dies führte zu einer Reihe von zeitweiligen Zusammenstößen mit vorwiegend nomadischen Völkern – Turkvölkern, Tibetern und Mongolen. Nur in Zeiten großer chinesischer Stärke – insbesondere unter den Han-, Tang- und Qin-Dynastien – konnte die chinesische Imperialmacht endgültig nach West-Zentralasien ausgedehnt werden.

Was wir heute in einem von Xi Jinping definierten „gemäßigt prosperierenden China“ sehen, das in der Denkweise einer selbstbewussten geoökonomischen Supermacht verankert ist, ist, wie der Sozialismus mit chinesischen Merkmalen die „westlichen Regionen“ erfolgreich in den offiziell so bezeichneten „chinesischen Traum“ integriert hat.

Urumqi ist heute ein Hightech-Zentrum, eine Nachbildung der Megastädte an der Ostküste, aber 4.000 km von Peking entfernt. Mit über 4 Millionen Einwohnern gilt es bestenfalls als Stadt der Stufe 3. Das Entwicklungsniveau im Vergleich zum Beginn des Jahrhunderts ist einfach umwerfend.

Wir reisten mit einem erstklassigen uigurischen Team durch Xinjiang. Unsere Produzenten vor Ort, Übersetzer und hochqualifizierten Fahrer waren alle Uiguren. Wir sprachen mit allen – von Baumwollpflückern über Basar-Genies bis hin zu unternehmungslustigen Geschäftsfrauen (nein, wir haben keine Opfer eines „Völkermords” gefunden). Wir nahmen an zwei traditionellen Hochzeiten teil – eine relativ zurückhaltend, die andere im Bollywood-Stil.

Gleichzeitig konnte man überall eine Flut von Mittelklassefamilien aus ganz China beobachten, die zum ersten Mal Xinjiang genossen, in einem selbst gefahrenen Tank 300 Jeep, der für nur 60 Dollar pro Tag gemietet werden konnte (weniger als 1 von 10 Chinesen war bisher in Xinjiang). Der Boom des Inlandstourismus ist bemerkenswert – wie der überfüllte Kamelparkplatz, auf dem ganze Familien ihr Kamelkaraffenabenteuer in den Sanddünen außerhalb von Dunhuang verewigen. Die Altstadt von Kashgar war während der Golden Week – einem 8-tägigen Feiertag, von dem jeder Chinese träumt – so überfüllt, dass es fast unmöglich war, sich in den Hauptgassen fortzubewegen.

Dies ist nur ein erster Ansatz für die Reise meines Lebens – die Teil eines Buches über die alten und neuen Seidenstraßen sein wird, das nächstes Jahr veröffentlicht wird, sowie eines Dokumentarfilms, der vor Ende 2025 erscheinen soll (wir haben zwei Terabyte an Bildmaterial). Aber unter den vielen Höhepunkten gibt es einige, die man einfach nicht übersehen kann.

Energie. Xinjiang ist ein Energie-Mekka. Von Urumqi bis Turfan sehen wir von der sprichwörtlich makellosen Autobahn aus massive Elektrifizierung, Wälder aus Sonnenkollektoren, Wälder aus Windkraftanlagen und mindestens zwei riesige Solarparks. Xinjiang produziert so viel Energie, dass es großzügig in den Rest Chinas exportiert. Und natürlich kommen auch die wichtigsten Pipelineistan-Superstars – aus Turkmenistan, Kasachstan und bald auch Power of Siberia – hierher.

Integration der Hui (chinesische Muslime). Das berühmte muslimische Viertel von Xian, ganz in der Nähe des ikonischen Trommelturms, ist ein direkter Verbindungskorridor zur ehemaligen Seidenstraßen-Bedeutung der kaiserlichen Hauptstadt. Seit der Tang-Dynastie entschieden sich wandernde muslimische Händler – Araber, Türken, Sogdier, Perser – und Religionslehrer, in der toleranten Metropole zu leben. Im 8. Jahrhundert war Xian die größte und modernste Stadt der Welt. Heute leben mindestens 50.000 Huis – meist wohlhabende Basarhändler – in der Altstadt von Xian. Das Essen im muslimischen Viertel ist natürlich ein Traum.

Vom Leben in der Oase zu tiefblauen Bergseen

Respekt vor der Geschichte – Das Shaanxi History Museum in Xian und das Gansu Provincial Museum in Lanzhou bieten Seite an Seite eine unvergleichliche Sammlung absolut wertvoller Artefakte aus der Seidenstraße. Beide sind kostenlos, jederzeit gut besucht und faszinieren die TikTok/Bilibili-Generation mit ihrem immensen kulturellen Reichtum der Seidenstraße, darunter das ikonische Fliegende Pferd von Gansu: 1969 in Wuwei ausgegraben, repräsentiert es das „himmlische Ross” der Heartland-Tradition und wurde vor nicht weniger als 2.000 Jahren von einem unbekannten Handwerker der frühen Han-Dynastie gegossen. Es handelt sich dabei wohl um das eleganteste und raffinierteste chinesische Bronzeartefakt aller Zeiten.

Dunhuang. Seit den Zeiten des Han-Kaisers Wu Di, der die strategische Bedeutung der Oase erkannte, ein „leuchtendes Signalfeuer”: die letzte große Wasserstelle vor der furchteinflößenden Taklamakan-Wüste, an der sich die drei wichtigsten Seidenstraßen nach Westen kreuzen und die mit dem nahe gelegenen Jade-Tor-Pass verbunden ist (der sich auf den edlen Jade bezieht, der aus Khotan in Xinjiang nach China gebracht wurde).

Doch Dunhuangs Anspruch auf einen Platz im globalen Kulturpantheon beruht auf den buddhistischen Mogao-Höhlen, die seit dem 3. Jahrhundert und insbesondere während der Tang-Dynastie von Kaufleuten und Pilgern finanziert und in die weiche Felswand der Mingsha-Hügel gehauen wurden. Es handelt sich um Chinas – und weltweit – umfangreichste Sammlung buddhistischer Statuen, Gemälde und Manuskripte. Leider wurden viele der Originalmaterialien von europäischen Barbaren, Gelehrten und anderen gestohlen und befinden sich heute in ausländischen Museen. Peking kümmert sich bis ins kleinste Detail um die Mogao-Höhlen. Wir können sie nur in Begleitung eines Gelehrten/Führers besuchen; Fotos sind strengstens verboten; und das einzige Licht im Inneren der Höhlen kommt von der Taschenlampe des Führers. Ein magisches Erlebnis. Ich hatte das Privileg, eine ausführliche Erklärung zur Geschichte von Mogao von Helen zu erhalten, einem Mitglied der bemerkenswerten Dunhuang-Akademie, die in Archäologie promoviert.

Das Leben in der Oase der Uiguren. Von Turfan und Kucha an der nördlichen Seidenstraße über Yutian, Khotan und Yengisar an der südlichen Seidenstraße bis hin zum sagenumwobenen Kashgar – das ist das echte Leben in Xinjiang, wie es schon immer war, fernab vom reduktionistischen Unsinn des Westens, mit dem zusätzlichen Bonus von Smartphones und elektrischen SUVs. In allen Oasen leben überwiegend Uiguren, fast 70 %, mit einer beträchtlichen Hui-Minderheit. In der Nähe von Turfan befinden sich die fantastischen Ruinen von Gaochang, darunter die Überreste eines buddhistischen Klosters, sowie die Bezeklik-Höhlen am Rande der Flammenden Berge. „Bezeklik” bedeutet auf Uigurisch „Ort, an dem es Gemälde gibt”: Damit sind 77 Höhlen gemeint, die einst mit buddhistischen Wandmalereien aus dem 4. bis 10. Jahrhundert geschmückt waren. Selbst ein Schatten dessen, was es einmal war und heute noch ist, ist faszinierend.

Auf der südlichen Seidenstraße können wir die Essenz ihrer Faszination buchstäblich berühren und spüren: die beste Jade aus Khotan und Yutian (Marco Polo besuchte sie im 13. Jahrhundert); die beste Seide und die besten Seidenteppiche in Khotan; und die am schönsten verzierten Messer in Yengisar – der Messerhauptstadt der Welt (jeder uigurische Mann hat ein Messer, um seine Männlichkeit zu beweisen und jederzeit Melonen schneiden zu können).

Und dann ist da noch das Geheimnis der unglaublich köstlichen uigurischen Küche. Kein Geheimnis: kristallklares Wasser aus dem Tian-Shan-Gebirge, unverseuchte Böden, viel Sonnenschein, alles biologisch, weniger als null GVO. Jetzt geht es ans Feiern und ein ganzes Lamm verschlingen.

Die Durchquerung der Taklamakan – Der Heilige Gral jedes Seidenstraßenforschers. Heute muss man sich nicht mehr von sanft fließendem Wandersand oder unerwarteten Sandstürmen überwältigen lassen. Wir fuhren fast 500 km auf der Desert Highway: makelloser Asphalt, der berüchtigte Grüngürtel, der die Wüste an beiden Enden umgibt, das Schilf, das den „chinesischen Zauberwürfel” am Straßenrand bildet und ihn vor dem Sand schützt, sowie ein zusätzlicher grüner Zaun. Insgesamt ein Wunderwerk der Technik und des Umweltschutzes. Und am nächsten Tag legten wir noch einmal nach und fuhren 170 km durch den echten Wandersand, um etwas Atemberaubendes zu sehen: das alte kleine Dorf Daliyabuyi, mitten in der

Taklamakan, dem wohl abgelegensten Ort in Xinjiang. Die Einheimischen, in China als „der verlorene Stamm der Taklamakan“ bekannt, machen jetzt ernsthaft Geschäfte: Sie zeigten uns, wie sie ein paar komfortable B&Bs bauen, um die aufstrebende chinesische Offroad-Gemeinde zu versorgen. Wir sind einigen von ihnen im Sand begegnet. Noch gibt es kein WLAN.

Das Pamir-Gebirge – eines der schönsten Gebiete der Erde, das nur von der Pamir-Autobahn und ausgewählten Orten im Tian Shan, dem Karakorum im Norden Pakistans, dem Hindukusch in Afghanistan und dem Himalaya übertroffen wird. Man fährt auf der sprichwörtlich makellosen Autobahn und hat den mächtigen Muztagh Ata (7.500 m hoch) praktisch vor sich. Der Karakul-See auf 3.900 m Höhe ist mit seinem blauen, transparenten Wasser und seiner Ruhe unvergleichlich. Vom Seeufer aus können wir nicht weniger als 14 verschiedene Gletscher sehen. Coole kirgisische Nomaden-Cowboys hängen in der Nähe herum; man kann auf ihren Yaks reiten oder in ihren Jurten übernachten. Weiter unten an der Straße liegt Tashkurgan, das von Ptolemäus im 2. Jahrhundert als westlichster Punkt des „Landes von Ceres” – also China – erwähnt wurde. Xuanzang war im 7. Jahrhundert hier, als er bereits mit den buddhistischen Sutren beladen war, die er von Indien nach Xian brachte.

Von Xinjiang aus besteht die eigentliche Herausforderung darin, die G216 zu nehmen: 816 km in extrem großer Höhe, die als die gefährlichste Straße Chinas gilt, bis nach Tibet. Das wäre dann die vollständige Integration der westlichen Regionen. Nun, das klingt nach einem Plan für 2026. Die Seidenstraßen gehen weiter und weiter.