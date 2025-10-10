Unsere Existenz wird von Tag zu Tag prekärer

Paul Craig Roberts

Dasselbe gilt für Monarchen und „Autoritäre“. Es gibt viele Beispiele. Ich werde eines davon verwenden, das ich gerade vor mir habe, während ich Harry Elmer Barnes’ Buch The Genesis of the World War erneut lese.

Der Erste Weltkrieg wurde vom französischen Präsidenten geplant, der Elsass-Lothringen zurückgewinnen wollte, das Napoleon III. 1871 an Preußen verloren hatte, sowie vom russischen Außenminister und dem russischen Botschafter in Frankreich, die der Türkei die Dardanellen entreißen wollten – jene Meerenge, die das Schwarze Meer mit dem Mittelmeer verbindet. Ihre Verschwörung, um einen europäischen Krieg zu entfachen und diese Ziele zu erreichen, wurde über mehrere Jahre hinweg vorbereitet. Der französische Präsident Poincaré und die Russen – Außenminister Sasonow und der russische Botschafter in Frankreich Iswolski – waren sich nicht sicher, ob sie Deutschland und Österreich-Ungarn ohne britische Unterstützung entgegentreten konnten. Folglich zogen sie den britischen Außenminister Sir Edward Grey in ihren Plan hinein – ohne Wissen des britischen Monarchen.

Sobald die Allianzen und gegenseitigen Zusicherungen der Kriegsverschwörer feststanden, arrangierten und ermutigten die Russen und Franzosen das serbische Attentat auf den österreichischen Erzherzog, den Thronfolger, und seine Frau – und wenn sie nicht direkt verantwortlich waren, nutzten sie das Attentat, um die Räder des Krieges in Bewegung zu setzen. Russland behauptete, es müsse Serbien vor der Vergeltung des österreichisch-ungarischen Reiches schützen, und benutzte das österreichische Ultimatum an Serbien als Vorwand, um die russische Mobilmachung zu befehlen.

Die drei Monarchen – der britische König, der russische Zar und der deutsche Kaiser – waren Cousins ersten Grades, allesamt Enkel von Königin Victoria. Als der Zar ein Telegramm seines deutschen Cousins erhielt, in dem dieser warnte, dass Europa eine Katastrophe bevorstünde, falls der Krieg ausbräche, befahl der Zar, die russische Mobilmachung zu stoppen, überzeugt davon, dass sie nicht dazu dienen würde, Österreich einzuschüchtern, sondern den europäischen Krieg auszulösen. Die Minister des Zaren erklärten ihm jedoch, es sei zu spät, den allgemeinen Mobilmachungsbefehl zurückzunehmen, und die Mobilmachung wurde fortgesetzt.

Der Zar war nicht in die Verschwörung eingeweiht worden und war sich bestenfalls vage bewusst, was im Gange war. Als dem Zaren schließlich klar wurde, was geschah, war er nicht mehr in der Lage, den militärischen Eifer seiner Regierung zu kontrollieren. In einem Telegramm an seinen deutschen Cousin gestand er seine Hilflosigkeit gegenüber den Militaristen:

„Ich sehe voraus, dass ich sehr bald vom auf mich ausgeübten Druck überwältigt werde und gezwungen sein werde, extreme Maßnahmen zu ergreifen, die zum Krieg führen werden. Um ein solches Unglück wie einen europäischen Krieg zu vermeiden, bitte ich dich im Namen unserer alten Freundschaft, zu tun, was du kannst, um deine Verbündeten (Österreich) davon abzuhalten, zu weit zu gehen.“

Der Zar bat also Deutschland, Österreichs Handeln gegen Serbien zu mäßigen – was der Kaiser auch zu tun versuchte.

Die Antwort des Kaisers auf das Telegramm seines russischen Cousins lautete: „Ein Eingeständnis seiner eigenen Schwäche und der Versuch, die Verantwortung auf meine Schultern zu legen.“

Der Krieg, der aus der Unfähigkeit der britischen, deutschen, russischen Monarchen und des französischen Volkes, ihn zu verhindern, resultierte, zerstörte Europa. Er zerstörte das österreichisch-ungarische Reich und ließ Russland in die Hände Lenins fallen. Die Toten, die der Erste Weltkrieg in Frankreich und Großbritannien forderte, löschten eine ganze Generation von Führungspersönlichkeiten aus – Aristokraten, die zumindest noch ein Ehrsystem hatten, ob sie sich nun daran hielten oder nicht – und überließen die Führung „Jacken und Schafen“, um Giuseppe Di Lampedusas treffenden Ausdruck zu gebrauchen. Großbritannien war finanziell so geschwächt, dass es US-Präsident Franklin D. Roosevelt leichtfiel, den Zweiten Weltkrieg zu nutzen, um die Briten beiseitezuschieben und dem US-Dollar die Rolle und Macht einer Weltreservewährung zu verschaffen.

Deutschland, dessen Kaiser versucht hatte, den Ersten Weltkrieg zu verhindern, wurde dafür verantwortlich gemacht. Folglich wurde Deutschland in Versailles – entgegen der Zusicherung des US-Präsidenten Wilson – mit territorialen Verlusten und unbezahlbaren Reparationen konfrontiert, was den Zweiten Weltkrieg verursachte und Europa unter sowjetische Herrschaft über Osteuropa stellte.

Heute steht die Welt vor einer noch absurdiveren Situation. Israel – ein winziges Land ohne Ressourcen, außer amerikanischem Geld und Schutz – hält die westliche Außenpolitik, und offenbar auch die Russlands, in seinen winzigen Händen. Seit einem Vierteljahrhundert kämpfen Amerikaner, um arabische Nationen zu zerstören – im Interesse der Ausweitung von Groß-Israel. Amerikanische Soldaten wurde von ihrer lügenden Regierung gesagt, sie würden sterben und dauerhaft verkrüppelt werden, um Amerika vor einem nicht existierenden muslimischen Terrorismus zu schützen – während sie in Wirklichkeit für Groß-Israel starben.

Jetzt befinden wir uns auf einem neuen Weg zu unserer Zerstörung – im Dienste der Agenda der zionistischen amerikanischen Neokonservativen für ein hegemoniales Amerika und Israel. Wo ist die Führung, die das aufhält?