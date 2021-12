Yale-Epidemiologe: COVID-19 ist eine von den Behörden „erzeugte“ Pandemie der Angst

Laut dem Yale-Epidemiologen Dr. Harvey Risch war die COVID-19-Pandemie eine Pandemie der Angst, die von Personen erzeugt wurde, die nominell die Verantwortung trugen, als sich das Virus im vergangenen Jahr weltweit auszubreiten begann.

In einem Auftritt in der Sendung „American Thought Leaders“ von Epoch TV erklärte Risch, Professor für Epidemiologie an der Yale School of Public Health und der Abteilung für Epidemiologie und öffentliche Gesundheit der Yale School of Medicine, dass die gesamte Viruspandemie im Großen und Ganzen durch ein „gewisses Maß an Angst und die Reaktion der Menschen auf diese Angst“ gekennzeichnet war.

„Insgesamt würde ich sagen, dass wir eine Pandemie der Angst erlebt haben. Und die Angst hat fast jeden getroffen, während die Infektion relativ wenige betroffen hat“, sagte Risch.

„Im Großen und Ganzen war es eine sehr selektive Pandemie, die vorhersehbar war. Es wurde sehr stark zwischen jungen und alten, gesunden und chronisch kranken Menschen unterschieden. Wir haben also schnell gelernt, wer für die Pandemie gefährdet war und wer nicht.

„Die Angst wurde jedoch für alle erzeugt. Und das ist es, was die ganze Pandemie charakterisiert hat: das Ausmaß der Angst und die Reaktion der Menschen auf diese Angst.“

Risch hat mehr als 300 von Experten begutachtete Originalpublikationen verfasst und war früher Mitglied des Redaktionsausschusses des American Journal of Epidemiology.

