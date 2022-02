„Young Global Leaders“ des Weltwirtschaftsforums aufgedeckt

Von Jacob Nordangård

Übersetzung©: Andreas Ungerer

5.Februar 2022, Pharos

Durch sein Young Global Leaders Programm trägt das Weltwirtschaftsforum entscheidend zur Schaffung einer Welt bei, die sämtliche demokratischen Prinzipien unterwandert.

Mehrere Jahrzehnte lang hat dieses Programm willfährige Führungskräfte hervorgebracht, die als WEF-Agenten in Regierungen auf der ganzen Welt agieren. Die Folgen sind weitreichend und könnten sich als verheerend für die gesamte Menschheit erweisen.

Ich muß sagen, daß ich dann Namen wie Frau Merkel, sogar Wladimir Putin und so weiter erwähne – sie alle waren Young Global Leaders des Weltwirtschaftsforums. Aber worauf wir jetzt wirklich stolz sind, ist, daß wir mit der jungen Generation wie Premierminister Trudeau, dem argentinischen Präsidenten und so weiter die Kabinette infiltieren… Das ist in Argentinien so und jetzt auch in Frankreich… ~ (Klaus Schwab)