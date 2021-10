YouTube ändert seine Politik und verbietet Mercola, einschließlich Robert F. Kennedy Jr., innerhalb weniger Stunden mit einem genialen Schachzug

Mercola.com

Am 29. September 2021 hat YouTube unseren Kanal und die Kanäle mehrerer anderer, darunter Robert F. Kennedy Jr., wegen Verstoßes gegen die Gemeinschaftsrichtlinien gesperrt und gelöscht. Und das, obwohl ein Großteil unserer Inhalte seit über einem Jahrzehnt online ist und es nie Beschwerden von YouTube gab.

Wie Sie weiter unten sehen werden, ist dies ein eklatantes Beispiel dafür, wie Regierungen, technokratisch geführte Nichtregierungsorganisationen, Social-Media-Plattformen und Medien zusammenarbeiten und Angriffe koordinieren, um Menschen und Organisationen zu zensieren, mit denen sie nicht einverstanden sind oder die eine Bedrohung für ihre äußerst effektive Propaganda darstellen.

Die neue Politik von YouTube

Am 29. September aktualisierte YouTube seine Community-Richtlinien mit einer Erweiterung der bereits bestehenden Richtlinie zu medizinischen Fehlinformationen. Während sich die Richtlinie zuvor auf angebliche Fehlinformationen speziell im Zusammenhang mit COVID-Impfungen konzentrierte, umfasst die erweiterte Richtlinie nun ALLE Impfstoffe.

Kurz gesagt, ab dem 29. September 2021 ist es nicht mehr erlaubt, Videos zu veröffentlichen, in denen besprochen oder behauptet wird, dass JEDER Impfstoff gefährlich oder unwirksam ist. In der aktualisierten Richtlinie heißt es:

Wir haben immer wieder erlebt, dass falsche Behauptungen über die Coronavirus-Impfstoffe zu Fehlinformationen über Impfstoffe im Allgemeinen geführt haben, und wir sind jetzt an einem Punkt angelangt, an dem es wichtiger denn je ist, die Arbeit, die wir mit COVID-19 begonnen haben, auf andere Impfstoffe auszuweiten. Insbesondere werden Inhalte entfernt, die fälschlicherweise behaupten, dass zugelassene Impfstoffe gefährlich sind und chronische Gesundheitsschäden verursachen, die behaupten, dass Impfstoffe die Übertragung oder Ansteckung von Krankheiten nicht verringern, oder die falsche Informationen über die in Impfstoffen enthaltenen Stoffe enthalten.

Dazu gehören auch Inhalte, die fälschlicherweise behaupten, dass zugelassene Impfstoffe Autismus, Krebs oder Unfruchtbarkeit verursachen oder dass Substanzen in Impfstoffen die Empfänger verfolgen können. Unsere Richtlinien gelten nicht nur für bestimmte Routineimpfungen wie gegen Masern oder Hepatitis B, sondern auch für allgemeine Aussagen über Impfstoffe.

YouTube gewährt einige Ausnahmen von seinen neuen Zensurregeln, die in der mittlerweile klassischen Orwellschen Doppeldeutigkeit im Sinne der Aufrechterhaltung der „öffentlichen Diskussion und Debatte über den wissenschaftlichen Prozess“ gewährt werden.

Zu den Inhalten, die weiterhin zulässig sind, gehören Diskussionen über „Impfstoffpolitik, neue Impfstoffversuche und historische Erfolge oder Misserfolge bei Impfstoffen“ sowie persönliche Erfahrungsberichte über Impfstoffe – solange der Kanal kein Muster der Förderung von Impfstoff-Zögerlichkeit zeigt.

YouTube ändert seine Richtlinien und löscht sofort meinen Kanal

In der Aktualisierungsmitteilung heißt es zwar, dass es einige Zeit dauern wird, bis die neuen Richtlinien vollständig durchgesetzt sind, aber YouTube hatte von Anfang an klar im Visier, bestimmte Personen aus dem Verkehr zu ziehen. Sie sahen in mir eine so große Bedrohung, dass sie neue Regeln aufstellen mussten, um mich „rechtmäßig“ zu zensieren, weil sie es mit den bestehenden Regeln, gegen die ich nie verstoßen habe, nicht tun konnten.

Am selben Tag, nur wenige Stunden nach Bekanntgabe der neuen Regeln, sperrte YouTube unseren Kanal und löschte alle unsere Videos ohne Vorwarnung.

Das ist wirklich ein hinterhältiger Schachzug. Man ändert einfach die Regeln so, dass sie zu den (zuvor regelkonformen) Inhalten der Personen passen, die man entfernen möchte, und gibt den Nutzern keine Zeit, die Regeln einzuhalten, indem man Inhalte entfernt, die möglicherweise gegen sie verstoßen.

In Zukunft reicht es nicht mehr aus, die Vorschriften einzuhalten – Sie müssen auch vorausschauend vorgehen und sicherstellen, dass Ihre Videos nicht gegen eine künftige Richtlinie verstoßen, die in einem Moment ohne Vorankündigung erdacht werden kann. Was als Nächstes geschah, zeigt eindeutig eine koordinierte Absprache zwischen einer Reihe von Akteuren.

Zunächst einmal gibt YouTube zu, dass die neue Richtlinie nach Rücksprache mit lokalen und internationalen Gesundheitsorganisationen entwickelt wurde. Dazu gehören höchstwahrscheinlich die US Food and Drug Administration, die U.S. Centers for Disease Control and Prevention und die Weltgesundheitsorganisation. Es würde mich nicht überraschen, wenn eine oder mehrere der von Bill Gates gegründeten Organisationen, die sich mit Impfungen befassen, wie GAVI, ebenfalls konsultiert wurden.

Mehrere US-Regierungsbeamte haben mich auch als führende Bedrohung für die COVID-Impfkampagne bezeichnet, die in Wirklichkeit nur eine Fassade für eine viel größere und weitaus wichtigere Agenda ist, nämlich die Agenda „The Great Reset“. Machen Sie keinen Fehler, bei dieser Zensur geht es um Geld und geopolitische Kontrolle, nicht um die öffentliche Gesundheit.

WaPo-Journalist hatte Vorwissen über das Verbot

Am 29. September 2021, kurz nach 9 Uhr morgens, kontaktierte ein Journalist der Washington Post meine Medienabteilung und bat um einen Kommentar zur Sperrung meines Kanals durch YouTube.

Der Artikel war mit einem Embargo belegt, was bedeutet, dass der Journalist bereits darüber informiert war, dass mein Kanal aufgrund der neuen Regeln entfernt wurde, und der Artikel war wahrscheinlich bereits geschrieben, als er mich kontaktierte. Die WaPo veröffentlichte die Geschichte um 9:35 Uhr mit folgendem Auszug:

In einer E-Mail erklärte Mercola, er werde zensiert, und sagte, ohne Beweise vorzulegen, dass Impfstoffe viele Menschen getötet hätten … Mehr als ein Drittel der Weltbevölkerung ist geimpft worden, und die Impfstoffe haben sich als überwältigend sicher erwiesen.

Natürlich hat die WaPo auch keine Beweise dafür vorgelegt, dass die COVID-Impfungen „überwältigend sicher“ sind. Tatsächlich verweist der Hyperlink auf die Seite COVID-19 Reported Adverse Events (COVID-19 gemeldete unerwünschte Ereignisse) der CDC, auf der Warnungen vor Anaphylaxie, Thrombose mit Thrombozytopenie und Guillain-Barre-Syndrom nach der Janssen-Spritze, Myokarditis und Perikarditis nach den Pfizer- und Moderna-Spritzen sowie Todesfälle nach allen drei Spritzen aufgeführt sind.

Nachdem die WaPo ihren Artikel veröffentlicht hatte, folgten andere. Reuters übernahm zumindest einen ganzen Satz der Erklärung, die wir als Antwort auf Medienanfragen geschickt hatten:

In einer Presse-E-Mail für die Mercola-Website hieß es … ‚Wir sind auf der ganzen Welt geeint, wir werden nicht in Angst leben, wir werden zusammenstehen und unsere Freiheiten wiederherstellen.‘ Kennedy sagte in einer Erklärung: ‚Es gibt keinen Fall in der Geschichte, in dem Zensur und Geheimhaltung entweder die Demokratie oder die öffentliche Gesundheit vorangebracht haben.

Ein koordinierter Angriff auf die Meinungsfreiheit

Die gemeinsamen Aktionen von Regierung, Big Tech und Medien zeigen deutlich, dass es sich um einen koordinierten Angriff auf die Meinungsfreiheit der einfachen Amerikaner handelt. Regierungsvertreter haben öffentlich zugegeben, dass sie die Zensur mit Big-Tech-Plattformen koordinieren, was übrigens illegal ist.

YouTube, das sich im Besitz der Google-Muttergesellschaft Alphabet befindet, ändert nun plötzlich seine Regeln für medizinische Fehlinformationen, nachdem es sich mit lokalen und internationalen „Gesundheitsbehörden“ beraten hat, und schaltet sofort die Kanäle genau der Personen ab, die von denselben Regierungsvertretern als Hauptziel der Zensur identifiziert wurden.

Die Medien – von denen mindestens einer von der Änderung der YouTube-Richtlinien und der bevorstehenden Löschung unseres Kanals wusste – bitten uns dann um einen Kommentar und lassen uns praktisch keine Zeit für eine Antwort.

Dies ist übrigens eine klassische Medientaktik, die in Presseberichten verwendet wird. Indem sie keine Zeit für eine Antwort lassen, können sie dich für so ziemlich alles schuldig aussehen lassen. Die Weigerung, zu antworten, wirkt auf viele so, als hätte man keine gute Verteidigung oder Erklärung.

Wir sind auf der ganzen Welt geeint, wir werden nicht in Angst leben, wir werden zusammenstehen und unsere Freiheiten wiederherstellen.

Doch obwohl ich eine umfassende Antwort veröffentlicht habe, haben die Medien sie nicht aufgenommen. WaPo ging sogar so weit, das Wenige, was sie von meiner Antwort aufnahmen, falsch darzustellen, da ich ausdrücklich die Daten des Vaccine Adverse Events Reporting System (VAERS) zitierte, die in der Tat belegen, dass diese Impfungen „viele“ Menschen töten.

Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber für mich sind 15.386 gemeldete Todesfälle nach COVID-„Impfungen“ (Stand: 17. September 20215) nicht als unbedeutend abzutun.

Frontgruppe finanziert mit fraglichen Mitteln macht sich für Verbot stark

In dem Artikel der Washington Post wird der inzwischen berühmt-berüchtigte Bericht „Disinformation Dozen“ zitiert, der vom Centre for Countering Digital Hate (CCDH) und AntiVaxWatch.org erstellt wurde. – Derselbe Bericht, der von Facebook selbst entlarvt und widerlegt wurde.

Man fragt sich wirklich, wie es den Medien gelingt, die Frage nach der mangelnden Transparenz dieser Gruppen, insbesondere der völlig anonymen AntiVaxWatch.org, zu umgehen. Die CCDH ist jedoch nicht besser. Sie wird nicht nur von einem nicht registrierten ausländischen Agenten, Imran Ahmed, geleitet, sondern scheint auch durch „dunkle Gelder“ finanziert zu werden, d. h. durch Personen und Organisationen, deren Identitäten abgeschirmt oder nicht veröffentlicht werden.

„Wer finanziert diese Schwarzgeldgruppe im Ausland – Big Tech? Milliardär-Aktivisten? Ausländische Regierungen? Wir haben keine Ahnung“, sagte der Senator von Missouri, Josh Hawley, in einem Tweet vom 20. Juli 2021, und fügte hinzu: „Die Amerikaner verdienen es zu wissen, welche ausländischen Interessen versuchen, die amerikanische Demokratie zu beeinflussen.“

In der Tat scheint die CCDH zu dem Zweck gegründet worden zu sein, politische Aufträge zu erledigen. Ihr Vorsitzender, Simon Clark, ist ein Senior Fellow des Center for American Progress, das durch Schwarzgeld eines liberalen Schweizer Milliardärs namens Hansjörg Wyss finanziert wird. Wyss ist auch ein Vorstandsmitglied des Center for American Progress.

Laut Capital Research hat Wyss durch seine Finanzierung einer Washingtoner Beraterfirma namens Arabella Advisors, die es ermöglicht, seine Identität zu verschleiern, heimlich Einfluss auf die amerikanische Politik genommen. Der Reporter Hayden Lidwig hat auch das Innenleben von Arabella Advisors und den Einfluss des „dunklen Geldes“, das durch die Firma fließt, beschrieben und bemerkt, dass Arabella Folgendes betreibt:

.. eine riesige Anzahl von ‚Pop-up-Gruppen‘ … so genannt, weil sie fast nur aus raffinierten Websites bestehen, die an einem Tag auftauchen und am nächsten wieder verschwinden, normalerweise sobald die Kampagne vorbei ist.

Es ist also keine Überraschung, dass die CCDH, AntiVaxWatch und Arabella-Gründer Eric Kessler allesamt applaudieren und/oder Anerkennung für ihre Rolle bei der Abschaltung der im „Desinformation Dozen“-Bericht identifizierten Kanäle durch YouTube einheimsen.

Der Verlust unseres YouTube-Kanals ist zwar bedauerlich, aber nicht das Ende der Welt. Wir haben uns auf diese Eventualität vorbereitet und sind bereits auf andere Plattformen ausgewichen. Die Tatsache, dass YouTube hinterhältige Taktiken anwenden musste, nur um einen Vorwand zu haben, uns loszuwerden, beweist nur, wie willfährig wir eigentlich die ganze Zeit waren.

Diese Abschaltung zeigt auch, wie koordiniert diese Angriffe sind. Keiner handelt allein. Alle Kontrollmechanismen wurden abgeschafft, und sie arbeiten alle zusammen, weshalb es so schwierig ist, unter einem solchen Regime zu bestehen. Aber wir werden weitermachen.

