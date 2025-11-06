YouTube hat stillschweigend mehr als 700 Videos gelöscht, die israelische Menschenrechtsverletzungen dokumentieren

Von Nikita Mazurov, Jonah Valdez

Der Tech-Gigant löschte die Konten von drei prominenten palästinensischen Menschenrechtsgruppen – eine Kapitulation vor Trumps Sanktionen.

Eine Dokumentation über Mütter, die den Völkermord Israels in Gaza überlebt haben. Eine Video-Recherche, die Israels Rolle bei der Ermordung eines palästinensisch-amerikanischen Journalisten aufdeckt. Ein weiteres Video, das Israels Zerstörung palästinensischer Häuser im besetzten Westjordanland zeigt.

YouTube hat all diese Videos Anfang Oktober heimlich gelöscht, indem es die Konten, die sie gepostet hatten, zusammen mit den Archiven ihrer Kanäle von seiner Website gelöscht hat. Die Konten gehörten drei prominenten palästinensischen Menschenrechtsgruppen: Al-Haq, Al Mezan Center for Human Rights und dem Palestinian Centre for Human Rights.

Dieser Schritt erfolgte als Reaktion auf eine Kampagne der US-Regierung, die Rechenschaftspflicht für mutmaßliche israelische Kriegsverbrechen gegen Palästinenser in Gaza und im Westjordanland zu unterdrücken.

Die YouTube-Kanäle der palästinensischen Gruppen enthielten stundenlanges Filmmaterial, das mutmaßliche Verstöße der israelischen Regierung gegen das Völkerrecht sowohl im Gazastreifen als auch im Westjordanland dokumentierte und hervorhob, darunter die Tötung palästinensischer Zivilisten.

Ich bin ziemlich schockiert, dass YouTube so wenig Rückgrat zeigt“, sagte Sarah Leah Whitson, Geschäftsführerin von Democracy for the Arab World Now. „Es ist wirklich schwer vorstellbar, dass die Weitergabe von Informationen dieser palästinensischen Menschenrechtsorganisationen in irgendeiner Weise gegen Sanktionen verstoßen würde. Es ist enttäuschend und ziemlich überraschend, dass man sich dieser willkürlichen Einstufung dieser palästinensischen Organisationen beugt und sie nun zensiert.“

Nachdem der Internationale Strafgerichtshof Haftbefehle erlassen und den israelischen Premierminister Benjamin Netanjahu und den ehemaligen israelischen Verteidigungsminister Yoav Gallant wegen Kriegsverbrechen in Gaza angeklagt hatte, verschärfte die Trump-Regierung ihre Verteidigung der israelischen Maßnahmen, indem sie ICC-Beamte sanktionierte und Personen und Organisationen ins Visier nahm, die mit dem Gerichtshof zusammenarbeiten.

„YouTube unterstützt die Agenda der Trump-Regierung, Beweise für Menschenrechtsverletzungen und Kriegsverbrechen zu beseitigen.“

„Es ist empörend, dass YouTube die Agenda der Trump-Regierung unterstützt, Beweise für Menschenrechtsverletzungen und Kriegsverbrechen aus der Öffentlichkeit zu entfernen“, sagte Katherine Gallagher, leitende Anwältin beim Center for Constitutional Rights. „Der Kongress hatte nicht die Absicht, dem Präsidenten zu erlauben, den Informationsfluss an die amerikanische Öffentlichkeit und die Welt zu unterbinden – stattdessen sind Informationen, einschließlich Dokumente und Videos, ausdrücklich von dem Gesetz ausgenommen, das der Präsident als seine Befugnis für die Verhängung der ICC-Sanktionen angeführt hat.“

„Alarmierender Rückschlag“

YouTube, das zu Google gehört, bestätigte gegenüber The Intercept, dass es die Konten der Gruppen nach einer Überprüfung als direkte Folge der Sanktionen des Außenministeriums gegen die Gruppe gelöscht habe. Die Trump-Regierung verhängte die Sanktionen gegen die Organisationen im September wegen ihrer Zusammenarbeit mit dem Internationalen Strafgerichtshof in Fällen, in denen israelische Beamte wegen Kriegsverbrechen angeklagt wurden.

„Google verpflichtet sich zur Einhaltung der geltenden Sanktionen und Handelsgesetze“, sagte YouTube-Sprecher Boot Bullwinkle in einer Erklärung.

Gemäß den Richtlinien von Google zur Einhaltung von Sanktionen sind „Google-Publisher-Produkte nicht für Unternehmen oder Personen verfügbar, die unter geltende Handelssanktionen und Exportgesetze fallen“.

Al Mezan, eine Menschenrechtsorganisation in Gaza, teilte The Intercept mit, dass ihr YouTube-Kanal am 7. Oktober dieses Jahres ohne vorherige Ankündigung abrupt geschlossen wurde.

„Die Schließung des Kanals hindert uns daran, unsere Botschaft zu verbreiten und unsere Mission zu erfüllen“, sagte ein Sprecher der Organisation, „und verhindert, dass wir unsere Ziele erreichen, und schränkt unsere Möglichkeiten ein, das Publikum zu erreichen, dem wir unsere Botschaft vermitteln möchten.“

Der Kanal der in der Westbank ansässigen Organisation Al-Haq wurde am 3. Oktober gelöscht, wie ein Sprecher der Gruppe mitteilte, mit der Begründung von YouTube, dass dessen „Inhalte gegen unsere Richtlinien verstoßen“.

„Die Entfernung der Plattform einer Menschenrechtsorganisation durch YouTube ohne vorherige Warnung stellt einen schwerwiegenden Verstoß gegen Grundsätze und einen alarmierenden Rückschlag für die Menschenrechte und die Meinungsfreiheit dar“, erklärte der Sprecher von Al-Haq in einer Stellungnahme. „Die US-Sanktionen werden dazu genutzt, die Rechenschaftspflicht in Bezug auf Palästina zu untergraben und palästinensische Stimmen und Opfer zum Schweigen zu bringen, was sich auch auf andere Plattformen auswirkt, die ebenfalls im Rahmen solcher Maßnahmen handeln, um palästinensische Stimmen weiter zum Schweigen zu bringen.“

Das Palestinian Center for Human Rights, das von den Vereinten Nationen als älteste Menschenrechtsorganisation im Gazastreifen bezeichnet wird, erklärte in einer Stellungnahme, dass die Maßnahme von YouTube „die Täter vor der Rechenschaftspflicht schützt“.

„Die Entscheidung von YouTube, das Konto von PCHR zu schließen, ist im Grunde eine von vielen Konsequenzen, mit denen wir als Organisation seit der Entscheidung der US-Regierung, unsere Organisationen für unsere legitime Arbeit zu sanktionieren, konfrontiert sind“, sagte Basel al-Sourani, internationaler Advocacy-Beauftragter und Rechtsberater der Gruppe. „YouTube behauptete, wir hätten gegen ihre Community-Richtlinien verstoßen, obwohl unsere gesamte Arbeit im Wesentlichen darin bestand, sachliche und evidenzbasierte Berichte über die Verbrechen gegen das palästinensische Volk zu veröffentlichen, insbesondere seit Beginn des anhaltenden Völkermords am 7. Oktober.“

„Damit macht sich YouTube mitschuldig daran, die Stimmen der palästinensischen Opfer zum Schweigen zu bringen“, fügte al-Sourani hinzu.

Blick über die USA hinaus

Die Löschung der Konten der drei Menschenrechtsgruppen hat laut einer Zählung von The Intercept insgesamt zur Löschung von mehr als 700 Videos geführt.

Die gelöschten Videos reichen von Untersuchungen, wie beispielsweise einer Analyse der Tötung der amerikanischen Journalistin Shireen Abu Akleh durch Israel, über Zeugenaussagen von Palästinensern, die von israelischen Streitkräften gefoltert wurden, bis hin zu Dokumentarfilmen wie „The Beach“ über Kinder, die am Strand spielten und durch einen israelischen Angriff getötet wurden.

Einige Videos sind weiterhin über Kopien verfügbar, die im Internet Archive Wayback Machine oder auf alternativen Plattformen wie Facebook und Vimeo gespeichert sind. Die Löschung betraf nur die offiziellen Kanäle der Gruppen; Videos, die von den gemeinnützigen Organisationen produziert, aber auf alternativen YouTube-Kanälen gehostet wurden, bleiben weiterhin verfügbar. Es gibt jedoch keinen Gesamtindex der von YouTube gelöschten Videos, und viele scheinen auch anderswo im Internet nicht verfügbar zu sein.

Die Gruppen befürchten, dass Videos, die an anderer Stelle online gepostet werden, bald gelöscht werden könnten, da viele der Plattformen, auf denen sie gehostet werden, ebenfalls in den USA ansässig sind. Die ICC selbst begann, die Nutzung von Dienstleistern außerhalb der USA zu prüfen.

Al-Haq erklärte, dass es ebenfalls nach Alternativen außerhalb von US-Unternehmen suchen werde, um seine Arbeit zu hosten.

YouTube ist nicht das einzige US-amerikanische Technologieunternehmen, das palästinensischen Menschenrechtsgruppen die Nutzung seiner Dienste verweigert. Der Sprecher von Al-Haq sagte, dass Mailchimp, der Mailinglisten-Dienst, im September ebenfalls das Konto der Gruppe gelöscht habe. (Mailchimp und seine Muttergesellschaft Intuit reagierten nicht sofort auf eine Anfrage nach einer Stellungnahme.

Nachgeben gegenüber Trumps Forderung

Sowohl die US-amerikanische als auch die israelische Regierung schützen sich seit langem vor dem IStGH und der Rechenschaftspflicht für ihre mutmaßlichen Kriegsverbrechen. Keines der beiden Länder ist Vertragspartei des Römischen Statuts, dem internationalen Vertrag, mit dem der Gerichtshof gegründet wurde.

Im November 2024 erließen die Staatsanwälte des IStGH Haftbefehle gegen Netanjahu und Gallant und beschuldigten die Politiker, Zivilisten absichtlich ausgehungert zu haben, indem sie Hilfslieferungen nach Gaza blockierten. Sowohl die Biden- als auch die Trump-Regierung lehnten die Rechtmäßigkeit der Haftbefehle ab.

Seit seiner Wiederwahl hat Trump eine aggressivere Haltung gegenüber der Rechenschaftspflicht Israels eingenommen. Zu Beginn seiner zweiten Amtszeit erneuerte Trump die Sanktionen gegen den IStGH und verhängte neue, strengere Maßnahmen gegen Gerichtsbeamte und alle, die beschuldigt werden, deren Bemühungen zu unterstützen. Im September sanktionierte er in einer neuen Verordnung ausdrücklich die drei palästinensischen Gruppen.

Die Maßnahmen der USA folgten auf die Einstufung von Al-Haq als „terroristische Organisation“ durch Israel im Jahr 2021 und eine Online-Verleumdungskampagne pro-israelischer Aktivisten, die versuchten, das Palästinensische Zentrum für Menschenrechte mit militanten Gruppen in Verbindung zu bringen.

Die Sanktionen frieren die Vermögenswerte der Organisationen in den USA ein und verbieten den sanktionierten Personen die Einreise in das Land. Bundesrichter haben bereits in zwei Fällen einstweilige Verfügungen zugunsten von Klägern erlassen, die argumentierten, die Sanktionen hätten ihre Rechte aus dem Ersten Verfassungszusatz verletzt.

„Die Trump-Regierung konzentriert sich darauf, zur Zensur von Informationen über israelische Gräueltaten in Palästina beizutragen, und die Sanktionen gegen diese Organisationen sind ganz bewusst so gestaltet, dass die Verbindung mit diesen Organisationen für Amerikaner, die sich um die Gesetze zur materiellen Unterstützung sorgen, beängstigend ist“, sagte Whitson von DAWN, die sich im September einer Koalition von Gruppen angeschlossen hatte, um die Trump-Regierung zur Aufhebung ihrer Sanktionen aufzufordern.

Wie viele andere Tech-Unternehmen hat sich YouTube bereitwillig den Forderungen sowohl der Trump-Regierung als auch Israels gebeugt. YouTube koordinierte sich mit einer von israelischen Tech-Arbeitern organisierten Kampagne, um Social-Media-Inhalte zu entfernen, die als kritisch gegenüber Israel angesehen wurden. In den USA übergab Google, die Muttergesellschaft von YouTube, heimlich persönliche Gmail-Kontodaten an die US-Einwanderungs- und Zollbehörde, um einen pro-palästinensischen Studentenorganisator festzunehmen.

Schon vor Israels Völkermordkampagne im Gazastreifen wurde YouTube vorgeworfen, seine Community-Richtlinien ungleich anzuwenden, um palästinensische Stimmen zu zensieren, während pro-israelische Inhalte einer ähnlichen Überprüfung nicht unterzogen wurden. Laut einem Bericht von Wired setzte sich dieser Trend auch während des Krieges fort.

Anfang dieses Jahres schloss YouTube den offiziellen Account der Addameer Prisoner Support and Human Rights Association. Dieser Schritt erfolgte nach Druck seitens der Organisation UK Lawyers for Israel, die YouTube in einem Schreiben darauf hingewiesen hatte, dass die Organisation vom Außenministerium sanktioniert worden war.

Whitson warnte, dass die Kapitulation von YouTube einen Präzedenzfall schaffen und andere Technologieunternehmen dazu veranlassen könnte, sich der Zensur zu beugen.

„Im Grunde genommen erlauben sie der Trump-Regierung, ihnen vorzuschreiben, welche Informationen sie mit dem weltweiten Publikum teilen dürfen“, sagte sie. „Das wird nicht mit Palästina enden.“