Der militärisch-industrielle Komplex fühlt sich verletzt.

YouTube hat ein Interview mit Fox News, in dem die ehemalige Kongressabgeordnete Tulsi Gabbard sagte, der Krieg in der Ukraine sei gut für den militärisch-industriellen Komplex, als „anstößigen“ Inhalt gekennzeichnet.

Ja, wirklich.

Offensichtlich ist es jetzt ein Grund für Zensur, wenn man die profitgierigen Rüstungskonzerne verärgert.

Während des Interviews fragte die Moderatorin Laura Ingraham Gabbard, warum die Leute immer noch Flugverbotszonen forderten, was wahrscheinlich den Dritten Weltkrieg auslösen würde, während Präsident Zelensky „von seinen früheren NATO-Wünschen und sogar Forderungen zurücktrat?“

Gabbard antwortete, Zelensky sei bereit, mit Putin zu verhandeln und „diese Sache mit der NATO-Mitgliedschaft beiseite zu legen“.

Laut YouTube ist ein solches Eintreten für den Frieden ein grenzwertiger Inhalt und muss hinter einem Warnbildschirm versteckt werden. Das Video ist außerdem mit einer Altersbeschränkung versehen.

An anderer Stelle des Interviews wagte Gabbard die Behauptung, dass es „gut für den militärisch-industriellen Komplex“ sei, den Krieg in der Ukraine zu verlängern und „diesen Stellvertreterkrieg mit Russland zu führen, wie ihn Hillary Clinton erst kürzlich dargelegt hat.“

„Diese Kriegsmaschinerie, diese Machtelite in Washington, will die Ukraine in ein weiteres Afghanistan verwandeln, in ein Schlachtfeld, wo dieser langfristige Aufstand unterstützt wird. Und sie bluten aus und verkrüppeln und töten so viele Russen wie möglich, für wer weiß wie lange, und sie zeigen ihr wahres Ziel in der Tatsache, dass sie jetzt nicht handeln, um diesen Konflikt zu beenden“, sagte Gabbard.

Laut YouTube ist der Wunsch, dass die Ukraine nicht zu Afghanistan wird, „für einige Zuschauer unangemessen oder beleidigend“.

Gabbard steht unter Beobachtung, seit Mitt Romney der ehemaligen Reserveoffizierin der US-Armee lächerlicherweise unterstellte, sie sei „verräterisch“, weil sie wollte, dass die biologischen Forschungslabors der USA in der Ukraine gesichert werden, um den Ausbruch von tödlichen Krankheitserregern zu verhindern.

Der MSNBC-Geheimdienstanalyst Malcolm Nance beschuldigte Gabbard ebenfalls, eine „Kollaborateurin“ zu sein, während Ana Navarro von The View forderte, dass das Justizministerium gegen sie wegen Verbreitung „russischer Propaganda“ ermittelt.

.@MittRomney and others say that I'm treasonous because I called for a ceasefire around the 25+ biolabs in Ukraine to prevent the breach of such facilities & escape of pathogens, and prevent more pandemics. Romney should resign. pic.twitter.com/nNhmM74xo1