Bei der Weltranglistenzweiten und olympischen Goldmedaillengewinnerin Nelly Korda wurde ein Blutgerinnsel diagnostiziert

Die Nummer 2 der Weltrangliste und Goldmedaillengewinnerin der Olympischen Spiele 2020, Nelly Korda, gab am Sonntag bekannt, dass bei ihr ein Blutgerinnsel diagnostiziert wurde und sie sich in ihrem Haus in Florida erholt.

Nelly Korda, 23, verkündete auf ihren sozialen Medien die beunruhigende Nachricht, dass sie Blutgerinnsel entwickelt hat, nachdem sie eine Schwellung in ihrem Arm spürte. Auf Anraten ihres Arztes begab sich Korda vorsorglich in die Notaufnahme.

„Am Freitag war ich in Ponte Vedra Beach, FL für ein Fotoshooting und einen Werbeauftritt. Nach einem typischen Morgentraining begann mein Arm anzuschwellen. Auf Anraten meines Arztes ging ich vorsichtshalber in die Notaufnahme. Dort wurde ein Blutgerinnsel diagnostiziert“, schrieb Korda auf ihrem Social-Media-Kanal.

„Ich bin derzeit zu Hause und werde behandelt, um weitere Risiken auszuschließen. Ich werde meinen Status mitteilen, sobald es mehr Informationen gibt. In der Zwischenzeit möchte ich mich bei allen für ihre Unterstützung bedanken und bitte um Privatsphäre für unsere ganze Familie während dieser Zeit. Ich hoffe, dass ich bald zurück bin! Vielen Dank“, fuhr sie fort.

Die Ursache des Blutgerinnsels ist noch unbekannt, und es wurden keine weiteren Informationen veröffentlicht. Korda wurde Berichten zufolge im Vorfeld der Olympischen Sommerspiele 2020 in Tokio, Japan, geimpft.