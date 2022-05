Yuval Noah Harari: „Wir gehören wahrscheinlich zu den letzten Generationen der Menschheit“.

Derzeit kursieren Videos von Aussagen des Zukunftsforschers Yuval Noah Harari vom Weltwirtschaftsforum von 2018. Er sagte unter anderem, dass wir wahrscheinlich zu einer der letzten Generationen von Menschen gehören.

In den kommenden Generationen werden wir lernen, Körper, Gehirne und Köpfe selbst herzustellen, sagte Harari, Berater von Klaus Schwab. Wie werden die zukünftigen Herrscher des Planeten aussehen? Das werden diejenigen sein, die über die Daten verfügen, meint er.

Die Wissenschaft ersetzt die Evolution durch natürliche Selektion durch die Evolution durch intelligentes Design, so Harari. „Nicht der intelligente Entwurf eines Gottes in den Wolken, sondern unser intelligenter Entwurf und der intelligente Entwurf unserer Clouds: die IBM-Cloud, die Microsoft-Cloud. Das sind die neuen Triebkräfte der Evolution“.

Darüber hinaus wird die Wissenschaft es dem Leben möglicherweise ermöglichen, in den anorganischen Bereich zu entkommen, nachdem es vier Milliarden Jahre lang auf den organischen Bereich beschränkt war, sagte er.

Der Medienunternehmer Michael Pilarczyk antwortet: „In früheren Jahrhunderten nannte man das den Teufel. Die Seele wegnehmen. Aber wenn sich die Mehrheit nicht sehr heftig dagegen wehrt, kann man auch zu dem Schluss kommen, dass die Seele der meisten Menschen sowieso schon weg ist.“

„Dieser Mann ist erschreckend“, sagt die Künstlerin und ehemalige Krankenschwester Marga Bult.

Yuval Noah Harari… “This is the last generation of humans”.. We are GOD pic.twitter.com/ksA7aiHb0Z