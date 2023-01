Zahl der mysteriösen Brände in den USA steigt weiter an: Großbrand auf einer US-Eierfarm benötigte mehr als 100 Feuerwehrleute

Dutzende von lebensmittelverarbeitenden Betrieben wurden im vergangenen Jahr durch „zufällige Brände“ zerstört und/oder beschädigt. Nachdem die Zahl der mysteriösen Brände, die die Lebensmittelindustrie erschüttert haben, mehrere Monate lang zurückgegangen war, meldete NBC Connecticut am Samstag den ersten Großbrand des neuen Jahres.

Bei einem Feuer auf einer Eierfarm in Bozrah, Connecticut, waren mehr als 100 Feuerwehrleute aus mindestens 16 umliegenden Feuerwachen erforderlich, um das Feuer zu löschen.

Nach Angaben des Fernsehsenders WTIC-TV benötigten die Behörden 4,5 Stunden, um das Feuer in einem 50 x 600 Meter großen Hühnerstall der Hillandale Farms an der Schwartz Road zu löschen, bei dem schätzungsweise 100.000 Hühner starben.

Glücklicherweise wurden weder die Feuerwehrleute noch die Farmarbeiter verletzt.

Bilder des Großbrandes in der Eierfarm tauchten in den sozialen Medien auf. Ein Zeuge berichtete, dass der Rauch des Brandes im Hühnerstall noch aus mehreren Kilometern Entfernung zu sehen war.

#BREAKING: Multiple firefighters are battling a massive fire at a egg farm #Bozrah #Connecticut Multiple fire departments are responding to a massive three alarm fire at Hillendale Farms where thousands of chickens produce eggs with thick smoke can be seen miles away. pic.twitter.com/uVSHZ71rAc — Terrence Daniels (Captain 🍀 Planet) (@Terrence_STR) January 28, 2023

Bozrah Ct, tanker 126, arrives 2nd due, as heavy smoke and fire runs the cockloft of a commercial barn. The went to a 3rd alarm with several tanker taskforces and draft sites. pic.twitter.com/xEcYygtjQ3 — NLCFirePhotos (@NlcFire) January 29, 2023

Es ist unklar, was der durch das Feuer beschädigte Standort in Bozrah für die nationale Eierlieferkette von Hallandale Farms bedeuten wird. Der Brand ereignet sich zu einer Zeit, in der die USA unter einer schweren Eierknappheit leiden, weil die Vogelgrippe Millionen von Legehennen ausgerottet hat.

In den Supermärkten wurden landesweit Engpässe bei Eiern gemeldet.

Einige haben spekuliert, dass Lebensmittelverarbeitungsanlagen nicht einfach „zufällig“ in dem Ausmaß wie im letzten Jahr in Brand geraten. Andere fragen: Ist die US-Lebensmittelversorgungskette angegriffen worden?