China reagiert auf das von Project Veritas veröffentlichte Video das zeigt das Pfizer Viren manipuliert

Die Global Times, eine dem chinesischen Staat angegliederte Nachrichtenagentur, schrieb kürzlich einen Artikel, in dem sie die Frage stellte, warum US-Medien und Politiker das jüngste Undercover-Video von Project Veritas ignorieren, in dem der Direktor der Forschungs- und Entwicklungsabteilung von Pfizer zugibt, dass Pfizer COVID mittels „gerichteter Evolution“ mutiert? Wir berichteten hier und hier.

Der Artikel enthielt Einzelheiten über das jüngste Undercover-Video von Project Veritas mit dem Pfizer-Direktor Jordon Trishton Walker und wies darauf hin, dass, die amerikanischen Medien nicht über die Geschichte berichten, weil sie nicht für die Wahrheit sprechen, sondern profitorientiert sind“.

#Opinion: If an undercover video of similar kind was exposed in China, there is no doubt that the Chinese public and officials would take it very seriously. https://t.co/kqmSLFvbP5 pic.twitter.com/626qPWa5Uo