DRINGEND: Eine große neuseeländische Studie zeigt hohe Raten von Nierenschäden nach der Pfizer-Impfung

Alex Berenson

Nach den Impfungen traten 1.800 Fälle mehr auf als erwartet, d. h. einer pro 2.200 abgeschlossenen Impfungen; das Ergebnis ist ein weiterer Beweis dafür, dass die Impfungen Herz-Kreislauf-Schäden verursachen können.

Auf der Grundlage einer nationalen Datenbank mit über vier Millionen Menschen haben neuseeländische Forscher einen starken Zusammenhang zwischen der mRNA-Spritze Covid von Pfizer und Nierenschäden festgestellt.

In den drei Wochen nach einer mRNA-Impfung stieg das Risiko einer akuten Nierenschädigung um 60 Prozent, so die Forscher. Sie meldeten fast 1.800 zusätzliche Fälle – das entspricht mehr als 100.000 zusätzlichen Fällen von Nierenverletzungen in den Vereinigten Staaten.

Die Ergebnisse wurden am Freitag, dem 20. Januar, als „Preprint“ in der Datenbank von The Lancet veröffentlicht. Es ist das dritte Signal aus einer großen, von der Regierung verwalteten Datenbank, das die mRNA-Spritzen von Pfizer innerhalb der letzten sechs Wochen mit schweren Nebenwirkungen in Verbindung bringt.

(Nierenverletzungen sind nichts Niedliches! 2279+2370-1446-1425= EINE MENGE. Oder 1778, um genau zu sein.)

Die Autoren definierten „akute Nierenschädigung“ nicht, ein Begriff, der alles von relativ harmlosen Veränderungen bei Labortests bis zu einem ernsthaften Verlust der Nierenfunktion umfassen kann.

Dennoch ist der Befund ein weiterer Hinweis auf die potenziellen kardiovaskulären Risiken der mRNAs. Die Nieren fungieren im Wesentlichen als Filter für das Blut, und Nierenschäden sind häufig die Folge einer verminderten Durchblutung der Nieren.

Die Forscher fanden auch erhöhte Raten von Herzentzündungen, Blutgerinnseln und Thrombozytenschäden in den Wochen nach einer oder beiden Impfungen. Insgesamt fanden sie einen statistischen Zusammenhang zwischen der Pfizer-Spritze und vier der 12 untersuchten Erkrankungen.

Das Ergebnis ist besonders aussagekräftig, weil die Forscher nicht auf freiwillige Angaben angewiesen waren. Stattdessen verglichen sie die nationalen Gesundheitsdaten Neuseelands mit der nationalen Datenbank von Personen über fünf Jahren, die geimpft wurden. Etwas mehr als 4 Millionen Neuseeländer, darunter 95 Prozent der Erwachsenen und Teenager, haben sich impfen lassen, so dass eine große Zahl von Personen erfasst werden konnte.

Die Forscher verglichen dann die Anzahl der festgestellten „unerwünschten Ereignisse“ mit historischen Hintergrundraten.

Außerdem gab es in Neuseeland während des größten Teils des Zeitraums, in dem die Menschen die Pfizer-Impfungen erhielten, relativ niedrige Raten von Covid, so dass Covid selbst nicht für die übermäßigen Verletzungen verantwortlich gemacht werden kann.

Vier der fünf Forscher, die an der Studie mitgearbeitet haben, arbeiten für die neuseeländische Regierung, die die Impfungen eifrig gefördert hat. Es ist wahrscheinlich nur ein Zufall, dass sie ihre Diskussion der Ergebnisse mit der guten Nachricht eröffneten: „Es wurde nicht festgestellt, dass die BNT162b2-Impfung mit der Mehrheit der ausgewählten AESIs in Verbindung steht. [unerwünschte Ereignisse von besonderem Interesse].“

Ja, die Impfung von Pfizer wurde nur mit einigen der von den Forschern untersuchten möglichen Nebenwirkungen in Verbindung gebracht, nicht mit jeder einzelnen.

Seht es doch mal positiv, Leute.