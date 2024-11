Zeigen Trumps „geheime JFK-Akten“ mit dem Finger auf Israel?

Kit Knightly

Heute ist der 22. November, was bedeutet, dass wir uns mitten in den 24 Stunden des Jahres befinden, in denen die Mainstream-Medien über JFK berichten.

Nur sind wir das nicht.

Jedes Jahr, solange ich mich erinnern kann, bedeutet der Jahrestag des Attentats Geschichten wie diese, oder diese, oder diese. Aber aus einem Grund ist es dieses Jahr ruhig.

Abgesehen von den Trump-Gerüchten natürlich. Er wird auf jeden Fall dieses Mal die versiegelten JFK-Akten veröffentlichen. Warten Sie nur. Es kann jeden Tag so weit sein.

Das ist die Berichterstattung der Mainstream-Medien.

In den „alternativen Medien“ ist die JFK-Berichterstattung anders, und das schon seit einer Weile. Alles, worüber man reden will, ist, dass Israel den Abzug betätigt hat. Das sagt Candace Owens. Und Mintpress News.

Angeblich wollte JFK verhindern, dass Israel Atomwaffen entwickelt. Das mag zutreffen, aber rechtfertigt das wirklich ein derart komplexes und öffentliches Attentat, bei dem das Risiko besteht, das weltweit mächtigste Land dauerhaft zu entfremden? Wäre es nicht einfacher gewesen, einfach zu behaupten, sie hätten bereits Atomwaffen – so, wie es offenbar ohnehin geschah – und einfach die wenigen Jahre bis zum Ende von Kennedys Amtszeit abzuwarten? Fünf Jahre höchstens.

Ist dies also eine wertvolle neue Erkenntnis? Oder ein absichtlicher Versuch, den Fokus der JFK-Erzählung zu verengen und zu verändern? Eine neue Lösung für ein „Rätsel“, das längst gelöst ist.

Denn während wir vielleicht nicht die genauen Namen der Auslöser kennen oder wer genau welchen Befehl gegeben hat, bietet eine überlegte Lektüre der verfügbaren Beweise nur eine tragfähige Schlussfolgerung:

JFK wurde vom tiefen Staat getötet.

Das Warum ist vielleicht nicht so einfach zu klären, aber Kennedy hatte sich zum vollständigen Rückzug aus Vietnam bis 1965 verpflichtet. Und innerhalb vier Tagen nach der Ermordung hatte Kennedys Nachfolger seine Rückzugspolitik rückgängig gemacht und die USA zu einem umfassenden Krieg in Vietnam verpflichtet. Ein Krieg, für den eine TRILLION Dollar (inflationsbereinigt) an Rüstungsunternehmen und Waffenhersteller gezahlt werden sollte.

Und alle genannten Hauptakteure von Allen Dulles bis zu Clay Shaw, Guy Bannister und Oswald (dem von ihnen auserkorenen Sündenbock) hatten Verbindungen zu den US-Geheimdiensten.

Aber ich möchte hier wirklich nicht einen 60 Jahre alten Fall neu beleuchten. Es gibt mehr als genug JFK-Inhalte, die die Fakten des Falles behandeln, ich möchte einen aktuelleren Punkt ansprechen.

JFK wurde nicht von einer einzelnen Person, einer Regierung oder gar einer Nation getötet. Er wurde von einer Maschine, einem System getötet. Ein verworrenes und vielschichtiges Zusammenspiel politischer, steuerlicher und ideologischer Interessen, die dazu angetrieben werden, Kriege für (massive) Profite zu beginnen.

Waren einzelne israelische Bürger oder Mossad-Agenten daran beteiligt? Möglicherweise. Das zu leugnen ist genauso unnötig reduktiv wie „Israel hat es getan!“, aber ohnehin ist die größere Wahrheit komplizierter.

Wenn überhaupt, dann ist die Ermordung von JFK ein frühes Zeichen für den Tod der Nation als Einheit der globalen Regierung und den Aufstieg der Macht der Konzerne. Bell Helicopter profitierte mehr von seinem Tod als die Vereinigten Staaten – oder Israel – es je taten.

Warum also wollen alle reduktiv Israel und nur Israel plötzlich die Schuld geben?

Nun, das ist eine interessante Frage.

Es könnte sein, dies ist die Einrichtung eines großen, begrenzten Hangout. Dass das Trump Whitehouse „geheime Akten“ veröffentlichen wird, die den Mossad belasten und dem ohnehin schon pariahen Staat Israel eine Kugel für JFK einstecken lassen… sozusagen.

Dies würde a) Trump „Rebellen“-Punkte bei den Menschen verschaffen, die er in seiner ersten Amtszeit desillusioniert hat, b) Israels Kehrtwende in der Öffentlichkeit unterstützen und c) ein massiv ablenkendes Gesprächsthema liefern.

Es hält auch die schwindende Illusion aufrecht, dass unabhängige Nationalstaaten die Spieler im geopolitischen Spiel sind und nicht nur Figuren auf dem Spielbrett. Eine Illusion, die sie anscheinend gerne wiederherstellen möchten, nachdem sie sie während des Covid so spektakulär verloren haben.

Die Behauptung „es war Israel“ lädt zu der Widerlegung „nein, es war Amerika“ ein. Man vergisst leicht, dass diese beiden Aussagen im Grunde Lügen sind.

Der Inhalt von Trumps „JFK-Akten“ wird uns viel darüber verraten, in welche Richtung sich diese Erzählung entwickeln wird.

Sie könnten das schwelende Anti-Israel-Feuer vollständig löschen oder es schüren.

Ich würde gerade genug Köder erwarten, damit die Leute anbeißen. Ein paar eingestreute Hinweise auf „bekannte Verbindungen zum israelischen Geheimdienst“ oder „mutmaßliche Mossad-Agenten“ gelegentlich auf Hunderten Seiten. Nichts allzu Spezifisches. Es bleibt Raum für Leugnung und Widerlegung, falls erforderlich.

Auch der Zeitpunkt wird interessant sein. Erwarten Sie, dass die Akten kurz vor oder nach einer Ankündigung über CBDCs oder digitale Identitätsplattformen oder etwas anderem, mit dem wir uns nicht zu sehr beschäftigen sollen, veröffentlicht werden.

Was auch immer in den Akten steht – oder nicht steht – wir sollten keinem Wort davon trauen.

Die „Veröffentlichungen“ der Regierung waren noch nie vertrauenswürdig. Jeder, der bei klarem Verstand ist, kann sehen, wie „undichte Stellen“ durch die Hintertür dazu benutzt werden können, die Hauptgeschichte zu vertuschen. Es ist der Gipfel der Naivität zu glauben, die CIA könne per Gesetz „gezwungen“ werden, Informationen zu veröffentlichen, von denen sie nicht will, dass die Menschen sie sehen.

Um mich selbst vor ein paar Jahren zu zitieren:

Agenturen wie diese werden niemals echte Beweise für ihre eigene Schuld veröffentlichen, auch wenn sie nicht schon vor Jahrzehnten geschreddert, verbrannt und neben Jimmy Hoffa vergraben wurden.

Im heutigen Zeitalter der Medienbearbeitung und KI-Tools sollte unsere Skepsis verdoppelt werden. Kostenlose Internet-KI-Stimmensynthesizer könnten innerhalb eines Nachmittags ein vierminütiges „verlorenes Band“ von JFK erstellen, in dem er gegen Israel wettert und vorhersagt, dass sie versuchen würden, ihn zu töten.

Wir sollten alle zukünftigen Veröffentlichungen von „geheimen JFK-Akten“ mit einer großen Prise Salz nehmen. Das ist nur vernünftig.

Und doch werden wir darauf vorbereitet, sie sie als etwas grosses zu sehen…

Die Ermordung von JFK ereignete sich vor mehr als 60 Jahren. Nicht nur sind noch immer fast 5.000 Regierungsdokumente zu diesem Ereignis unter Verschluss oder als geheim eingestuft, sondern CIA und FBI sind auch ausgerastet, als Trump sie veröffentlichen wollte. Sagt alles, was Sie über Geheimhaltungsbefugnisse wissen müssen.

The assassination of JFK happened more than 60 years ago.



Not only are there still close to 5,000 government documents about that event concealed and classified, but CIA/FBI went ballistic when Trump was ready to release them.



Says all you need to know about secrecy powers. — Glenn Greenwald (@ggreenwald) November 22, 2024

Robert F. Kennedy Jr. sagt, Donald Trump habe ihm diese Woche erzählt, der ehemalige CIA-Direktor Mike Pompeo habe ihn „angefleht“, die JFK-Akten nicht freizugeben. Der Kommentar fiel während RFKs Interview mit Tucker Carlson, der Pompeo einen „Kriminellen“ nannte. „Ich war erstaunt, dass Trump sie nicht freigegeben hat, obwohl er es im Wahlkampf versprochen hatte.“ „Ich habe diese Woche zum ersten Mal mit Präsident Trump darüber gesprochen.“ „Er sagte, Mike Pompeo habe ihn angefleht … ihn angerufen und gesagt, es wäre eine Katastrophe, diese zu veröffentlichen.“

Robert F. Kennedy Jr. says Donald Trump told him this week that former CIA Director Mike Pompeo "begged" him to not release the JFK files.



The comment came during RFK's interview with Tucker Carlson who called Pompeo a "criminal."



"I was astonished that Trump didn't declassify… pic.twitter.com/0LjbuasYTL — Collin Rugg (@CollinRugg) August 27, 2024

Wenn dies von bestimmten Seiten kommt, kann man sich des Eindrucks nicht erwehren, dass es sich um ein abgekartetes Spiel handelt. Dass „Israel – und nur Israel – hat es getan“ zur Ausweichposition wird, um die wahre Geschichte zu schützen, indem eine leicht verdauliche Alternative verkauft wird, die in die bestehende und gut kultivierte Erwartung spielt. Genau wie bei 9/11.

Wird also der nächste Stapel von JFK-Akten auf Israel zeigen?

Vielleicht. Aber wir sollten das nicht für bare Münze nehmen.