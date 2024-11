7 Krebsgeheimnisse, die Sie nicht wissen sollen

Von Vigilant Fox

Die Krebsindustrie würde Milliarden verlieren, wenn die Menschen dies wüssten.

#1 – Mammographien könnten paradoxerweise Ihr Brustkrebsrisiko erhöhen.

Es hat sich herausgestellt, dass dieses Diagnoseverfahren die Brüste von Frauen einer Art von Strahlung aussetzt, die bekanntermaßen Krebs verursacht.

Und jetzt kommt das Schlimmste: Wir wissen jetzt, dass in den letzten 30 Jahren bei 1,3 Millionen Frauen Brustkrebs fälschlicherweise diagnostiziert wurde, der eigentlich keine Gefahr darstellte.

Sie wurden also in die Tretmühle gesteckt, was Big Pharma und den Krankenhäusern riesige Gewinne einbrachte, während ihnen vorgegaukelt wurde, dass das medizinische System sie vor Krebs „gerettet“ habe – und das alles, während ihre Geldbörsen geleert wurden.

#2 – Ein angemessener Vitamin-D-Spiegel (Sonnenschein) verringert Ihr Krebsrisiko um 50 Prozent!

Es senkt auch Ihr Risiko, an der größten Todesursache der Welt zu sterben: Herzkrankheiten.

Und hier die schockierende Wahrheit über Sonnenschutzmittel, laut Dr. Joseph Mercola: Die Verwendung von Sonnenschutzmitteln erhöht Ihr Hautkrebsrisiko.

Wie das?

Sonnenschutzmittel verhindern Sonnenbrand, indem sie die UVB-Strahlen blockieren, die für die Vitamin-D-Produktion entscheidend sind. Aber nur wenige Sonnenschutzmittel blockieren die UVA-Strahlen, die die meisten Hautkrebsarten verursachen, ausreichend.

Sie lassen also nicht nur die schädlichen Strahlen durch, sondern blockieren auch noch die Vitamin-D-Produktion. Doppeltes Pech.

#3 – Gesunde Lebensmittel, insbesondere Obst, können Krebs vorbeugen und behandeln.

Dr. Patrick Quillin skizziert drei davon, die die korrupte medizinische Industrie niemals fördern wird:

1. Schwarze Himbeeren

2. Feigen

3. Pfirsiche

Sehen Sie sich das Video für weitere Details an.

#Nr. 4 – Die Aufsichtsbehörden stecken mit der Pharmaindustrie unter einer Decke.

Nehmen wir zum Beispiel Aspartam. Der FDA-Kommissar, der zur Zulassung von Aspartam beigetragen hat, nahm innerhalb weniger Monate einen Job bei einem Aspartam-Förderer an. Arthur Hull Hayes Jr. verließ die FDA und nahm einen bequemen Job an, kurz nachdem Aspartam den Markt für Diät-Soda überschwemmt hatte.

Was er der Öffentlichkeit nie erzählte, war, dass „alle unabhängigen Studien schädliche Probleme [mit Aspartam] fanden. Keine der Studien, die vom Hersteller gesponsert wurden, fand irgendein Problem“.

Es stellt sich heraus, dass Aspartam einige ernsthafte Gesundheitsrisiken birgt, aber die Gesundheitsbehörden behaupten immer noch, es sei „sicher“. Dr. Russell Blaylock erklärt, dass die unabhängigen Studien, die frei von industrieller Voreingenommenheit sind, herausgefunden haben, dass Aspartam

– Gehirntumore um das Sechsfache erhöht

– Brustkrebs und Brusttumore erhöht

– Zunahme von Lungentumoren und anderen Tumoren

Werfen Sie also die Diätlimonade, den „zuckerfreien“ Kaugummi und Produkte wie Equal und NutraSweet weg.

#5 – Die Chemotherapie tötet Krebszellen, aber sie „massakriert“ auch gesunde Zellen.

Der verstorbene Dr. Rashid Buttar warnte, Chemotherapie sei so, als würde man „Napalm einsetzen, weil man ein Ameisenproblem hat … auch gesunde Zellen werden massakriert“.

Die Chemotherapie ist so giftig, dass die Menschen, die sie herstellen, Gefahrgutanzüge und Handschuhe tragen müssen.

Und was ist mit Strahlung? Das Problem bei der Strahlenbehandlung von Krebs ist, dass sie die DNA schädigt. Und was ist die Folge einer Beschädigung der DNA? Möglicherweise Krebs.

#6 – Der Cordyceps, ein Pilz, von dem Sie vielleicht noch nichts gehört haben, hat bemerkenswerte krebshemmende Eigenschaften.

Der Cordyceps erhöht den Sauerstoffgehalt im Körper so sehr, dass chinesische Marathonläufer damit Weltrekorde gebrochen haben. Krebs gedeiht in einer sauerstoffarmen Umgebung. Stellen Sie sich also vor, welche Auswirkungen es hat, wenn Sie Ihren Körper auf diese Weise mit Sauerstoff überfluten.

Der Enthüllungsjournalist Jefferey Jaxen erklärt, dass Studien gezeigt haben, dass Cordyceps:

– den körpereigenen Sauerstoff um 40% erhöht

– das ATP um 28 % erhöht

– die Aktivität der natürlichen Killerzellen von Krebspatienten um 400 % erhöht

#7 – Die pharmazeutische Industrie steckt hinter einem massiven Vorstoß zum „Ghostwriting“ von Artikeln, die ihre Medikamente gut aussehen lassen.

Der Betrug funktioniert folgendermaßen:

– Zunächst zahlt die Pharmaindustrie Unternehmen viel Geld dafür, dass sie Studien schreiben, die legitim aussehen.

– Dann wenden sie sich an Ärzte und bieten ihnen Prestige als Gegenleistung dafür an, dass sie ihre Namen auf diese Ghostwriting-Studien setzen.

– Sobald diese Artikel in führenden medizinischen Fachzeitschriften veröffentlicht werden, verleiten sie andere Ärzte dazu, ihre Medikamente zu verschreiben, weil sie glauben, die Ergebnisse seien authentisch.

– Auf diese Weise werden Ärzte dazu verleitet, Behandlungen zu empfehlen, die auf falschen Forschungsergebnissen beruhen, was den Verkauf von Medikamenten ankurbelt und gleichzeitig die Patienten gefährdet.

Sehen Sie sich Dr. Russell Blaylocks Erklärung an.

Vielen Dank fürs Lesen! Weitere Informationen finden Sie in der aufschlussreichen Krebs-Doku-Serie von Ty und Charlene Bollinger, die Todesdrohungen ausgesetzt waren, um Ihnen die Wahrheit zu sagen.