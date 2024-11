Der Countdown läuft: Russland veröffentlicht Angriffszeiten für europäische Hauptstädte

Die Russen haben eine Zielkarte für die Interkontinentalrakete RS-26 Oreshnik veröffentlicht, die detailliert zeigt, wie lange diese Rakete benötigt, um verschiedene europäische Ziele zu erreichen, darunter auch strategische Orte in Deutschland. Die Rakete, offiziell als Interkontinentalrakete mit einer Reichweite von über 5.500 Kilometern klassifiziert, unterstreicht die Fähigkeit Russlands, seine Macht in Europa zu projizieren.

Die RS-26 Oreshnik erreicht eine Höchstgeschwindigkeit von 12.250 km/h, was sie zu einer der schnellsten und fortschrittlichsten Raketen ihrer Klasse macht. Ihre Hauptaufgabe ist es, präzise Angriffe auf strategische Ziele durchzuführen. Auf der von Russland veröffentlichten Karte sind die geschätzten Flugzeiten zu verschiedenen Zielen in Europa wie folgt angegeben:

Die Oreshnik wird offiziell als Interkontinentalrakete (ICBM) klassifiziert, da ihre Reichweite von über 5.500 Kilometern den Kriterien des START-1-Vertrags entspricht, der zur Begrenzung strategischer Waffen geschlossen wurde. Dennoch spricht Russland in offiziellen Aussagen von einer Mittelstreckenrakete (Medium Range Ballistic Missile, MRBM). Dieser Widerspruch könnte ein taktisches Manöver sein, um die tatsächlichen Einsatzmöglichkeiten und Ziele zu verschleiern.

Mit einem Gewicht von 36 Tonnen ist die RS-26 ein „Monster“ unter den Raketen. Ihre Reichweite und Zielgenauigkeit machen sie zu einem zentralen Bestandteil russischer Abschreckungsstrategien, insbesondere gegen NATO-Staaten wie Deutschland. Die Oreshnik wurde speziell dafür entwickelt, Europa zu erreichen und strategisch bedeutende Ziele wie Militärbasen und politische Zentren innerhalb kürzester Zeit anzugreifen.

