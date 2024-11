Nach dem Tod seiner Frau und den zahlreichen Meldungen aus dem Land fordert der ehemalige indische Minister Untersuchung zu Nebenwirkungen von COVID-„Impfstoffen“!

Die Ehefrau des ehemaligen indischen Kabinettsministers, Professor K.V. Thomas, ist verstorben. In einem Brief an Premierminister Narendra Modi fordert er eine Untersuchung zu den gesundheitlichen Auswirkungen von COVID-19 und den damit verbundenen Impfstoffen.

„Meine Frau Sherly erhielt 2020 den Impfstoff zur Genesung von COVID-19“, erklärte Thomas. „Sie überlebte das Virus, aber ihre Nieren wurden geschädigt. Trotz Medikamenten und Behandlungen verstarb sie im August 2024 an Nierenversagen.“

Thomas betonte, dass Sherly eine gesunde Frau ohne schwerwiegende Vorerkrankungen war und einen aktiven Lebensstil führte. Sie starb während der Behandlung in einem privaten Krankenhaus in Kochi.

Forderung nach Forschung über Impfstoff-Nebenwirkungen

In seinem Brief an Premierminister Modi vom 21. November 2024 fordert Thomas dringend eine Studie zu den gesundheitlichen Auswirkungen des Coronavirus und der Impfstoffe. Er wies darauf hin, dass das indische Gesundheitsministerium selbst schwere Nebenwirkungen wie Thrombotisches Thrombozytopenie-Syndrom (TTS) und Thrombozytopenie im Zusammenhang mit dem Covishield-Impfstoff gemeldet habe.

Er schrieb:

„Ich habe von ähnlichen Fällen aus dem ganzen Land gehört. Ich fordere eine umfassende Untersuchung der gesundheitlichen Probleme im Zusammenhang mit dem COVID-Virus und den Impfungen. Außerdem bitte ich um Maßnahmen gemäß den nationalen Richtlinien für Nebenwirkungen nach der Impfung (AEFI).“

Transkribierter Brief von Prof. K.V. Thomas (Auszüge):

An: Sri. Narendra Modi, Hon. Premierminister von Indien

Datum: 21. November 2024

Sehr geehrter Premierminister Sri. Narendra Modi,

Die Coronavirus-Pandemie, die 2019 ausbrach, war eine beispiellose und hoch ansteckende Krankheit, die weltweit Millionen von Menschen betroffen hat. Berichten zufolge verzeichnete Indien mit schätzungsweise über 500.000 Todesfällen die höchste Zahl weltweit.

Die Bundesregierung hat gemeldet, dass der Covishield-Impfstoff unter anderem das Thrombotische Thrombozytopenie-Syndrom (TTS) sowie andere „ernste“ Nebenwirkungen bei COVID-Patienten in Indien verursacht hat.

Zum Beispiel wurde meiner Frau Sherly 2020 der Impfstoff verabreicht, um sich von COVID-19 zu erholen. Sie überlebte das Virus, aber der Impfstoff schädigte ihre Nieren. Trotz Medikamenten und Behandlungen erlag sie im August 2024 einem Nierenversagen. Sherly war eine robuste Person, die einen gesunden Lebensstil führte und keine schwerwiegenden Erkrankungen hatte.

Ich habe von ähnlichen Fällen aus dem ganzen Land gehört.

Ich fordere eine Studie über die gesundheitlichen Probleme im Zusammenhang mit dem Coronavirus und den Impfungen. Ferner bitte ich um Informationen über die Maßnahmen der Regierung gemäß den nationalen AEFI-Richtlinien (Adverse Effects Following Immunization).

Mit freundlichen Grüßen,

Prof. K.V. Thomas

Dieser Vorfall zeigt die zunehmenden globalen Zweifel an der Sicherheit von COVID-19-Impfstoffen und unterstreicht die Forderung nach Transparenz und umfassender Forschung. Thomas‘ persönlicher Verlust wirft die Frage auf, ob die Nebenwirkungen der Impfstoffe ausreichend untersucht wurden, bevor sie weltweit eingeführt wurden.