Kontrolle über Nord Stream 2: Wie ein Trump-Unterstützer Europas Energiezukunft gefährden könnte

Der amerikanische Investor Stephen P. Lynch, ein erklärter Unterstützer von Donald Trump, plant, die Nord Stream 2-Pipeline zu erwerben. Dieses Projekt, ursprünglich als direkte Verbindung zwischen Russland und Deutschland zur Gasversorgung Europas konzipiert, könnte damit unter die Kontrolle eines Trump-nahen Investors und somit in den Einflussbereich der USA geraten. Dieser Schritt birgt nicht nur geopolitische Risiken, sondern könnte Europas Energieabhängigkeit von den Vereinigten Staaten erheblich verstärk: Zero Hedge

Ein strategisches Geschäft mit politischen Verstrickungen

Lynch, der enge Verbindungen zu Russland und der amerikanischen konservativen Elite hat, plant, die insolvente Nord Stream 2-Pipeline zu einem Bruchteil ihres ursprünglichen Wertes von 11 Milliarden US-Dollar zu kaufen. Die Pipeline, die nach dem Ukraine-Krieg und westlichen Sanktionen nicht in Betrieb genommen wurde, könnte in den Händen eines Trump-Unterstützers zu einem geopolitischen Spielball werden.

Sein Argument: Ein amerikanisches Eigentum an der Pipeline würde Washington strategische Vorteile verschaffen – insbesondere in Verhandlungen mit Russland und in der Kontrolle über Europas Energieversorgung. Doch diese Kontrolle wäre ein Schritt hin zu einer stärkeren Abhängigkeit Europas von den Interessen der USA. Wall Street Journal

Europas Energiepolitik in Gefahr

Ein solcher Deal könnte tiefgreifende Konsequenzen für Europa mit sich bringen:

Politische Einflussnahme durch Trump-nahe Kreise:

Lynch ist ein Unterstützer von Donald Trump, dessen Energiepolitik stark auf die Förderung amerikanischen LNGs (Flüssigerdgas) und die Schwächung europäischer Abhängigkeit von Russland fokussiert war. Unter der Kontrolle eines solchen Investors könnte die Pipeline zu einem Hebel für die Durchsetzung amerikanischer Interessen werden. Kontrolle über den Energiefluss:

Washington könnte entscheiden, ob und wann die Pipeline genutzt wird, oder sie als Druckmittel in geopolitischen Auseinandersetzungen einsetzen. Europa würde seine Handlungsfreiheit weiter einbüßen. Wirtschaftliche Abhängigkeit:

Europa ist bereits jetzt auf teures amerikanisches Flüssigerdgas angewiesen. Die Übernahme von Nord Stream 2 durch einen US-Investor würde diese Abhängigkeit weiter vertiefen und Europa von den politischen und wirtschaftlichen Interessen der USA abhängig machen. Caliber.Az

Eine energiepolitische Strategie im Trump-Stil

Der mögliche Kauf durch Lynch erinnert an Trumps aggressive Energiepolitik, die darauf abzielte, Europa wirtschaftlich stärker an die USA zu binden. Unter der Kontrolle eines Investors, der Trumps Politik nahe steht, könnte die Pipeline nicht nur wirtschaftlich, sondern auch politisch instrumentalisiert werden.

Die Kosten der Abhängigkeit

Die Übernahme von Nord Stream 2 durch einen Trump-nahen Investor wäre ein geopolitischer Sieg für die USA, hätte jedoch gravierende Folgen für Europa. Die Kontrolle der Pipeline durch Washington würde Europas Souveränität in der Energiepolitik gefährden und den Kontinent weiter in die wirtschaftliche Abhängigkeit von den Vereinigten Staaten treiben. Gleichzeitig könnte dies langfristig den Einfluss der USA auf europäische politische Entscheidungen erheblich verstärken.

Fazit: Ein Deal, der Europa teuer zustehen könnte

Die Übernahme der Nord Stream 2-Pipeline durch Stephen P. Lynch, einen Trump-Unterstützer, ist mehr als ein wirtschaftliches Geschäft. Sie symbolisiert die Gefahr, dass Europas Energiepolitik zunehmend in die Hände der USA fällt. Ein solcher Schritt würde die Abhängigkeit von amerikanischen Interessen vertiefen und Europas Fähigkeit einschränken, eigenständig und souverän zu handeln. Europa sollte dringend prüfen, welche langfristigen Konsequenzen ein solcher Deal für seine Energieunabhängigkeit und politische Stabilität hätte.