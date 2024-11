IWF fordert wirtschaftsfeindliche CO2-Beschränkungen, die die COVID-Lockdowns in den Schatten stellen

Von Tyler Durden

Auf dem Höhepunkt der Covid-Lockdowns und -Mandate wurde ein großer Teil der Weltwirtschaft stillgelegt, was zu Instabilität in den Lieferketten, enormen Arbeitsplatzverlusten und einer Stagflationskrise führte. Propagandisten des Klimawandels argumentierten jedoch, dass das Ereignis tatsächlich positiv für den Planeten sei, als bekannt wurde, dass die Emissionen um 5,4 % gesunken seien. Sie behaupteten, dass die Covid-Lockdowns ein Probelauf für das waren, was sie „Klima-Lockdowns“ nannten – die Vorstellung eines Plans für geplante Unterbrechungen der globalen Wirtschaftstätigkeit als Mittel zur Verlangsamung der Auswirkungen des Klimawandels.

Globalisten stellten Klima-Lockdowns auch als eine Art kollektive soziale Bestrafung für den Fall dar, dass sich die Bevölkerung weigern würde, den Kohlenstoffausstoß aus eigener Kraft zu reduzieren. Wie Mariana Mazzucato, Agenda Contributor des Weltwirtschaftsforums, 2020 argumentierte:

„Im Rahmen eines ‚Klimasperrens‘ würden Regierungen die Nutzung von Privatfahrzeugen einschränken, den Verzehr von rotem Fleisch verbieten und extreme Energiesparmaßnahmen auferlegen, während Unternehmen, die fossile Brennstoffe fördern, die Bohrungen einstellen müssten. Um ein solches Szenario zu vermeiden, müssen wir unsere Wirtschaftsstrukturen überarbeiten und den Kapitalismus anders gestalten.

Viele denken, dass die Klimakrise von der Gesundheits- und Wirtschaftskrise, die durch die Pandemie verursacht wurden, getrennt ist. Aber die drei Krisen – und ihre Lösungen – sind miteinander verbunden …“

Nach einem öffentlichen Aufruhr über die Idee, die pandemiebedingten Ausgangssperren zu Klimasperren zu verlängern, begannen die etablierten Medien, das Thema einem ‚Faktencheck‘ zu unterziehen und behaupteten, es handele sich um eine ‚Verschwörungstheorie‘. Sie haben gelogen.

Die pandemiebedingten Abriegelungen würden sich letztendlich als sinnlos erweisen; eine verheerende Belastung für die Weltwirtschaft, die nichts zur Verhinderung der Ausbreitung des Covid-Virus beitrug. Aber wie wir bei den meisten der während der Covid-Pandemie verhängten Beschränkungen feststellen mussten, bestand das Ziel nie darin, die Gesundheit der Bevölkerung zu schützen. Vielmehr bestand das Ziel darin, die Bevölkerung an eine exponentiell wachsende Liste von Verletzungen ihrer Grundfreiheiten zu gewöhnen.

Eine Organisation, die ein ausgeprägtes Interesse daran hat, die Wirtschaftstätigkeit einzuschränken, um die globale Erwärmung zu verhindern, ist der Internationale Währungsfonds (IWF). In einem kürzlich veröffentlichten „Aufruf zu globalen Klimaschutzmaßnahmen“ erklärt der IWF, dass die Beschränkungen der Wirtschaftstätigkeit und der allgemeinen Emissionen weit über die während der Pandemie erzwungenen Maßnahmen hinausgehen müssten, um das erklärte Temperaturziel von weniger als 1,5 °C zu erreichen.

Offene Abriegelungen der Industrienationen sind vielleicht nicht das Mittel, mit dem Globalisten letztendlich das Netto-Null-Ziel erreichen, aber eine CO2-Besteuerung in einem erdrückenden Ausmaß könnte am Ende den gleichen Effekt haben. CO2-Steuern könnten wie drastische Zinserhöhungen wirken, die von Zentralbanken häufig eingesetzt werden, um die Wirtschaftstätigkeit während einer Inflation zu bremsen. Eine indirekte wirtschaftliche Abriegelung dieser Größenordnung wäre insbesondere für die westlichen Nationen absolut verheerend und würde zu lähmenden Energie- und Lebensmittelknappheiten, Arbeitsplatzverlusten und schließlich zum totalen Zusammenbruch und einem Bevölkerungsrückgang führen.

Netto-Null ist sonst nicht möglich.

Der IWF und andere globalistische Organisationen schlagen vor, dass alle Nationen bis 2030 ein Netto-Null-Kohlenstoffziel erreichen müssen, um den „Klimasturz“ zu vermeiden – die Theorie, dass es, sobald die Erde eine Erwärmung von mehr als 1,5 °C erreicht, zu einem Dominoeffekt kommen wird, der zu einer Umweltkatastrophe und noch mehr Kohlenstoffemissionen und Erwärmung führen wird.

Um es klar zu sagen: Es gibt keinerlei Beweise für die Idee des Klima-Cliffs, vor allem, weil es keinen Beweis für einen Kausalzusammenhang zwischen Kohlenstoffemissionen und globaler Erwärmung gibt. Tatsächlich gibt es keinen Beweis dafür, dass die menschliche Industrie überhaupt einen wärmenden Effekt auf das Klima hat.

Temperaturaufzeichnungen über Hunderte von Millionen Jahren belegen, dass Erwärmungsperioden ein fester Bestandteil der Klimageschichte der Erde sind. Im Vergleich dazu ist unsere heutige Zeit eine der kältesten, nicht die wärmste. Klimaforscher ignorieren diese Daten und verwenden Temperaturaufzeichnungen, die bis in die 1880er Jahre zurückreichen. Das bedeutet, dass ihre Daten auf lediglich 140 Jahren der Erdgeschichte basieren.

Die aktuelle Erwärmungsrate ist im Vergleich zu anderen Zeiträumen nicht signifikant, und es gibt auch keine Hinweise darauf, dass menschliche Aktivitäten dafür verantwortlich sind. Daten über den Kohlenstoffgehalt der Vergangenheit zeigen, dass die Temperaturen nicht unbedingt parallel zur Kohlenstoffaktivität steigen. Die Kohlenstoffemissionen sind heute auch weitaus geringer als in der Vergangenheit. Die Behauptung, dass die Kohlenstoffkonzentration aufgrund menschlicher Aktivitäten einen drastischen Einfluss auf die globalen Temperaturen (oder das Wetter) hat, ist absolut unbegründet.

Der wahre Grund für Klimakontrollen und CO2-Steuern scheint viel mehr mit der Umverteilung des Reichtums von den Industrienationen zu den Entwicklungsländern zu tun zu haben. Auf der Tagesordnung steht die Zentralisierung der Kontrolle über den nationalen Reichtum sowie über die individuellen Freiheiten und das Privateigentum. Und der IWF möchte natürlich eine der Institutionen an der Spitze dieses Vermögensverwaltungsimperiums sein.