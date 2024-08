Zeit, die Punkte zu verbinden

Es war ein ganz normaler Tag im Jahr 1969, als ich das Buch fand. Ich war Student im ersten Jahr in Wien. Wie die meisten Studenten wohnte ich bei einer Hausfrau, meist einer älteren Dame, die Zimmer an Studenten vermietete. Ich teilte mir ein Zimmer in der Hauslabgasse im 5. Bezirk mit einem alten Klassenkameraden aus der Mittelschule.

Unsere Vermieterin, Jahrgang 1900, stammte aus dem alten österreichischen Kleinadel. Die beiden Weltkriege hatten sie hart getroffen. Sie hatte in der deutschen Kriegsmarine gedient, die die Kanalinseln besetzt hatte, und war in das vom Krieg zerstörte Wien zurückgekehrt. Sie war eine Überlebenskünstlerin. Dafür bewunderte ich sie. Aber sie hatte auch eine gewisse Vorliebe für die “gute alte Zeit”.

In unserem Zimmer stand ein altes, verziertes Bücherregal. Als ich es durchstöberte, fand ich in einem versteckten Fach eine Ausgabe von Mein Kampf. Es war ein schön gebundenes Exemplar und offensichtlich sehr beliebt. Als ich es durchblätterte, fragte ich mich, wie die Menschen so blind sein konnten. Hitler hatte detailliert beschrieben, was er zu tun gedachte. Und er tat es. Wie konnte die Welt das übersehen?

Vielleicht müssen wir in die heutige Zeit vorspulen, um das zu verstehen. Seit 2001 wurde unter der Schirmherrschaft des Johns Hopkins Center for Health Security eine Reihe von Simulationsübungen durchgeführt. Sie begann mit “Dark Winter”, einer Pockenepidemie, wurde 2005 mit “Atlantic Storm” und 2018 mit “Clade X” fortgesetzt und wird mit “Event 201” im November 2019 ihren Höhepunkt erreichen.

Diese Abfolge von Planungsereignissen bildet eine Zeitreihe von Informationen. Es sind die Punkte, die jemand oder eine Einheit zu verbinden uns herausfordert. Wer könnte das sein?

Nun, auf jeden Fall das Zentrum für Gesundheitssicherheit am Hopkins. Tom Inglesby und Eric Toner arbeiten dort. Inglesby stellte sogar eine Verbindung zwischen den Ereignissen her, indem er sagte: “Die Ereignisse haben eine lange Zündschnur!” Was genau meinte er damit?

Das Weltwirtschaftsforum ist dort. Sie haben sogar The Great Reset im Juli 2020 veröffentlicht, erstaunlich kurz nach dem Einschlag von Covid. Das scheint ein furchtbar kurzer Zeitraum zu sein, um das Buch in Druck zu geben. Gates ist da, mit GAVI, die noch früher gegründet wurde, im Jahr 2000!

Ich weiß nicht mehr, ob es Anthony Fauci oder Rick Bright war, der in den Videoaufzeichnungen von Event 201 darauf hinwies, dass dies eine großartige Gelegenheit wäre, Impfstoffe zu propagieren. Es ist alles da draußen, für jeden sichtbar, genau wie in Mein Kampf!

Dr. Steven Kritz wies in einem E-Mail-Chat darauf hin, dass “zum ersten Mal ein von Menschen gemachtes Virus eine weltweite Epidemie verursacht hat! Wenn es menschengemacht war, musste es einen Zweck haben. War es einfach der “Schwert und Schild”-Ansatz, der auf das Biowaffenprogramm des Dritten Reiches zurückgeht? Kurt Blomes Forschung an Biowaffen war das Schwert, und Walter Schreibers Forschung zur Abwehr dieser Waffen war der Schild. Die gesamte Episode ihrer Forschung in Nazi-Deutschland und die mögliche Übertragung dieses Konzepts auf das Department of Defense Research and Engineering Enterprise wird in Operation Paperclip beschrieben.

Dies ist umso interessanter, als die Aussage des Marinemajors Joseph P. Murphy gegenüber Project Veritas das Sword and Shield-Szenario und die Tatsache unterstützt, dass das Verteidigungsministerium die Operation Warp Speed kontrollierte.

War es eine Geldmacherei von Big Pharma? Nun, das ist plausibel, wenn man die Project Veritas-Aufnahmen des Pfizer-Managers betrachtet, wie er versucht, seine Verabredung zu beeindrucken und über das Impfstoffprogramm zu plaudern. Übrigens, was geschah mit Project Veritas nach all diesen Enthüllungen? Hat James O’Keefe am Ende doch zu sehr ins Wespennest gestochen? Urteilen Sie selbst.

Was verbindet das Zentrum für Gesundheitssicherheit, das Verteidigungsministerium, das Weltwirtschaftsforum, Big Pharma, Fauci, Gates usw.? Handelt es sich einfach um ein Konsortium von Personen und Institutionen, die ein gemeinsames Interesse erkannt haben, oder steckt etwas anderes dahinter, das die Fäden in der Hand hält? War man einfach nicht in der Lage, die Zusammenhänge zu erkennen? Oder war es wie bei meiner Hausfrau in Wien vor mehr als 50 Jahren, in denen die Punkte nicht nur zusammenhingen, sondern von den wenigen, die die Wahrheit kannten, auch geschätzt wurden?

Ich weiß es nicht… Aber es muss erforscht werden.